«Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм о медвежонке Умке

В честь 50-летия мультфильма «Умка» студия «Союзмультфильм» опубликовала продолжение истории о белом медвежонке «Умка на елке». В новой серии путешествие Умки приводит его на склад, где он сталкивается с роботом-упаковщиком. Оттуда он, запакованный как подарок, переносится на детскую елку, где встречает друга, танцует и веселится. Но в итоге Умка возвращается домой к маме.

«Умка» — один из проектов «Союзмультфильма», отмечающий в 2019 году 50-летие. Юбилей также празднуют «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и «Бременские музыканты».

В ноябре стало известно, что «Союзмультфильм» планирует в будущем выпустить 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». В 2018 году студия перезапустила «Троих из Простоквашино», вернув на экраны Дядю Федора, пса Шарика и кота Матроскина.

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