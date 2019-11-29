Сериал для сына маминой подруги. Чем «Дунканвилль» похож на «Симпсонов» и «Гриффинов»?

О чем это, если коротко?

Мультяшный непутевый сын, его умная не по годам сестра, активная мама, добродушный папа и уморительный младший ребенок — звучит знакомо? Все это герои «Дунканвилля» — нового мультсериала анимационного подразделения студии Fox, которое стабильно поставляет на американское телевидение бодрые семейно-комедийные эпики («Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочную Боба»). Снова обычная американская семья, где родители сражаются с детьми и хотят покоя, а дети сражаются с родителями и хотят поскорее вырасти.

А поподробнее? Кто живет в этом «Дунканвилле»?

В классическом американском пригороде, в классическом американском двухэтажном доме живет 15-летний Дункан (Эми Полер), у него есть классическая семья по-американски и столь же классическая банда друзей. Это девица Бекс, правда, все принимают ее за парня (комедийная актриса Бетси Содаро, с которой героиню и срисовали), помешанный на Twitter и технических штучках модный Янгзи (стендап-комик Яссер Лестер) и упоительно-монотонный подросток Волк (Зак Черри). Сам Дункан — немного нелепый, рыжий, веснушчатый, долговязый тинейджер, не столько бунтарь, сколько скучающий фантазер, который переживает все трудности пубертата и попадает в неприятности в основном из-за собственной неловкости.

Глава этой семьи — эмоциональный папаша (его озвучивает Тай Бурелл, который подарил смешные интонации белуге Бейли в мультике «В поисках Дори»); обыкновенный сантехник, с юности помешанный на рок-музыке (очень любит Элиса Купера), желающий быть добрым и понимающим родителем, выкладывающий про сына милые посты в Facebook (ох уж эта родительская лента) и носящий рокерский хвостик, который давно пора бы состричь. Еще есть гиперактивная мамаша Энни (снова Полер) — она работает на парковке и мечтает стать детективом. Типично недовольная всем сестричка с фиолетовыми волосами Кимберли (Рики Линдхоум) старается выглядеть крутой и циничной, но проблем у нее целый вагон — от прыщей до влюбленности. И младшенькая (приемная!) дочь Джинг (Джой Османски) — голос разума на этом празднике жизни.

Кто все это придумал и сделал?

Сериал придумали Эми Полер, а также продюсеры и сценаристы «Симпсонов» и «Парков и зон отдыха» Майк Скалли и Джули Такер (они поженились как раз на съемках «Симпсонов»). В интервью Полер призналась, что идея сериала и образы главных героев родились у нее из собственного опыта воспитания двух сыновей, а Энни была вдохновлена в основном фигурой ее матери. По словам Полер, хотелось рассказать о самом обычном парне (Дункану в сериале отводится центральное место), которому приходится как-то жить в современном мире, где все просто обязаны быть какими-то невероятно исключительными. Говорливой актрисе Полер озвучить его было особенно интересно, потому что Дункан как раз не слишком хорошо умеет выражать свои мысли и эмоции, например долго ржет как лось, когда девушка, которая ему нравится, не очень смешно шутит (знакомая ситуация, правда?).

Эту чудную девочку Мию (местную manic pixie dream girl) озвучивает Рашида Джонс, которая уже сотрудничала с Полер на «Парках и зонах отдыха». Рэпер Уиз Халифа, чьи треки можно услышать в «Форсаже 8» и «Отраде самоубийц», отметился в роли крутого препода, которого все уважают. Его педагогический подход и правда крут: для хорошего сочинения, объясняет он ученикам, нужно менять местами хотя бы каждое четвертое слово из текста «Википедии» (совет пригодится многим авторам!). Рики Линдхоум, сыгравшая пурпурноволосую сестру, уже озвучивала анимацию (Ядовитый Плющ в «Лего Фильм: Бэтмен») и известна нашему зрителю по роли Рамоны Новицки в «Теории большого взрыва», а также появилась в недавней детективной пародии «Достать ножи». В русской озвучке герои сериала говорят голосами из «Симпсонов».

А это нормально, что актриса озвучивает мальчика?

Да, вполне. По доброй анимационной традиции Эми Полер решила дать свой голос пацану (согласитесь, в этом уже есть некая игра, комедийный перевертыш). Примеров из отечественной и зарубежной анимации немало: Клара Румянова говорит за Зайца в «Ну, погоди!», артистка Тресс МакНилл озвучила Чипа (того, который с Дейлом спешит на помощь), Барта Симпсона озвучивала взрослая актриса Нэнси Картрайт, а в «Семейке Аддамс» 1973 года за сыночка Пагсли говорит сама Джоди Фостер. В «Суперсемейке» смешную дизайнершу Эдну Мод должна была озвучивать актриса Лили Томлин, но, по ее же словам, у режиссера Брэда Бёрда получилось так хорошо, что было решено оставить его голос.

Ближайшие родственники?

Вероятно, больше всего сходств у «Дунканвилля» можно найти со старшими братьями — «Симпсонами» и «Гриффинами» (кстати, Майк Скалли и сейчас продюсер «Симпсонов», пусть его роль, скорее, представительская). «Дунканвилль» старается опираться на те принципы, на которые в свою лучшую пору опирались «Симпсоны»: бьющая в цель сатира, хирургически тонко выстроенные комические ситуации и, главное, сердечность. Сатиры в «Дунканвилле», конечно, меньше, зато шутки идут в таком ритме, что закадровый смех к ним не подставить (и это хороший знак!).

По изображению «Дунканвилль» выглядит двоюродным братом «Гриффинов» — в манере рисовать глаза персонажей (движения век могут очень смешно выразить практически любую эмоцию), в завитках рыжей прически Дункана, которые напоминают курчаво нарисованный подбородок Питера. Сходство с предшественниками заметно и в вечных отсылках к поп-культуре, персонажи которой неожиданно материализуются в сериале. Так, в своих влажных снах Дункан представляет себе все, о чем мечтает среднестатистический тинейджер: покоряет горную вершину, пытается поцеловать Чудо-женщину (его, увы, опережает Бэтмен). А когда мама говорит, что нужно всегда проверять заднее сидение автомобиля на наличие убийцы, убийца с заднего сидения вздыхает и уползает прочь.

Что же в этом нового и хорошего ?

«Дунканвилль» пытается отмежеваться от своих старших собратьев, уходит от чистой сатиры и безоглядного бунтарства. Вместо революционности и злободневности на первый план осторожно выползает какая-то подзабытая и неловкая теплота, на которой и строится мир этой комедии.

Это история о «восхитительно обыкновенном подростке», хвастаются представители студии в пресс-релизе, а актер Тай Бурелл с гордостью называет его «феноменально нефеноменальным». Авторы постарались, чтобы и картинка выглядела не особенно выпендрежной, но не забыли о выразительной мимике и запоминающихся силуэтах (например, Дункана, который бежит так, что его руки-ноги свободно и нелепо развиваются как лапша на ветру).

Если «Симпсоны» были сатирической реакцией на приторные семейные ситкомы 1980-х, а «Гриффины» стали реакцией на самих «Симпсонов» (в них уже не было любимой зрителями симпсоновской лиричности — только безнадежная семья, черный юмор и почти никак не связанные между собой гэги), то «Дунканвилль» кажется неизбежным движением маятника в обратную сторону, к сентиментальности и меньшей радикальности. Сериал местами выглядит несколько старомодно — и по форме, и по содержанию, но не лишен актуальности. Когда Кимберли в очередной раз нападает на старшего брата, она смешно ругается, перечисляя все, что она с ним сделает, и в конце внезапно и душераздирающе добавляя: «Я тебя так отделаю, что тебе покажется, что ты влюбился». А как вам такое признание: «Ты никогда не поймешь, каково это — быть на моем месте. Девочки в средней школе. Нет такого имени, которым бы меня не называли, такой части тела, которую не осмеивали бы. Я должна убивать, чтобы выжить». Вот вам и сериал «Эйфория» и эпоха #MeToo.

Главное же сокровище всего этого действа — маленькая сестричка Дункана, хитрющая и нежная одновременно, всегда счастливая и готовая прийти на помощь, с выразительнейшей мимикой и по-древнегречески серьезными проблемами (ведь она не на шутку влюблена в своего старшего брата). Кстати, когда-то Майк Скалли признавался, что создатели «Симпсонов» думали развить сюжетную линию, в которой Барт и Лиза влюбляются.

Уже титры сериала — мама заботливо поправляет волосы сына, младшая сестра лезет обниматься (ну она его очень любит), сам Дункан тоже улыбается своей компании друзей и даже взлетает на крыльях любви — определенно, настраивают на добродушно-сентиментальный лад, которого сегодня многим не хватает. «Дунканвилль» (пока вышло всего два эпизода) еще может показать себя с неожиданной стороны, а у нас пока есть возможность понаблюдать за тем, как всякое самое обычное происходит с самым обычным парнем и его самой обычной семьей и как из этого обычного вырастает нечто уютное, умиротворяющее и в меру хулиганское.