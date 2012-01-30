Драма об иммиграции «Минари» победила на кинофестивале «Сандэнс»

В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс», один из важнейших смотров авторского и независимого кино. В этом году главный приз жюри в секции «Игровое кино США» достался драме Ли Айзека Чуна «Минари», которую также отметили призом зрительских симпатий.

В центре сюжета «Минари» — семилетний Дэвид, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его отец Джейкоб принимает решение перевести всю семью из родной Кореи в Арканзас, США. Мать Дэвида в ужасе от перемен, пока сам мальчик с сестрой мается от безделья. Джейкоб не обращает внимания на семейные проблемы и пытается создать плодородную ферму, не жалея денег и сил.

Среди документальных проектов главный приз достался ленте «Штат мальчиков», рассказывающей о попытке 17-летних техасцев создать с нуля новое правительство. Картина «Эпицентр» одержала победу в секции «Документальное кино мира».

Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом:

Секция «Игровое кино США»

Секция «Документальное кино США»

Секция «Игровое кино мира»

Секция «Документальное кино мира»

Главный приз жюри — «Эпицентр»

— «Эпицентр» Приз зрительских симпатий — «Почему я прыгаю»

— «Почему я прыгаю» Приз за режиссуру — Ирина Цилик, «Земля голубая, как апельсин»

— Ирина Цилик, «Земля голубая, как апельсин» Специальный приз за монтаж — Мила Онг-Твин, Райан Маллинз и Сэм Соко, «Софти»

— Мила Онг-Твин, Райан Маллинз и Сэм Соко, «Софти» Специальный приз жюри за операторскую работу — Марсей Тополину и Раду Черникиус, «Акаса, мой дом»

Прочие награды

Источник: Variety

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