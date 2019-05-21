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Дэвид Эйр подтвердил существование режиссерской версии «Отряда самоубийц»

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После анонса «Лиги справедливости Зака Снайдера» фанаты киновселенной DC переключились на новый проект и теперь требуют выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра. Полная версия фильма 2016 года уже несколько лет обсуждается в сети, но теперь постановщик лично подтвердил, что она действительно существует.

«Она существует. Она практически полностью закончена, за исключением некоторых спецэффектов».

До этого Эйр несколько раз отрицал, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» реальна, и утверждал, что фильм, который зрители увидели в кинотеатрах, — это именно его вариант. После объявления о выходе «Лиги справедливости Снайдера» постановщик написал в Twitter: «Моя версия „Отряда самоубийц“ может навсегда остаться лишь слухом. И это нормально».

«Это не мне решать, и это не моя собственность. Я люблю Warner. Они всегда будут моей родной студией. Я уважаю и полностью поддерживаю путь, который они выбрали для киновселенной DC. Моя версия „Отряда самоубийц“ может навсегда остаться лишь слухом. И это нормально».

Возможность выхода режиссерской версии «Отряда самоубийц» подтвердила и телекоммуникационная компания AT&T, в которую входит студия Warner. В ответ на пост с просьбой выпустить версию Эйра в Twitter медиаконгломерата написали, что «все возможно».

«Все возможно. Требуется лишь немного волшебства».

«Отряд самоубийц» студия Warner создавала в максимально сжатые сроки. Эйру дали всего несколько недель на написание сценария, после чего быстро начались препродакшен и съемки. В итоге за время производства фильм претерпел немало изменений. Картину несколько раз отправляли на досъемки, а впоследствии сильно перемонтировали, из-за чего сильно пострадал тон и сюжет всего фильма. На основе историй о съемках в сети появилась теория, что в архивах студии должна существовать другая версия «Отряда самоубийц», которая ближе к тому, что изначально снимал Эйр.

Несмотря на все проблемы, «Отряд самоубийц» собрал в прокате 746 млн долларов, и студия запустила в производство «Отряд самоубийц 2», режиссерское кресло которого занял Джеймс Ганн. В центре сюжета сиквела окажется новая команда суперзлодеев, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер. На данный момент известно, что в новом фильме невольными оперативниками государства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.

О возможном выходе режиссерской версии «Отряда самоубийц» на данный момент ничего не известно.

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