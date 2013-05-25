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Фанаты «Звездных войн» требуют выпустить четырехчасовую версию «Мести ситхов»

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Вдохновленные успехом фанатов Зака Снайдера, добившихся выхода режиссерской версии «Лиги справедливости», поклонники «Звездных войн» обратились к Lucasfilm с требованием выпустить полную версию третьего эпизода. На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой хотят увидеть четырехчасовую «Месть ситхов».

«Хронометраж оригинальной версии фильма „Звездные войны: Месть ситхов“ (2005) превышал четыре часа, и нам кажется, что Джордж Лукас должен поступить правильно и дать фанатам то, что они заслуживают и что принадлежит им по праву, — говорится в тексте петиции. — Мы любим демократию и надеемся, что он тоже ее любит. Подпись здесь позволит вашему голосу быть услышанным.

Если эта петиция наберет популярность, то у нас будет безграничная власть. Если Джордж поступит правильно, то покажет себя мудрым и сильным, и мы будем им гордиться. Эта акция — наша идея, и мы должны убедиться, что это так не останется. Мы объявим о победе, когда достигнем нашей цели. Да пребудет с вами Сила, и не теряйте веры».

На момент написания текста петиция набрала 17 000 подписей.

В данном случае неизвестно, о какой полной версии «Мести ситхов» идет речь. Существование расширенного или режиссерского варианта третьего эпизода «Звездных войн» никак не подтверждалось (не было даже намека) хоть кем-либо из причастных к созданию картины.

Популярность «Лиги справедливости Зака Снайдера», которая выйдет на стриминге HBO Max в 2021 году, привела к разговорам о других режиссерских версиях. Дэвид Эйр раскрыл, что существует полная версия «Отряда самоубийц», которая почти закончена, а Пол Фиг рассказал, что у него есть версия «Охотников за привидениями» на три с половиной часа. Некоторые фанаты даже начали требовать режиссерскую версию «Фантастической четверки» 2015 года, но постановщик фильма Джош Транк быстро их успокоил, написав в Twitter простое: «Не надо».

«Месть ситхов» и другие фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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