Не время выпускать: Как коронавирус влияет на киноиндустрию

4 марта студии Universal и MGM объявили о переносе премьеры фильма «Не время умирать». Причиной стал риск распространения коронавируса Covid-19. Теперь 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет в прокат не 9 апреля, а 25 ноября 2020 года.

В 2019 году общемировой бокс-офис составил 42,5 млрд долларов — это рекордный показатель за всю историю киноиндустрии. Но в 2020-м ситуация может резко измениться: из-за вспышки Covid-19 по всему миру отменяются съемки, закрываются кинотеатры и переносятся премьеры потенциально прибыльных проектов. По прогнозам аналитиков, коронавирус уже нанес индустрии убыток в размере 5 млрд долларов.

Мы изучили, как эпидемия Covid-19 сказывается на некоторых странах и какие мероприятия, связанные с кино, пришлось отменить.

Китай

Из-за вспышки Covid-19 в Китае закрылось около 70 000 кинотеатров. Эпидемия ожидаемо привела к падению выручки по сравнению с прошлым годом. В 2020-м во время празднования китайского Нового года, с 24 января по 23 февраля, кинотеатры заработали 4,2 млн долларов, а в 2019-м за этот же период — 1,76 миллиарда. По прогнозам аналитиков, суммарный убыток к концу февраля составил порядка 2 млрд долларов. Пока не известно, когда кинобизнес Китая вернется в прежнее состояние. В ближайшее время режим работы кинотеатров вряд ли изменится кардинально.

Как сообщает Variety, разрешение на открытие могут получить площадки, чьи владельцы согласятся на ряд условий. В частности, зрителей в кинозалах должен отделять друг от друга как минимум один ряд, а каждый посетитель будет обязан пройти дезинфекцию после сеанса. Производство фильмов также будет продолжено, если в съемочной группе не более 50 человек, а температура их тел не выше 37,3 градуса по Цельсию.

«Мулан»

Пока что основной урон Covid-19 нанес местным фильмам. Согласно правилам, к прокату Поднебесной ежегодно разрешается около 35 зарубежных проектов. Эту квоту устанавливает местное правительство, оно же не допускает релиз иностранных проектов в начале года, когда в Китае праздничный период.

Как отмечает The Hollywood Reporter, число отмененных в Китае зарубежных фильмов продолжает расти, и в будущем у букеров может возникнуть проблема с размещением такого количества картин в расписании. Недавно в Китае перенесли релизы блокбастеров «Не время умирать», «Соник в кино» и «Мулан». Своей очереди ждут «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «1917», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Кролик Джоджо», «Черная Вдова» и «Форсаж 9».

Южная Корея

В прошлые выходные число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло отметки в 4300 человек. Из-за боязни заражения потенциальные зрители чаще избегают мест скопления людей. Как итог, за последний уик-энд кассовые сборы упали на 80% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Лидерство удержал хоррор Universal и Blumhouse «Человек-невидимка», но его выручка составила всего 1,1 млн долларов. Это небольшая сумма, учитывая, что Южная Корея — пятый по величине кинорынок планеты.

«Человек-невидимка»

Если сравнивать февраль 2019-го и февраль 2020-го, то в этом году сборы обвалились на 70%. В прошлом году продажи билетов за весь месяц принесли 158 млн долларов, в этом — 52 миллиона. По словам одного из дистрибьюторов, во время вируса от открытых кинотеатров пользы не больше, чем от закрытых.

Кроме того, крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CGV закрыла все девять филиалов в Тэгу, четвертом по величине городе страны, где проживают две трети зараженных Covid-19. В других городах CGV сократила количество сеансов вдвое. По словам представителей сети, в целях безопасности сотрудникам кинотеатров каждое утро измеряют температуру.

Из-за закрытия кинотеатров премьеры многих фильмов пришлось перенести или отложить на неопределенный срок. Так, черно-белая версия «Паразитов» Пон Джун-хо не выйдет в прокат до тех пор, пока не утихнет эпидемия. Представитель CGV сравнивает ситуацию в прокате с 2009 годом, когда 80 000 жителей Южной Кореи заразились свиным гриппом.

Япония

«Дораэмон: Новый динозавр Нобиты»

По состоянию на минувший понедельник в Японии зарегистрировали более 275 зараженных коронавирусом, а также 6 смертей. Посещаемость в кинотеатрах продолжает падать. По прогнозам аналитиков, обвал за последний уик-энд составит в районе 10—15% (точных данных пока нет). В разговоре с The Hollywood Reporter дистрибьютор Shochiku сообщил, что по рекомендации правительства рассматривает отмену рекламных мероприятий, связанных с кино. Ранее компания начала предлагать возврат средств зрителям, купившим билеты заранее. Другой японский дистрибьютор, Toho, сдвинул премьеры двух картин — мультфильма «Дораэмон: Новый динозавр Нобиты» и драмы «Атомные самураи» с Кеном Ватанабэ. Оба проекта должны были выйти в начале марта.

На прошлой неделе премьер-министр Синдзо Абэ призвал отменить или отложить культурные и спортивные мероприятия на ближайшие две недели.

Италия

На съемках фильма «Миссия: невыполнима»

Отмена съемок седьмой части «Миссия: невыполнима» в Венеции не единственная проблема для Италии. Сейчас в стране закрыто около половины кинотеатров, расположенных в наиболее прибыльной части страны — на севере. Таким образом, правительство надеется ограничить распространение вируса. По последним данным, в Италии зафиксировано около 3000 случаев заражения и более 100 смертей. В результате эпидемии выручка в кинотеатрах обвалилась на 76% по сравнению со сборами за этот же период в 2019 году.

США

Фото: Getty Images

Америке массовое закрытие кинотеатров пока не грозит. Как отмечает IndieWire, если этот процесс запустится, то, вероятно, работу прекратят и другие учреждения: церкви, школы, спортивные стадионы и т. д. Тем не менее, в отличие от Китая, где правительство ввело общий мораторий на киносеансы, в США нет единого органа, который способен повлиять на все площадки страны разом. В каждом штате действуют свои законы, так что если закрытие и начнется, то оно вряд ли будет глобальным.

В истории США самые громкие примеры заморозки кинотеатров связаны с погодными бедствиями. В остальных же случаях кино оставалось доступным для зрителя перед лицом разных трагедий. Считалось, что поход в кинотеатры укрепляет моральных дух нации. Так, они работали во времена Второй мировой войны, а также в ближайшие дни после убийства Кеннеди и трагедии 11 сентября.

Тем не менее эту традицию могут пересмотреть, если число инфицированных продолжит расти (по состоянию на 2 марта в США около 100 зараженных и 6 умерших от пневмонии). Но поскольку Америка не так централизована, как Китай, закрытие сетей может затянуться. Студии, в свою очередь, могут последовать за другими странами и начать переносить премьеры, чтобы избежать убытков.

Эпидемия коронавируса может повлиять и на мерчендайз, например на производство и продажу игрушек Малыша Йоды из сериала «Мандалорец», заявил представитель компании Hasbro. Отмечается, что распространение болезни уже отразилось на возможности создавать и продвигать товары, что в итоге скажется на доходах и бизнесе в целом.



Успех стриминг-сервисов

«Утреннее шоу»

Поскольку многие избегают публичных мест, наибольшую выгоду из ситуации извлекают онлайн-кинотеатры, которые позволяют смотреть кино, не выходя из дома. Так, акции Netflix за текущий год выросли более чем на 15%, а акции конкурирующего стриминга Amazon — на 4%. У кинотеатров динамика на бирже иная. Например, акции AMC, крупнейшей сети кинотеатров США, опустились в этом году на 15%.

Аналитик с Уолл-стрит Дэвид Миллер считает, что в первом квартале 2020-го приток аудитории на Netflix побьет все прогнозы. По всему миру стрим-сервис должен добавить 7,5 миллиона подписчиков, из них 500 тысяч будут приходиться на США, а 7 миллионов — на другие страны. Ожидания Netflix скромнее — 7 миллионов зрителей.

Что отменили из-за вспышки коронавируса