«Форсаж 9», новый Шьямалан и Шаламе Руки-ножницы: Главные рекламные ролики с Суперкубка-2021

Чтобы прорекламировать свои проекты максимальному количеству зрителей, студии и каналы регулярно выпускают трейлеры и тизеры во время Суперкубка по американскому футболу. В этом году в рамках матча показали среди прочего ролики девятого «Форсажа», нового режиссерского проекта М. Найта Шьямалана и сериала «Кларисса», продолжающего историю «Молчания ягнят».

Другие рекламные ролики Суперкубка-2021 мы собрали для вас здесь.

«Форсаж 9»

В ролике нового «Форсажа» есть все, что любят фанаты франшизы: машины, гонки, трюки, спецэффекты и Вин Дизель, рассуждающий о семье. Бонус: режиссер Джастин Лин показал, как снимали сцену с пролетом машины через здание.

«Одна 4-секундная сцена в „Форсаже 9“. 8 месяцев подготовки. 4 дня съемок. Уничтожено 3 машины. Труд более сотни самых преданных своему делу и талантливых сотрудников. Лучшая работа в мире!»

«Старое»

М. Найт Шьямалан продолжает снимать небольшие триллеры о семье и отношениях. На этот раз действие разворачивается на пляже, куда приезжают отдохнуть родители с двумя детьми. Шьямалановщина начинается, когда герои неожиданно быстро стареют.

«Никто»

Боевик в духе «Джона Уика», который поставил Илья Найшуллер. Боб Оденкёрк играет неприметного семьянина, который когда-то был профессиональным киллером. Когда прошлое дает о себе знать, он вынужден вновь взяться за оружие.

«Сокол и Зимний Солдат»

Сериал Disney+, героями которого станут Сэм Уилсон и Баки Барнс, напарники Капитана Америка. В собственном проекте им придется сражаться с госзаменой для Кэпа, анархистской организацией «Разрушители флагов» и Земо, который вернулся, чтобы избавить мир от супергероев.

«Райя и последний дракон»

В новом мультфильме студия Disney сделала упор на псевдоазиатскую мифологию. Окруженная роскошными пейзажами главная героиня отправляется на поиски последнего дракона, чтобы объединить враждующие королевства и остановить древнее зло.

«Поездка в Америку 2»

Сиквел комедийного хита 1980-х. Эдди Мёрфи возвращается в роли принца Акима, чтобы вновь отправиться в Штаты и найти своего сына, наследника престола Замунды. Вместе они попытаются сделать из американского отпрыска настоящего африканского короля.

«Кларисса»

Продолжение «Молчания ягнят», действие которого разворачивается через год после событий фильма Джонатана Демме. Кларисса Старлинг пытается прийти в себя после встречи с Ганнибалом Лектором и Буффало Биллом и продолжает охоту за другими серийными убийцами.

Бонус: Реклама электромобиля Cadillac с Тимоти Шаламе и Вайноной Райдер

Чтобы рассказать о новом автомобиле, Cadillac пригласила Тимоти Шаламе сыграть Эдгара, сына Эдварда Руки-ножницы из одноименного фильма Тима Бёртона. Вайнона Райдер вернулась к роли Ким Боггс, мамы молодого человека, который пытается жить нормальной жизнью, несмотря на острые конечности. В итоге все налаживается благодаря машине Cadillac.