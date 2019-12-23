Из-за вируса Universal выпустит сиквел «Троллей» одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах

Студия Universal решила изменить прокатную модель мультфильма «Тролли. Мировой тур»: 10 апреля картина выйдет не только в кинотеатрах, но и на онлайн-площадках. Решение студии связано с пандемией коронавируса, из-за которой во всем мире закрывают кинотеатры и вводят режим карантина.

Помимо этого, 20 марта Universal выпустит на VOD несколько своих фильмов, которые уже идут в кинотеатрах. Речь идет об «Эмме.», «Охоте» и «Человеке-невидимке», уже собравшем в прокате впечатляющие 122 млн долларов при бюджете в 7 миллионов. Эти картины можно будет посмотреть в течение 48 часов за 19,99 долларов.

О своем решении Universal объявила после слабейшего уик-энда в американском прокате за последние 20 лет. Минувшие выходные принесли кинотеатрам всего 55,3 млн долларов. Это худший результат с сентября 2000 года, когда в кино шли «Наблюдатель» с Киану Ривзом, «На живца» с Джейми Фоксом и «Добейся успеха» с Кирстен Данст.

По словам главы NBCUniversal Джефф Шелл, студия решила не выпускать фильмы в трудное для проката время и позволить аудитории посмотреть их дома. «Мы надеемся, что зрители продолжат смотреть фильмы в кинотеатрах, где это возможно, но мы понимаем, что людям из различных уголках мира делать это все труднее», — добавил Шелл.

Это не первый случай, когда Universal приходится менять свои планы из-за коронавируса. 12 марта студия передвинула релиз «Форсажа 9» с мая 2020 года на апрель 2021-го.

О переносах других релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на мировую киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.