На 34-й церемонии вручения премии Independent Spirit Awards главный приз достался драме «Прощание» — картине Лулу Ванг о попытке растянуть расставание с любимым человеком. Лучшим дебютом признали «Образование» Оливии Уайлд. «Неограненные драгоценности» выиграли в трех номинациях — «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший монтаж».
Специальной наградой имени Роберта Олтмена отметили «Брачную историю» Ноа Баумбака.
Список победителей в основных номинациях выглядит следующим образом:
Лучший фильм
Лучший дебютный фильм
Лучший режиссер
- Бен и Джошуа Сэфди — «Неограненные драгоценности»
- Альма Харель — «Лапочка»
- Джулиус Она — «Люс»
- Лорен Скафария — «Стриптизерши»
- Роберт Эггерс — «Маяк»
Лучший сценарий
Лучшая операторская работа
- Джарин Блашке — «Маяк»
- Наташа Брайер — «Лапочка»
- Павел Погоржельский — «Солнцестояние»
- Тодд Банхазл — «Стриптизерши»
- Чананун Чотрунгрой — «Третья жена»
Лучший монтаж
Лучшая женская роль
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Элфре Вудард — «Помилование»
- Карен Аллен — «Коулуэлл»
- Мэри Кей Плэйс — «Диана»
- Хонг Чау — «Подъезды»
- Элизабет Мосс — «Ее запах»
Лучшая мужская роль
- Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
- Келвин Харрисон — «Люс»
- Крис Галуст — «Гив ми либерти»
- Маттиас Шонартс — «Мустанг»
- Роберт Паттинсон — «Маяк»
Лучшая женская роль второго плана
- Чжоу Шучжэнь — «Прощание»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
- Лорен Спенсер — «Гив ми либерти»
- Октавия Спенсер — «Люс»
- Тейлор Расселл — «Волны»
Лучшая мужская роль второго плана
- Уиллем Дефо — «Маяк»
- Джонатан Мэйджерс — «Последний черный в Сан-Франциско»
- Ноа Джуп — «Лапочка»
- Уенделл Пирс — «Горящий тростник»
- Шайа ЛаБаф — «Лапочка»
Лучший документальный фильм
Лучший международный фильм
- «Паразиты», Южная Корея
- «Невидимая жизнь Эвридики», Бразилия
- «Отверженные», Франция
- «Портрет девушки в огне», Франция
- «Ретабло», Перу
- «Сувенир», Великобритания
Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.
Источник: Film Independent Spirit Awards
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