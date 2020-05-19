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Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max в 2021 году

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Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на стриминг-сервисе HBO Max в 2021 году. Об этом постановщик картины Зак Снайдер объявил во время онлайн-обсуждения фильма «Человек из стали».

По его словам, над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. 

«Это будет совершенно другой фильм. Особенно для тех, кто посмотрел кинотеатральную версию, — обещает режиссер. — Вы, возможно, видели лишь четверть того, что я сделал».

Снайдер пока не решил, в каком формате выйдет его версия картины. Среди вариантов — четырехчасовой фильм или же проект, разделенный на шесть глав. Согласно источникам THR, бюджет режиссерской версии составит дополнительные 20-30 млн долларов.

«Лига справедливости» вышла в 2017 году. Фильм получил разгромные рецензии от критиков и провалился в прокате, собрав по миру 657 млн долларов при бюджете в 300 миллионов. 

Слухи о существовании режиссерской версии появились в сети почти сразу после выхода картины. Изначально фильм снимал Снайдер, но в итоге из-за трагедии в семьи он покинул проект. Вместо него фильм под присмотром студии доделывал Джосс Уидон.

Впоследствии Снайдер заявил, что Warner и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю. По его словам, он хотел сделать мрачный фильм о супергероях, но студия решила сменить направление киновселенной DC и заставила его снимать более легкую картину.

В ноябре 2019 года Галь Гадот, Бен Аффлек и Рэй Фишер, сыгравшие в «Лиге справедливости» Чудо-женщину, Бэтмена и Киборга, поддержали в соцсетях призыв выпустить режиссерскую версию картины. Актеры опубликовали в Twitter посты с хештегом «Выпустите версию Снайдера» (#ReleaseTheSnyderCut), с помощью которого фанаты требовали от Warner показать им снайдеровский вариант «Лиги справедливости». 

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Источник: THR

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