Американский бокс-офис: Худший уик-энд за 20 лет

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 13 по 15 марта 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

Из-за мер предосторожности, связанных с распространением нового коронавируса, в США уже закрываются кинотеатры — пока не массово, но тем не менее. В воскресенье число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 3000, а прекратили работу к этому моменту только 109 кинотеатров. Но ожидается, что на наступившей неделе число закрытых залов будет расти. Многие работающие кинотеатры продают билеты только на половину мест и требуют от зрителей рассаживаться через кресло (по распоряжению местных властей или по собственной инициативе). Такая политика не слишком влияет на сборы, так как большинство кинотеатров многозальные, и если фильм собирает больше половины зала, то ему можно открыть дополнительный сеанс в соседнем.

Основная причина того, как много недобрал американский рынок кинопроката в эти выходные, — опасения самих зрителей, решивших добровольно самоизолироваться. В результате общие сборы за неделю составили 55,3 млн долларов. Это худший результат за уик-энд с сентября 2000 года, когда в кино шли «Наблюдатель» с Киану Ривзом, «На живца» с Джейми Фоксом и «Добейся успеха» с Кирстен Данст. Во время национальной паники после терактов 11 сентября индустрия заработала за 14—16 сентября 66 млн долларов. Но, конечно, нынешний случай в гораздо большей степени связан со страхом общественных пространств. Самое резкое снижение произошло в Торонто, где на билеты в кино в этот уик-энд потрачено на 72% меньше, чем в предыдущий.

1. «Вперед» (2-я неделя), 10,5 млн долларов (-73%), 4310 кинотеатров

На прошедшей неделе вышло сразу три новых больших релиза, и все они в разной степени разочаровали. Поэтому мультфильм Pixar «Вперед» об эльфах-подростках в современном мире смог второй раз подряд занять первое место по итогам недели. Фильм при этом потерял 73% — худший показатель в истории Pixar. Но все понимают, что «Вперед» стал жертвой обстоятельств.

2. «Верю в любовь» (1-я неделя), 9,5 млн долларов, 3250 кинотеатров

Фильм о религиозном барде Джереми Кэмпе и его отношениях с женой — новая работа братьев Эрвин. Этот плодовитый режиссерско-продюсерский дуэт ответственен за несколько сенсаций американского проката, последней из которых стал фильм «Можно только представить» (сборы в США — 83 млн долларов). «Верю в любовь» — очень явная попытка скопировать успех той картины, которая тоже рассказывала реальную историю из мира христианской поп-музыки.

Как и предыдущие работы Эрвинов, посвященные религиозной тематике, «Верю в любовь» привлекает прежде всего женщин (74% первых зрителей) и особенно хорошо выступает в консервативных районах США — на Среднем Западе и Юге. Это нишевое кино, на которое случайная публика вряд ли попадет, и это отражается на цифрах: у «Верю в любовь» оценка A на CinemaScore и зрительский рейтинг в 99% на Rotten Tomatoes.

3. «Бладшот» (1-я неделя), 9,3 млн долларов, 2861 кинотеатр

Боевик с Вином Дизелем о солдате с супергеройскими способностями стоил в производстве 45 млн долларов, и в нынешних обстоятельствах об окупаемости можно даже не думать. У фильма были шансы хотя бы потому, что дошедшие до кинотеатров зрители относятся к нему в целом с симпатией: CinemaScore докладывает о средней оценке B. Но особенно обидно компании Sony потерять международный прокат. Вин Дизель очень популярен в Китае (там хорошо шел «Последний охотник на ведьм» с его участием), однако о релизе речь пока что не идет. В тех странах, где кинотеатры не закрыли, «Бладшот» собрал в первые выходные 13 миллионов.

4. «Человек-невидимка» (3-я неделя), 6 млн долларов (-60%), 3636 кинотеатров (+20)

Учитывая то, что перед нами хоррор, падение в 60% по сравнению с предыдущей неделей можно считать почти нормальным. «Человек-невидимка» успел собрать свое. Сейчас на счету у фильма 64,4 млн долларов американских сборов. Бюджет, напомним, составил всего 7 миллионов без учета рекламы.

5. «Охота» (1-я неделя), 5,3 млн долларов, 3028 кинотеатров

Триллер «Охота» вышел в прокат с большим опозданием: фильм был готов еще к осени, но премьеру отложили из-за скандала в медиа. По сюжету 12 незнакомцев в лесу оказываются дичью в чьей-то охоте на людей, причем они отобраны по политическому принципу. Это сатира на вражду левых и правых в современной Америке. Идею фильма раскритиковали республиканцы, включая президента Трампа, первые отзывы прессы при этом тоже были резко критическими. Universal решила продать «Охоту» хотя бы за счет скандала, но не угадала с моментом релиза. Как и в случае остальных новых фильмов в прокате, не совсем понятно, была бы «Охота» успешной в обычное время.

6. «Соник в кино» (5-я неделя), 2,6 млн долларов (-67%), 3041 кинотеатр (-676)

Ничто не помешало «Сонику» обойти «Детектива Пикачу» в списке самых успешных фильмов по видеоиграм. Синий еж заработал в Америке уже 145,8 млн долларов.

7. «Вне игры» (2-я неделя), 2,4 млн долларов (-70%), 2718 кинотеатров

«Вне игры» начал на прошлой неделе с фальстарта и не имеет шансов вернуть позиции. Баскетбольную драму с Беном Аффлеком смотрели на этой неделе на 70% меньше (впрочем, баскетбольный сезон, на который рассчитывали маркетологи фильма, и вовсе отменен).

8. «Зов предков» (4-я неделя), 2,2 млн долларов (-67%), 3201 кинотеатр (-713)

Фильм по Джеку Лондону и так не блистал в прокате, а сейчас его и вовсе сняло с репертуара наибольшее количество залов. Всего на четвертой неделе «Зов предков» имеет в активе 62,1 млн долларов.

9. «Эмма.» (3-я неделя), 1,4 млн долларов (-72%), 1732 кинотеатра (+167)

«Эмма.» смогла расширить прокат, но этот фильм по определению не мог претендовать на лидерский статус. Его американские сборы едва превысили 10 млн долларов.

10. «Плохие парни навсегда» (9-я неделя), 1,1 млн долларов (-64%), 1451 кинотеатр (-708)

Десятку замыкает образцовый блокбастер 2020 года, прибавивший на этой неделе еще миллион (из 204 миллионов).

В следующие выходные по понятным причинам новых релизов в американском прокате не ожидается.