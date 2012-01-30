Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Драма об иммиграции «Минари» победила на кинофестивале «Сандэнс»

Обсудить0

В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс», один из важнейших смотров авторского и независимого кино. В этом году главный приз жюри в секции «Игровое кино США» достался драме Ли Айзека Чуна «Минари», которую также отметили призом зрительских симпатий.

В центре сюжета «Минари» — семилетний Дэвид, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его отец Джейкоб принимает решение перевести всю семью из родной Кореи в Арканзас, США. Мать Дэвида в ужасе от перемен, пока сам мальчик с сестрой мается от безделья. Джейкоб не обращает внимания на семейные проблемы и пытается создать плодородную ферму, не жалея денег и сил.

Среди документальных проектов главный приз достался ленте «Штат мальчиков», рассказывающей о попытке 17-летних техасцев создать с нуля новое правительство. Картина «Эпицентр» одержала победу в секции «Документальное кино мира».

Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом:

Секция «Игровое кино США»

Секция «Документальное кино США»

Секция «Игровое кино мира»

Секция «Документальное кино мира»

  • Главный приз жюри — «Эпицентр»
  • Приз зрительских симпатий — «Почему я прыгаю»
  • Приз за режиссуру — Ирина Цилик, «Земля голубая, как апельсин»
  • Специальный приз за монтаж — Мила Онг-Твин, Райан Маллинз и Сэм Соко, «Софти»
  • Специальный приз жюри за операторскую работу — Марсей Тополину и Раду Черникиус, «Акаса, мой дом»

Прочие награды

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Военная драма «1917» взяла главные призы премии BAFTA

Военная драма «1917» взяла главные призы премии BAFTA

Сегодня, 08:418
Гильдия сценаристов наградила «Паразитов» и «Кролика Джоджо»

Гильдия сценаристов наградила «Паразитов» и «Кролика Джоджо»

Вчера12
«Короля Льва» и «Ирландца» наградили за лучшие визуальные эффекты

«Короля Льва» и «Ирландца» наградили за лучшие визуальные эффекты

30 января12
«Клаус» взял главный приз премии Annie Awards

«Клаус» взял главный приз премии Annie Awards

27 января11

Главное сегодня

«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

Вчера43
«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс
Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме на вручении премии BAFTA

Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме на вручении премии BAFTA

36 минут назад6
Дэймон Линделоф готов в будущем вернуться к «Хранителям»

Дэймон Линделоф готов в будущем вернуться к «Хранителям»

час назад1
Как снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра
Как это смотреть

ВидеоКак снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра

1 февраля18
Как готовили «Американский пирог»: Глава из книги «Лучший год в истории кино»
Книги

Как готовили «Американский пирог»: Глава из книги «Лучший год в истории кино»

Вчера19
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января19
Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

час назад4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании