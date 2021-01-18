Монеточка составила список любимых фильмов. Из него можно узнать, за что она ценит Ари Астера и Михалкова

Певица Лиза Монеточка приняла участие в прямом эфире КиноПоиска, где ответила на вопросы подписчиков, рассказала о съемках в комедии «Родные», своей музыке, учебе, любви к мультфильмам Disney и о много чем еще. Она также призналась, что очень любит кино (и даже долгое время вела аккаунт на КиноПоиске), но плохо запоминает, что посмотрела и когда. Тем не менее, несмотря на забывчивость, Монеточка назвала для нас пять любимых картин.

«Солярис» / «Андрей Рублев», режиссер Андрей Тарковский

Монеточка не смогла выбрать только один фильм Тарковского и отметила, что полюбила «Солярис» и «Андрея Рублева» в первую очередь благодаря урокам мировой художественной культуры.

«Первое, что мне приходит на ум, — это банальность, это Тарковский. И я долго думала, какой из его фильмов является моим любимым. Наверное, это все-таки „Солярис“. Но у меня, типа, „Солярис“ и „Андрей Рублев“. Я эти фильмы посмотрела впервые в старших классах школы и очень благодарна учительнице МХК, которая показывала и обсуждала с нами эти и другие очень сложные картины. Я полюбила оба этих фильма и очень часто их пересматриваю».

«Неоконченная пьеса для механического пианино», режиссер Никита Михалков

По словам певицы, до просмотра картины 1976 года она не очень любила творчество Михалкова, но его ранние работы ее по-настоящему поразили.

«Мы говорим о любимых фильмах, и мне сразу вспоминается момент, когда я впервые посмотрела „Пьесу для механического пианино“. Я ехала в поезде и закачала себе этот фильм, ехала куда-то почему-то одна, и в купе больше не было никого. За окном был закат, и я смотрела этот фильм и смогла полностью в него погрузиться, окунуться».

«Остров проклятых», режиссер Мартин Скорсезе

Монеточка очень любит запутанные истории и поэтому среди любимых фильмов оказался триллер с Леонардо ДиКаприо.

«Под этим фильмом я понимаю свою любовь к запутанным историям, к этим непоняткам. Я до сих пор думаю, что в итоге-то был главный герой настоящим детективом или психом. И ответа не получаю и не получу, поэтому этот фильм и люблю. Я люблю всякие такие игры, где тоже нужно разгадывать тайну. Люблю вещи, которые запутывают мои мозги».

«Когда Гарри встретил Салли», режиссер Роб Райнер

Романтическую комедию с Билли Кристалом и Мег Райан певица посмотрела по совету Сергея Бурунова, который играет в «Родных» ее отца.

«Это один из последних фильмов, который я посмотрела. Вошел в топ моих любимых фильмов. Вообще, я очень люблю в искусстве тему абсурдности, течения жизни, непредсказуемости судьбы. Я очень люблю за это, например, Бунина. Потому что его персонажи, например в „Темных аллеях“ — они просто как щепки, которые по реке куда-то несутся, иногда сталкиваясь, иногда раскидываясь, вне зависимости от того, чего они на самом деле хотят. Вот этот хаос бытия и непредсказуемость судьбы мне очень нравятся. Я почему-то чувствую себя спокойно в мире, где мы все как щепочки плывем — без начала, без конца и без цели».

«Солнцестояние», режиссер Ари Астер

Сперва в качестве пятого фильма Монеточка назвала «Сияние» Стэнли Кубрика, но потом решила заменить его на «Солнцестояние».

«Этот фильм меня поразил. Такой красивый, такой непонятный, такой абсурдный. К нему, самое главное, можно присматриваться бесконечно, к этой странной графике. Например, к тому моменту, когда в деревне всех поили соком. Одна женщина захотела заколдовать главного героя, а нам уже где-то мельком показали картины с менструальной кровью, которая якобы привораживает мужчин. На застолье все пьют какой-то компотик. У всех желтенький компотик, а компотик героя такой чуть-чуть медный. Нам ничего не говорили и не показывали, мы просто видим, что компотик чуть-чуть другого оттеночка. То есть этот фильм сфокусирован на деталях, он ничего тебе не говорит в лоб».

Комедия «Родные» прямо сейчас в кинотеатрах. Подробнее о создании картины КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. Целиком разговор с Монеточкой можно посмотреть ниже в нашем Instagram.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС