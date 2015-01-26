«Клаус» взял главный приз премии Annie Awards

Международная ассоциация анимационного кино объявила лауреатов 47-й ежегодной премии Annie Awards. Главным победителем церемонии стал мультфильм стрим-сервиса Netflix «Клаус», который взял призы в семи номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» (Серхио Паблос).

В общей сложности проекты Netflix одержали победу в 19 категориях. Кроме «Клауса», призы достались мультфильму «Я потеряла свое тело», анимационной антологии «Любовь, секс и роботы» и мультсериалам «Конь БоДжек» и «Тука и Берти».

Победители в основных номинациях распределились так:

Лучший анимационный фильм — «Клаус»;



Лучший независимый анимационный фильм — «Я потеряла свое тело»;

Лучший анимационный сериал для широкой аудитории — «Конь БоДжек» (эпизод The Client);

Лучший анимационный сериал для детей — «Микки Маус» (эпизод Carried Away);

Лучший режиссер анимационного фильма — Серхио Паблос, «Клаус»;

Лучший режиссер анимационного сериала — Алонсон Рамирез Рамос, «Микки Маус»;

Лучший сценарий анимационного фильма — «Я потеряла свое тело»;

Лучший сценарий анимационного сериала — «Тука и Берти»;

Лучший дизайн персонажей в анимационном фильме — «Клаус»;

Лучший дизайн персонажей в анимационного сериала — «Кармен Сандиего».

С полным списком лауреатов, включая технические номинации, можно посмотреть здесь.

Лауреатов Annie Awards выбирают члены Международной ассоциации анимационного кино, основанной в 1960 году во Франции. В состав ASIFA входят мультипликаторы со всего мира, в том числе и российские. Организация отмечает заслуги в области анимации как в полнометражных картинах, так и в сериалах.

Источник: Deadline

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