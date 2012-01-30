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Гильдия сценаристов наградила «Паразитов» и «Кролика Джоджо»

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В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 72-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов. Приз за лучший оригинальный сценарий взяла драма Пон Джун-хо «Паразиты». Анти-военная сатира Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» победила в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Среди телевизионных проектов наградили «Наследников» и «Барри». «Хранители» одержал победу как лучший новый сериал, а «Чернобыль» взял приз за лучший оригинальный сценарий.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании.

Именно из-за этого в списке номинантов нет «Однажды в… Голливуде», «Боли и славы», «Арахисового сокола», «Последнего черного в Сан-Франциско», «Волн» и «Солнцестояния». К голосованию за лучшую адаптацию не допустили «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «Историю игрушек 4».

Лауреаты премии WGA в области кино в 2020 году следующие:

Оригинальный сценарий

Адаптированный сценарий

Сценарий документального фильма

Победители в основных телевизионных категориях:

Источник: Deadline

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