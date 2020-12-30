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Саша Бортич бунтует в бесконечной очереди в клипе Сержа Танкяна

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Звезда «Холопа» и «Я худею» Александра Бортич исполнила главную роль в клипе на песню «Elasticity» лидера группы System of a Down Сержа Танкяна. В ролике актриса вместе с десятком других людей чего-то ждет в бесконечной очереди, которая медленно движется вперед. Она пытается сбежать, но не может вырваться из очереди. В итоге Бортич выпрыгивает в окно и оказывается на свободе.

Клип поставил монтажер Владислав Каптур, а продюсером выступил Илья Найшуллер, режиссер боевика «Хардкор». Видео сняли на 16-миллиметровую кинопленку в Институте имени Баумана.

«Мы с Сержем дружим с 2013 года, когда он участвовал в написании музыки к „Хардкору“, — говорит Найшуллер. — С тех пор мы поддерживаем связь и часто делимся опытом работы в наших странных индустриях. В сентябре 2019 года он позвонил, рассказал, что очень скоро должен выйти его новый EP, и попросил совета, как можно сделать клип за крайне сжатые сроки. На тот момент я был занят сложным рекламным проектом и предложил взять на себя продюсерские обязанности, снять клип в Москве, чтобы его срежиссировал мой давний друг и коллега Влад Каптур».

По словам Бортич, System of a Down с подросткового возраста входит в число ее самых любимых групп. Когда Найшуллер предложил ей сняться в клипе на песню Танкяна, она сперва не поверила. «С каждым следующим предложением до меня доходило, к чему он ведет. Я просто стояла посреди улицы, открыв рот в беззвучном крике», — рассказала Бортич.

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