Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Агрегатор рецензий, сайт Rotten Tomatoes объявил лауреатов своей премии Golden Tomato Awards. В отличие от других наград, здесь победителей не выбирают путем голосования. Вместо этого решение принимается на основе рейтинга фильма или сериала, из чего высчитывается положение проекта в общем топе.
Таким образом, лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал блокбастер «Мстители: Финал», чей рейтинг «свежести» — 94% при 503 рецензиях. Среди новых сериалов победу одержали «Хранители», а «История игрушек 4» взяла приз как лучший анимационный фильм.
Полный список победителей Golden Tomato Awards выглядит следующим образом:
Лучшие фильмы/сериалы
- Лучший фильм (широкий прокат) — «Мстители: Финал»
- Лучший фильм (ограниченный прокат) — «Паразиты»
- Лучший фильм (режиссерский дебют) — «История игрушек 4»
- Лучший фильм (иностранный язык) — «Паразиты»
- Лучший фильм (испаноязычный) — «Боль и слава»
- Лучший фильм (Австралия) — «Соловей»
- Лучший фильм (Великобритания) — «Они никогда не станут старше»
- Лучший новый сериал — «Хранители»
- Лучший вернувшийся сериал — «Дрянь», второй сезон
- Лучший телефильм — «Дэдвуд»
Лучшие фильмы (по жанрам)
- Лучший боевик/приключенческий фильм — «Джон Уик 3»
- Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
- Лучшая комедия — «Образование»
- Лучший фильм по комиксу/графическому роману — «Мстители: Финал»
- Лучший документальный фильм — «Аполлон-11»
- Лучшая драма — «Паразиты»
- Лучший фильм ужасов — «Мы»
- Лучший детский и семейный фильм — «Рожденный стать королем»
- Лучший мюзикл/музыкальный фильм — «Рокетмен»
- Лучший романтический фильм — «Транзит»
- Лучший фантастический/фэнтези-фильм — «К звездам»
- Лучший триллер — «Достать ножи»
Лучшие сериалы (по жанрам)
- Лучший анимационный сериал — «Отмена», первый сезон
- Лучший комедийный сериал — «Дрянь», второй сезон
- Лучший документальный сериал — «Покидая Нетландию»
- Лучший драматический сериал — «Невероятное», первый сезон
- Лучший хоррор-сериал — «Зло», первый сезон
- Лучший мини-сериал/сериал-антология — «Чернобыль»
- Лучший фантастический/фэнтези-сериал — «Тьма», второй сезон
- Лучший супергеройский сериал — «Хранители», первый сезон
Источник: Rotten Tomatoes
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