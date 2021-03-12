Какие премьеры, съемки и фестивали отменились из-за коронавируса. Полный список

12 марта киностудии капитально изменили графики релизов. Теперь из-за вспышки коронавируса в запланированные даты не выйдут «Тихое место 2», «Форсаж 9», «Мулан» и многие другие ожидаемые проекты. В шаге от отмены (или переноса, если эпидемия пойдет на спад) находится и Каннский кинофестиваль, но организаторы пока не торопятся с анонсом. Пока мировая индустрия меняет планы и терпит убытки, мы собрали все главные фильмы и мероприятия, пострадавшие от эпидемии.

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Отмена и перенос съемок

На съемках сериала «Сокол и Зимний Солдат»

Перенос премьер

Universal и MGM одними из первых сдвинули крупный релиз: премьера «Не время умирать», 25-го фильма о Джеймсе Бонде, с 9 апреля переехала на 25 ноября. По слухам, такое решение принесет создателям картины убыток в 30—50 млн долларов.

Sony объявила, что сиквел «Кролика Питера» выйдет в прокат 7 августа 2020 года, а не 27 марта, как планировалось изначально.

Paramount решила не выпускать сиквел «Тихого места». Премьера фильма должна была состояться 20 марта. Новая дата пока не сообщается. Студия уже успела показать картину прессе, и первые отзывы в основном восторженные.

Также Paramount убрала из расписания два проекта — криминальную драму Blue Story, снятую рэп-исполнителем Rapman, и экшен-комедию «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани о двух супругах, подозреваемых в убийстве. Выход обоих фильмов тоже ожидался 20 марта.

Почти год придется ждать «Форсаж 9»: вместо 20 мая текущего года картина попадет в кинотеатры 2 апреля 2021-го. О переносе 13 марта объявил Вин Дизель, до это заверивший фанатов, что фильм точно выйдет в намеченную дату.

Сервис знакомств Tinder отменил премьеру своего шоу под названием «Swipe Night». В компании посчитали, что не стоит выпускать сериал про конец света в разгар коронавируса. «Swipe Night» — интерактивный проект, в котором пользователи Tinder могут влиять на ход событий. Сюжет шоу вращается вокруг подростков, которые узнают о летящем к Земле астероиде.

Disney отложила на неопределенный срок три картины — «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Их премьеры ожидались 26 марта, 2 апреля и 15 апреля соответственно. Ранее прокат «Мулан» отменили в Китае, где сейчас закрыто около 70 000 кинотеатров, а для «Новых мутантов» это уже не первый перенос. Изначально фильм должен был выйти весной 2018-го.

«Новые мутанты»

Отмена фестивалей и мероприятий

7 марта был отменен фестиваль SXSW («На юг через юго-запад»), посвященный кино, музыке и технологиям. Он должен был пройти в Остине с 13 по 22 марта. Ранее от презентаций своих фильмов и сериалов на SXSW отказались Apple, Amazon и Netflix, а петиция с призывом отменить мероприятие собрала более 55 тыс. подписей.

Стрим-сервис Hulu решил не проводить в Лос-Анджелесе светскую премьеру сериала «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун. Организаторы посчитали, что массовое мероприятие может привести к заражению гостей.

Организаторы отменили WonderCon — развлекательный конвент в Анахайме, объединяющий любителей кино, комиксов и научной фантастики. Новые даты проведения пока не объявлены.

В Лас-Вегасе отменили выставку CinemaCon, которая должна была пройти с 30 марта по 2 апреля. Одной из причин стал запрет на въезд в США для граждан Европы, многие дистрибьюторы не смогли бы попасть на презентации фильмов. Свои проекты на CinemaCon ежегодно привозят крупнейшие студии вроде Universal, Warner Bros., Paramount и др.

Фестиваль Tribeca Film Festival был отложен на неопределенный срок. Смотр должен был открыться 15 апреля. Ранее в программу фестиваля вошла российская фантастика «Спутник» о космонавте, который стал носителем некоего инопланетного организма.

Disney решила закрыть до конца месяца Диснейленд в Калифорнии. С момента открытия в 1955 году это случалось всего несколько раз. Два случая были связаны с национальными траурами, объявленными после гибели президента Кеннеди и трагедии 11 сентября. Также из-за Covid-19 Disney временно закрыла парки в Париже, Токио, Шанхае и Гонконге.

В запланированные даты не состоятся кинофестивали в Сан-Валли, Праге, Майами, Беверли-Хиллз, Нью-Йорке, а также фестивали имени Роджера Эберта в Иллинойсе и классического кино TCM в Лос-Анджелесе.

Фото: Getty Images

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 127 тысяч человек. Смертельных исходов — 4623.

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