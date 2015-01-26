Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

«Клаус» взял главный приз премии Annie Awards

Обсудить0

Международная ассоциация анимационного кино объявила лауреатов 47-й ежегодной премии Annie Awards. Главным победителем церемонии стал мультфильм стрим-сервиса Netflix «Клаус», который взял призы в семи номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» (Серхио Паблос).

В общей сложности проекты Netflix одержали победу в 19 категориях. Кроме «Клауса», призы достались мультфильму «Я потеряла свое тело», анимационной антологии «Любовь, секс и роботы» и мультсериалам «Конь БоДжек» и «Тука и Берти».

Победители в основных номинациях распределились так:

Лучший анимационный фильм — «Клаус»;

Лучший независимый анимационный фильм — «Я потеряла свое тело»;

Лучший анимационный сериал для широкой аудитории — «Конь БоДжек» (эпизод The Client);

Лучший анимационный сериал для детей — «Микки Маус» (эпизод Carried Away);

Лучший режиссер анимационного фильма — Серхио Паблос, «Клаус»;

Лучший режиссер анимационного сериала — Алонсон Рамирез Рамос, «Микки Маус»;

Лучший сценарий анимационного фильма — «Я потеряла свое тело»;

Лучший сценарий анимационного сериала — «Тука и Берти»;

Лучший дизайн персонажей в анимационном фильме — «Клаус»;

Лучший дизайн персонажей в анимационного сериала — «Кармен Сандиего».

С полным списком лауреатов, включая технические номинации, можно посмотреть здесь.

Лауреатов Annie Awards выбирают члены Международной ассоциации анимационного кино, основанной в 1960 году во Франции. В состав ASIFA входят мультипликаторы со всего мира, в том числе и российские. Организация отмечает заслуги в области анимации как в полнометражных картинах, так и в сериалах.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Гильдия режиссеров отметила Сэма Мендеса

Гильдия режиссеров отметила Сэма Мендеса

26 января15
«Золотой орел — 2019»: «Текст» выбрали лучшим фильмом

«Золотой орел — 2019»: «Текст» выбрали лучшим фильмом

24 января52
Российские кинокритики назвали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

Российские кинокритики назвали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

23 января9
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лауреатами премии Гильдии актеров

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лауреатами премии Гильдии актеров

20 января19

Главное сегодня

Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы

Вчера18
Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы
Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3
Сборы

Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3

Вчера19
Вечнозеленый саундтрек: Как «Шрэк» переворачивает каноны
Шум и яркость

ПодкастВечнозеленый саундтрек: Как «Шрэк» переворачивает каноны

26 января17
Что вы знаете о спецэффектах?

ТестЧто вы знаете о спецэффектах?

24 января38
Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

Вчера30
Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

Вчера10
Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Вчера3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании