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Слух дня: Мультсериал «Симпсоны» закончится в ближайшем будущем

Сегодня, 10:22Обсудить0

В интервью сайту Joe композитор Дэнни Элфман заявил, что мультсериал «Симпсоны» близится к завершению. Элфман вспомнил об этом в ответ на вопрос, что он думает по поводу споров о качестве последних сезонов «Симпсонов», которые, как считается среди фанатов, значительно уступают ранним эпизодам сериала.

«Ну, из того, что я слышал, он близится к завершению, — говорит Элфман. — Так что и этот спор тоже подойдет к концу. Я сам точно не знаю, но слышал, что это последний год для проекта».

Слова Элфмана, несмотря на его причастность к созданию сериала, сложно назвать официальным подтверждением: пока это не более чем слухи. Сложно также сказать, какой год имеет в виду композитор, при условии, что в феврале «Симпсонов» продлили на 32-й сезон, который завершится только в 2021 году.

Высказывание Элфмана уже опроверг сценарист «Симпсонов» Эл Джин, который написал в Twitter: «Мы все благодарны, что эта стать НЕ правда».

В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года. Сам Элфман и представить не мог, что «Симпсоны» смогут продержаться на экранах столько времени.

«Могу лишь сказать, что я шокирован и потрясен, что он смог продержаться столько времени, — признался Элфман. — Надо понимать, когда я писал музыку для „Симпсонов“ и придумал эту безумную композицию, я ожидал, что ее никто не услышит, так как не думал, что у сериала есть хоть какие-то шансы».

Источник: Joe

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