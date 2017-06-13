Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

«Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм о медвежонке Умке

Обсудить0

В честь 50-летия мультфильма «Умка» студия «Союзмультфильм» опубликовала продолжение истории о белом медвежонке «Умка на елке». В новой серии путешествие Умки приводит его на склад, где он сталкивается с роботом-упаковщиком. Оттуда он, запакованный как подарок, переносится на детскую елку, где встречает друга, танцует и веселится. Но в итоге Умка возвращается домой к маме.

«Умка» — один из проектов «Союзмультфильма», отмечающий в 2019 году 50-летие. Юбилей также празднуют «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и «Бременские музыканты».

В ноябре стало известно, что «Союзмультфильм» планирует в будущем выпустить 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». В 2018 году студия перезапустила «Троих из Простоквашино», вернув на экраны Дядю Федора, пса Шарика и кота Матроскина.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Союзмультфильм» выпустит 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» выпустит 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!»

15 ноября35
Опрос: Россияне выбрали «Ну, погоди!» любимым отечественным мультфильмом

Опрос: Россияне выбрали «Ну, погоди!» любимым отечественным мультфильмом

13 июня17
Находка дня: Персонажи советских мультфильмов как герои «Игры престолов»

Находка дня: Персонажи советских мультфильмов как герои «Игры престолов»

22 мая8
Восемь пирогов и одна свечка: Главные картины «Союзмультфильма»

Восемь пирогов и одна свечка: Главные картины «Союзмультфильма»

9 июня 2016144

Главное сегодня

Видеосалон

Сиди и смотри: Лучшие видеоэссе 2019 года

Сегодня3
Сиди и смотри: Лучшие видеоэссе 2019 года
Режиссер и актеры «Звездных войн» — о последнем фильме и невозможности продолжения
Интервью

ВидеоРежиссер и актеры «Звездных войн» — о последнем фильме и невозможности продолжения

Сегодня6
«Ничего не понятно, но Кавилл красивый»: Что в соцсетях пишут о «Ведьмаке»

«Ничего не понятно, но Кавилл красивый»: Что в соцсетях пишут о «Ведьмаке»

Сегодня12
«Когда лев голоден, он ест»: Второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи

«Когда лев голоден, он ест»: Второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи

час назад1
Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска
Выбор редакции

Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска

20 декабря106
«Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм о медвежонке Умке

«Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм о медвежонке Умке

Сегодня, 17:068
Американский бокс-офис: «Звездные войны» лидируют
Сборы

Американский бокс-офис: «Звездные войны» лидируют

Сегодня, 15:4619
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании