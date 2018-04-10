«Мы придерживаемся графика или опережаем его»: «Отряд самоубийц 2» выйдет в назначенный срок

Режиссер Джеймс Ганн заверил фанатов: несмотря на коронавирус, на данный момент никто не планирует менять дату релиза нового «Отряда самоубийц». Ганн рассказал в Twitter, что для переноса нет никаких причин, и сейчас они продолжают в домашних условиях работать над картиной, которая ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & amp; set up editing from our homes (due to a post production team & amp; studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3 & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020 «На данный момент нет причин сдвигать релиз „Отряда самоубийц 2“. Мы придерживаемся графика или опережаем его. Нам невероятно повезло завершить съемки и подготовиться к монтажу дома (благодаря тому, что команда постпродакшена и студия подумали об этом заранее) до начала карантина».

Ганн уточнил, что пока не известно, когда свет увидят первый трейлер или официальный кадр из фильма.

I wish we were but, as you might imagine, although editing #TheSuicideSquad has been pretty smooth in the time of quarantine (I’m working on the cut right now), there are a lot of other factors slowed — some of those related to releasing images, trailers, etc. https://t.co/Mk64ax3fUu & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020 «Как вы можете представить, несмотря на то что монтаж „Отряда самоубийц 2“ идет хорошо во время карантина (я работаю над версией прямо сейчас), есть множество других факторов, связанных с выходом кадров, трейлеров и прочего».

Отдельно режиссер отметил, что ситуация с коронавирусом, вероятно, никак не скажется на производстве «Стражей Галактики 3».

Right now the plans with Vol 3 are also exactly the same as they were before coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020 «Сейчас все планы, связанные с третьей частью, остаются точно такими же, какими были до коронавируса».

Дата релиза «Стражей Галактики 3» не раскрывается. Предполагается, что продолжение увидит свет не раньше 2022—2023 годов.