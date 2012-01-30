Гильдия сценаристов наградила «Паразитов» и «Кролика Джоджо»

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 72-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов. Приз за лучший оригинальный сценарий взяла драма Пон Джун-хо «Паразиты». Анти-военная сатира Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» победила в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Среди телевизионных проектов наградили «Наследников» и «Барри». «Хранители» одержал победу как лучший новый сериал, а «Чернобыль» взял приз за лучший оригинальный сценарий.
Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании.
Именно из-за этого в списке номинантов нет «Однажды в… Голливуде», «Боли и славы», «Арахисового сокола», «Последнего черного в Сан-Франциско», «Волн» и «Солнцестояния». К голосованию за лучшую адаптацию не допустили «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «Историю игрушек 4».
Лауреаты премии WGA в области кино в 2020 году следующие:
Оригинальный сценарий
- «Паразиты» — Пон Джун-хо и Хан Джин-вон
- «1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс
- «Достать ножи» — Райан Джонсон
- «Брачная история» — Ноа Баумбак
- «Образование» — Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель и Кэти Силберман
Адаптированный сценарий
- «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити
- «Прекрасный день по соседству» — Ной Харпстер, Мика Фитцерман-Блю и Том Жюно
- «Ирландец» — Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт
- «Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
- «Маленькие женщины» — Грета Гервиг
Сценарий документального фильма
- «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине» — Алекс Гибни
- «Гражданин Х» — Алекс Гибни
- «Приемный дом» — Марк Джонатан Харрис
- «Джозеф Пулитцер: Глас народа» — Орен Рудавски и Роберт Сейдман
- «Серый кардинал» — Лорен Гринфилд
Победители в основных телевизионных категориях:
- Драматический сериал — «Наследники»
Комедийный сериал —«Барри» Новый сериал —«Хранители» Оригинальный сценарий сериала —«Чернобыль» Адаптированный сценарий сериала —«Фосси/Вердон»
Источник: Deadline
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