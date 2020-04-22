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A24 выставила на аукцион платье из «Солнцестояния» и худи из «Эйфории»

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Кинокомпания A24 запустила онлайн-аукцион, предложив купить реквизит со съемок своих фильмов и сериалов. Выручка от продаж будет направлена на благотворительность.

Лоты включают, например, цветочное платье из «Солнцестояния», деревянную фигурку русалки из «Маяка», баскетбольную майку и Ферби из «Неогранённых драгоценностей», а также худи, которое героиня Зендеи носила в «Эйфории». Кроме того, на торги выставят реквизит «Реинкарнации», «Восьмого класса» и «Середины 90-х».

Цветочное платье из «Солнцестояния»
Худи из «Эйфории»
Баскетбольная майка из «Неогранённых драгоценностей»
Фигурка русалки из «Маяка»
Ферби из «Неогранённых драгоценностей» 

Всю выручку от онлайн-аукциона распределят между благотворительными организациями Нью-Йорка, которые поддерживают местных жителей на фоне эпидемии COVID-19. Таким образом A24 рассчитывает поддержать нуждающиеся семьи и врачей, которые борются с пандемией.

А24 была основана в 2012 году и с тех пор базируется в Нью-Йорке. Компания занимается финансированием и прокатом независимого кино. Ее проекты часто попадают на ведущие кинофестивали, а также номинируются на главные кинопремии мира. Именно A24 прокатывала в США «Леди Бёрд», «Лобстера», «Горе-творца»«Зелёную комнату» и «Лунный свет».

Источник: A24

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