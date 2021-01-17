Финчер проникновенно рекламирует пиво, а плоский МакКонахи — 3D-чипсы. Лучшие рекламные ролики Суперкубка

7 февраля в США пройдет 55-й Суперкубок (или Супербоул), в котором на поле сойдутся команды «Канзас-Сити Чифс» и «Тампа-Бэй Бакканирс». Матч будут смотреть миллионы зрителей, поэтому компании уже приготовили рекламные ролики, чтобы продавать фанатам американского футбола свои товары.

Каждый год компании по-крупному вкладываются в создание рекламы для Суперкубка. Они привлекают к работе талантливых кинематографистов и зазывают на съемки звезд, чтобы выпустить интересный и запоминающийся ролик, о котором еще долго будут говорить в сети.

Собрали для вас самые интересные из них.

Мэттью МакКонахи и трехмерные чипсы

По сюжету ролика МакКонахи плохо и грустно, из-за чего он стал совершенно плоским. Все меняется, когда он находит новые Doritos 3D, благодаря которым актеру моментально возвращается объем. Правда, в результате он застревает в торговом автомате.

Дэвид Финчер и трогательная реклама пива

Финчер решил не приглашать звезд, а вместо этого показать, как пиво объединяет обычных людей. Герои пьют на свадьбе, после тяжелого дня или после ссоры с любимым человеком, но в конечном итоге (по версии ролика) все становится лучше с пивом Anheuser-Busch.

Уилл Феррелл (а также Аквафина и Кенан Томпсон) и электромобили

В рекламном ролике General Motors разъяренный Феррелл отправляется в Норвегию, чтобы доказать: в Штатах электромобилей больше, чем там. По пути он подключает к делу Томпсона и Аквафину, но в итоге приплывает в Швецию (его соратники оказываются в Финляндии).

Джон Траволта, Марта Стюарт и Карл Уэзерс рекламируют… газон?

За время пандемии задний двор стал самым популярным местом для отдыха среди американцев. И он требует хорошего газона, а способы его вырастить предлагает компания Scotts & Miracle-Gro. Внимание: в ролике присутствуют сцены с танцующим Траволтой!

Дон Чилд, фальшивые звезды и безалкогольный напиток

Чтобы доказать превосходство ультраорганического напитка Seltzer, компания Michelob создала клонов Сильвестра Сталлоне, Серены Уильямс и Меган Фокс. В конце обман раскрывает Дон Чидл — единственная настоящая звезда в ролике. Есть также версия с настоящими спортсменами.

Майкл Б. Джордан в образе сексуальной и умной колонки

В ноябре Джордана признали самым сексуальным мужчиной 2020 года, так что нет ничего удивительного, что Amazon пригласила актера воплотить в рекламе антропоморфную (и чрезвычайно сексуальную) версию умной колонки Alexa.

Дэмьен Шазелл и танцы в рекламе SquareSpace

Режиссер «Ла-Ла Ленда» использовал знаменитую песню Долли Партон «9 to 5» из одноименного фильма, чтобы показать, какой хорошей становится жизнь, если открыть собственное дело и сделать сайт на SquareSpace.

Майк Майерс, Дана Карви и доставка еды

Карви и Майерс вновь примерили образы героев «Мира Уэйна», чтобы поддержать местные рестораны и призвать всех пользоваться доставкой еды Uber Eats. В качестве приглашенной звезды — Карди Би.