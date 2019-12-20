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Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

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Агрегатор рецензий, сайт Rotten Tomatoes объявил лауреатов своей премии Golden Tomato Awards. В отличие от других наград, здесь победителей не выбирают путем голосования. Вместо этого решение принимается на основе рейтинга фильма или сериала, из чего высчитывается положение проекта в общем топе.

Таким образом, лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал блокбастер «Мстители: Финал», чей рейтинг «свежести» — 94% при 503 рецензиях. Среди новых сериалов победу одержали «Хранители», а «История игрушек 4» взяла приз как лучший анимационный фильм.

Полный список победителей Golden Tomato Awards выглядит следующим образом:

Лучшие фильмы/сериалы

Лучшие фильмы (по жанрам)

Лучшие сериалы (по жанрам)

Источник: Rotten Tomatoes

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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