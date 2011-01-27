На 34-й церемонии вручения премии Independent Spirit Awards главный приз достался драме «Прощание» — картине Лулу Ванг о попытке растянуть расставание с любимым человеком. Лучшим дебютом признали «Образование» Оливии Уайлд. «Неограненные драгоценности» выиграли в трех номинациях — «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший монтаж».

Специальной наградой имени Роберта Олтмена отметили «Брачную историю» Ноа Баумбака.

Список победителей в основных номинациях выглядит следующим образом:

Лучший фильм

Лучший дебютный фильм

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший документальный фильм

Лучший международный фильм

Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.

Источник: Film Independent Spirit Awards

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