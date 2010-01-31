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Военная драма «1917» взяла главные призы премии BAFTA

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На 73-й ежегодной церемонии вручения премии BAFTA лента Сэма Мендеса «1917» одержала победу в семи категориях. Драме о Первой мировой войне достались приз за лучший фильм и награда за лучший британский фильм. Британские киноакадемики также отметили режиссерскую работу Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса.

Лидировавший по номинациям «Джокер» получил приз за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс), лучшую музыку (Хильдур Гуднадоттир) и лучший кастинг. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвеггер в «Джуди». За роли второго плана награды вручили Лоре Дерн и Брэду Питту.

Майкла Уорда по результатам зрительского голосования назвали главной восходящей звездой.

Лауреаты премии BAFTA:

Лучший фильм

Лучший британский фильм

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший документальный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший режиссер

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая актриса

Лучший актер

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший композитор

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший дизайн костюмов

Лучший грим/прически

Лучший звук

Лучшие визуальные эффекты

Восходящая звезда 2020 года (зрительское голосование)

Лучший кастинг

Источник: Deadline

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