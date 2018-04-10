«Мы придерживаемся графика или опережаем его»: «Отряд самоубийц 2» выйдет в назначенный срок

Режиссер Джеймс Ганн заверил фанатов: несмотря на коронавирус, на данный момент никто не планирует менять дату релиза нового «Отряда самоубийц». Ганн рассказал в Twitter, что для переноса нет никаких причин, и сейчас они продолжают в домашних условиях работать над картиной, которая ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.
Ганн уточнил, что пока не известно, когда свет увидят первый трейлер или официальный кадр из фильма.
Отдельно режиссер отметил, что ситуация с коронавирусом, вероятно, никак не скажется на производстве «Стражей Галактики 3».
Дата релиза «Стражей Галактики 3» не раскрывается. Предполагается, что продолжение увидит свет не раньше 2022—2023 годов.
- «Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.
- В новом фильме невольными агентами правительства станут Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Крысолов и Бронзовый Тигр/Линчеватель. Ганн тщательно скрывает, какие персонажи появятся в продолжении.
- Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал, диктатором некоей латиноамериканской страны.
- В продолжении снялись Давид Дастмалчян, Даниэла Мелшиор, Стив Эйджи, Джон Сина, Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Идрис Эльба. В фильме также задействованы Тайка Вайтити, Алиси Брага, Нэйтан Филлион, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Шон Ганн, Сторм Рейд и Флула Борг.
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