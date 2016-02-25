Не время выпускать: Как коронавирус влияет на киноиндустрию

4 марта студии Universal и MGM объявили о переносе премьеры фильма «Не время умирать». Причиной стал риск распространения коронавируса Covid-19. Теперь 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет в прокат не 9 апреля, а 25 ноября 2020 года.
В 2019 году общемировой бокс-офис составил 42,5 млрд долларов — это рекордный показатель за всю историю киноиндустрии. Но в 2020-м ситуация может резко измениться: из-за вспышки Covid-19 по всему миру отменяются съемки, закрываются кинотеатры и переносятся премьеры потенциально прибыльных проектов. По прогнозам аналитиков, коронавирус уже нанес индустрии убыток в размере 5 млрд долларов.
Мы изучили, как эпидемия Covid-19 сказывается на некоторых странах и какие мероприятия, связанные с кино, пришлось отменить.
Китай
Из-за вспышки Covid-19 в Китае закрылось около 70 000 кинотеатров. Эпидемия ожидаемо привела к падению выручки по сравнению с прошлым годом. В 2020-м во время празднования китайского Нового года, с 24 января по 23 февраля, кинотеатры заработали 4,2 млн долларов, а в 2019-м за этот же период — 1,76 миллиарда. По прогнозам аналитиков, суммарный убыток к концу февраля составил порядка 2 млрд долларов. Пока не известно, когда кинобизнес Китая вернется в прежнее состояние. В ближайшее время режим работы кинотеатров вряд ли изменится кардинально.
Как сообщает Variety, разрешение на открытие могут получить площадки, чьи владельцы согласятся на ряд условий. В частности, зрителей в кинозалах должен отделять друг от друга как минимум один ряд, а каждый посетитель будет обязан пройти дезинфекцию после сеанса. Производство фильмов также будет продолжено, если в съемочной группе не более 50 человек, а температура их тел не выше 37,3 градуса по Цельсию.
Пока что основной урон Covid-19 нанес местным фильмам. Согласно правилам, к прокату Поднебесной ежегодно разрешается около 35 зарубежных проектов. Эту квоту устанавливает местное правительство, оно же не допускает релиз иностранных проектов в начале года, когда в Китае праздничный период.
Как отмечает The Hollywood Reporter, число отмененных в Китае зарубежных фильмов продолжает расти, и в будущем у букеров может возникнуть проблема с размещением такого количества картин в расписании. Недавно в Китае перенесли релизы блокбастеров «Не время умирать», «Соник в кино» и «Мулан». Своей очереди ждут «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «1917», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Кролик Джоджо», «Черная Вдова» и «Форсаж 9».
Южная Корея
В прошлые выходные число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло отметки в 4300 человек. Из-за боязни заражения потенциальные зрители чаще избегают мест скопления людей. Как итог, за последний уик-энд кассовые сборы упали на 80% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Лидерство удержал хоррор Universal и Blumhouse «Человек-невидимка», но его выручка составила всего 1,1 млн долларов. Это небольшая сумма, учитывая, что Южная Корея — пятый по величине кинорынок планеты.
Если сравнивать февраль 2019-го и февраль 2020-го, то в этом году сборы обвалились на 70%. В прошлом году продажи билетов за весь месяц принесли 158 млн долларов, в этом — 52 миллиона. По словам одного из дистрибьюторов, во время вируса от открытых кинотеатров пользы не больше, чем от закрытых.
Кроме того, крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CGV закрыла все девять филиалов в Тэгу, четвертом по величине городе страны, где проживают две трети зараженных Covid-19. В других городах CGV сократила количество сеансов вдвое. По словам представителей сети, в целях безопасности сотрудникам кинотеатров каждое утро измеряют температуру.
Из-за закрытия кинотеатров премьеры многих фильмов пришлось перенести или отложить на неопределенный срок. Так, черно-белая версия «Паразитов» Пон Джун-хо не выйдет в прокат до тех пор, пока не утихнет эпидемия. Представитель CGV сравнивает ситуацию в прокате с 2009 годом, когда 80 000 жителей Южной Кореи заразились свиным гриппом.
Япония
По состоянию на минувший понедельник в Японии зарегистрировали более 275 зараженных коронавирусом, а также 6 смертей. Посещаемость в кинотеатрах продолжает падать. По прогнозам аналитиков, обвал за последний уик-энд составит в районе 10—15% (точных данных пока нет). В разговоре с The Hollywood Reporter дистрибьютор Shochiku сообщил, что по рекомендации правительства рассматривает отмену рекламных мероприятий, связанных с кино. Ранее компания начала предлагать возврат средств зрителям, купившим билеты заранее. Другой японский дистрибьютор, Toho, сдвинул премьеры двух картин — мультфильма «Дораэмон: Новый динозавр Нобиты» и драмы «Атомные самураи» с Кеном Ватанабэ. Оба проекта должны были выйти в начале марта.
На прошлой неделе премьер-министр Синдзо Абэ призвал отменить или отложить культурные и спортивные мероприятия на ближайшие две недели.
Италия
Отмена съемок седьмой части «Миссия: невыполнима» в Венеции не единственная проблема для Италии. Сейчас в стране закрыто около половины кинотеатров, расположенных в наиболее прибыльной части страны — на севере. Таким образом, правительство надеется ограничить распространение вируса. По последним данным, в Италии зафиксировано около 3000 случаев заражения и более 100 смертей. В результате эпидемии выручка в кинотеатрах обвалилась на 76% по сравнению со сборами за этот же период в 2019 году.
США
Америке массовое закрытие кинотеатров пока не грозит. Как отмечает IndieWire, если этот процесс запустится, то, вероятно, работу прекратят и другие учреждения: церкви, школы, спортивные стадионы и т. д. Тем не менее, в отличие от Китая, где правительство ввело общий мораторий на киносеансы, в США нет единого органа, который способен повлиять на все площадки страны разом. В каждом штате действуют свои законы, так что если закрытие и начнется, то оно вряд ли будет глобальным.
В истории США самые громкие примеры заморозки кинотеатров связаны с погодными бедствиями. В остальных же случаях кино оставалось доступным для зрителя перед лицом разных трагедий. Считалось, что поход в кинотеатры укрепляет моральных дух нации. Так, они работали во времена Второй мировой войны, а также в ближайшие дни после убийства Кеннеди и трагедии 11 сентября.
Тем не менее эту традицию могут пересмотреть, если число инфицированных продолжит расти (по состоянию на 2 марта в США около 100 зараженных и 6 умерших от пневмонии). Но поскольку Америка не так централизована, как Китай, закрытие сетей может затянуться. Студии, в свою очередь, могут последовать за другими странами и начать переносить премьеры, чтобы избежать убытков.
Эпидемия коронавируса может повлиять и на мерчендайз, например на производство и продажу игрушек Малыша Йоды из сериала «Мандалорец», заявил представитель компании Hasbro. Отмечается, что распространение болезни уже отразилось на возможности создавать и продвигать товары, что в итоге скажется на доходах и бизнесе в целом.
Успех стриминг-сервисов
Поскольку многие избегают публичных мест, наибольшую выгоду из ситуации извлекают онлайн-кинотеатры, которые позволяют смотреть кино, не выходя из дома. Так, акции Netflix за текущий год выросли более чем на 15%, а акции конкурирующего стриминга Amazon — на 4%. У кинотеатров динамика на бирже иная. Например, акции AMC, крупнейшей сети кинотеатров США, опустились в этом году на 15%.
Аналитик с Уолл-стрит Дэвид Миллер считает, что в первом квартале 2020-го приток аудитории на Netflix побьет все прогнозы. По всему миру стрим-сервис должен добавить 7,5 миллиона подписчиков, из них 500 тысяч будут приходиться на США, а 7 миллионов — на другие страны. Ожидания Netflix скромнее — 7 миллионов зрителей.
Что отменили из-за вспышки коронавируса
- Amazon отменил премьеры сериалов Upload и «Рассказы из Петли» в рамках фестиваля «На юг через юго-запад» (SXSW). По состоянию на 3 марта в Техасе, где были запланированы мероприятия, выявлено 13 случаев заражения Covid-19. Ранее коронавирус был обнаружен у сотрудника Amazon в Сиэтле, сейчас он находится в карантине.
- Также на SXSW не приедут Apple и Netflix. Первый стрим-сервис планировал показать три проекта — документалку «История Beastie Boys» Спайка Джонса, мультсериал «Центральный парк» и документальный сериал Home. Второй — драму «Откупоренные», а также несколько документальных проектов.
- Издательство DC отказалось от всех презентаций комиксов, запланированных на март. Среди них было несколько конвентов, включая Comic Con в Сиэтле.
- В понедельник Warner Bros. сообщила, что премьера мультфильма «Супермен: Красный сын» не состоится в Нью-Йорке 16 марта.
- С 6 по 15 марта в Женеве не будет проходить Международный кинофестиваль о правах человека. Новые даты будут объявлены позднее.
- Международный телевизионный рынок MIPTV и 3-й фестиваль сериалов Canneseries не состоятся в Каннах в ближайшем апреле. Теперь Canneseries должен пройти с 9 по 14 октября. 26 февраля в основную программу фестиваля вошел отечественный сериал «257 причин, чтобы жить».
- Один из крупнейших кинорынков мира, FILMART, ежегодно проходящий в Гонконге, стартует в этом году не в марте, а 27 августа.
- Греческий фестиваль документальных фильмов в Салониках отложен на начало лета. Изначально он должен был проходить с 5 по 15 марта.
- Филиал Universal в Японии будет закрыт до 15 марта.
- Disney решила отказаться от праздничного мероприятия по случаю запуска Disney+ в Великобритании. Стриминг-сервис стартует там 24 марта.
- Студия Paramount отменила съемки «Миссия: невыполнима 7». Они должны были проходить в Венеции в течение трех недель. Пока не известно, повлияет ли это на премьеру фильма. Сейчас она запланирована на 22 июля 2021 года.
- Universal и MGM перенесли мировую премьеру 25-го фильма бондианы с апреля на 25 ноября этого года. Ранее релиз «Не время умирать» отменили и в Китае.