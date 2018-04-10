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«Мы придерживаемся графика или опережаем его»: «Отряд самоубийц 2» выйдет в назначенный срок

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Режиссер Джеймс Ганн заверил фанатов: несмотря на коронавирус, на данный момент никто не планирует менять дату релиза нового «Отряда самоубийц». Ганн рассказал в Twitter, что для переноса нет никаких причин, и сейчас они продолжают в домашних условиях работать над картиной, которая ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

«На данный момент нет причин сдвигать релиз „Отряда самоубийц 2“. Мы придерживаемся графика или опережаем его. Нам невероятно повезло завершить съемки и подготовиться к монтажу дома (благодаря тому, что команда постпродакшена и студия подумали об этом заранее) до начала карантина».

Ганн уточнил, что пока не известно, когда свет увидят первый трейлер или официальный кадр из фильма.

«Как вы можете представить, несмотря на то что монтаж „Отряда самоубийц 2“ идет хорошо во время карантина (я работаю над версией прямо сейчас), есть множество других факторов, связанных с выходом кадров, трейлеров и прочего».

Отдельно режиссер отметил, что ситуация с коронавирусом, вероятно, никак не скажется на производстве «Стражей Галактики 3».

«Сейчас все планы, связанные с третьей частью, остаются точно такими же, какими были до коронавируса».

Дата релиза «Стражей Галактики 3» не раскрывается. Предполагается, что продолжение увидит свет не раньше 2022—2023 годов.

  • «Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.
  • В новом фильме невольными агентами правительства станут Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Крысолов и Бронзовый Тигр/Линчеватель. Ганн тщательно скрывает, какие персонажи появятся в продолжении.
  • Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал, диктатором некоей латиноамериканской страны.
  • В продолжении снялись Давид Дастмалчян, Даниэла Мелшиор, Стив Эйджи, Джон Сина, Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Идрис Эльба. В фильме также задействованы Тайка Вайтити, Алиси Брага, Нэйтан Филлион, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Шон Ганн, Сторм Рейд и Флула Борг.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
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