Драма об иммиграции «Минари» победила на кинофестивале «Сандэнс»

В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс», один из важнейших смотров авторского и независимого кино. В этом году главный приз жюри в секции «Игровое кино США» достался драме Ли Айзека Чуна «Минари», которую также отметили призом зрительских симпатий.
В центре сюжета «Минари» — семилетний Дэвид, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его отец Джейкоб принимает решение перевести всю семью из родной Кореи в Арканзас, США. Мать Дэвида в ужасе от перемен, пока сам мальчик с сестрой мается от безделья. Джейкоб не обращает внимания на семейные проблемы и пытается создать плодородную ферму, не жалея денег и сил.
Среди документальных проектов главный приз достался ленте «Штат мальчиков», рассказывающей о попытке 17-летних техасцев создать с нуля новое правительство. Картина «Эпицентр» одержала победу в секции «Документальное кино мира».
Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом:
Секция «Игровое кино США»
- Главный приз жюри — «Минари»
- Приз зрительских симпатий — «Минари»
- Приз за режиссуру — Рада Бланк, «40-летняя версия»
- Приз имени Уолдо Солта за сценарий — Эдсон Ода, «Девять дней»
- Специальный приз жюри за актерский состав — «Двенадцать»
- Специальный приз жюри автор — Жозефин Декер, «Ширли»
- Специальный приз жюри за неореализм — Элиза Хиттман, «Никогда, редко, иногда, всегда»
Секция «Документальное кино США»
- Главный приз жюри — «Штат мальчиков»
- Приз зрительских симпатий — «Лагерь калек»
- Приз за режиссуру — Гаррет Брэдли, «Время»
- Специальный приз жюри за социальный эффект — Эли Б. Деспрес, Джош Кригман и Элиз Стайнберг, «Драка»
- Специальный приз жюри за монтаж — Тайлер Х. Уолк, «Добро пожаловать в Чечню»
- Специальный приз жюри за инновацию в нехудожественном повествовании — Керстен Джонсон, «Дик Джонсон мертв»
- Специальный приз начинающему кинематографисту — Артур Джонс, «Клево, чувак»
Секция «Игровое кино мира»
- Главный приз жюри — «Ялда»
- Приз зрительских симпатий — «Без отличительных черт»
- Приз за режиссуру — Маймуна Дукур, «Милашки»
- Специальный приз жюри кинематографисту-визионеру — Лемоханг Джеремайя Мозез, «Это не захоронение, это воскрешение»
- Специальный приз жюри за лучший сценарий — Астрид Рондеро и Фернанда Валадес, «Без отличительных черт»
- Специальный приз за актерскую игру — Бен Уишоу, «Всплеск»
Секция «Документальное кино мира»
- Главный приз жюри — «Эпицентр»
- Приз зрительских симпатий — «Почему я прыгаю»
- Приз за режиссуру — Ирина Цилик, «Земля голубая, как апельсин»
- Специальный приз за монтаж — Мила Онг-Твин, Райан Маллинз и Сэм Соко, «Софти»
- Специальный приз жюри за операторскую работу — Марсей Тополину и Раду Черникиус, «Акаса, мой дом»
Прочие награды
- Приз имени Альфреда П. Слоуна — «Тесла»
- Зрительский приз NEXT — «Я ношу тебя с собой»
- Инновационный приз NEXT — «Я ношу тебя с собой»
Источник: Variety
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