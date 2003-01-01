«Игра престолов» стала самым обсуждаемым сериалом года в Twitter

Социальная сеть Twitter опубликовала списки самых обсуждаемых тем 2019 года. Согласно представленным данным, пользователи чаще всего реагировали на финалы «Игры престолов» и вселенной Marvel.

Так, четвертые «Мстители» лидируют по количеству твитов среди всех фильмов. Кроме них, в топ-10 попали шесть проектов Disney: «История игрушек 4», «Человек-паук: Вдали от дома», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Холодное сердце 2» и еще не вышедшие «Звездные войны».

Топ самых обсуждаемых сериалов открывают последний сезон «Игры престолов», вызвавший нешуточные споры в соцсетях, и третья глава «Очень странных дел». На десятом месте расположился «Нарко».

В десятку самых упоминаемых актеров попали сразу пять лиц вселенной Marvel, включая Марка Руффало и Криса Хемсворта. Примечательно, что Том Холланд обошел Криса Эванса и Роберта Дауни-мл. Вероятно, дело в резонансе, который вызвали новости об уходе и скором возвращении Человека-паука в Marvel.

На шестое место попал Киану Ривз, с которым связано несколько громких инфоповодов: «Джон Уик 3», участие в игре «Cyberpunk 2077», 55-летие актера и публичное появление с возлюбленной.

Самые обсуждаемые фильмы 2019 года в Twitter

1. «Мстители: Финал»

2. «История игрушек 4»

3. «Джокер»

4. «Человек-паук: Вдали от дома»

5. «Король Лев»

6. «Дитя погоды»

7. «Капитан Марвел»

8. «Оно 2»

9. «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

10. «Холодное сердце 2»

Самые обсуждаемые сериалы 2019 года в Twitter

1. «Игра престолов»

2. «Очень странные дела»

3. «Симпсоны»

4. «Бумажный дом»

5. «Анатомия страсти»

6. «Остров любви» (британское реалити-шоу)

7. «Одиночество в сети»

8. «Гриффины»

9. «Ходячие мертвецы»

10. «Нарко»

Самые обсуждаемые актеры 2019 года в Twitter

1. Том Холланд

2. Крис Эванс

3. Зендея

4. Роберт Дауни-мл.

5. Кэмерон Бойс

6. Киану Ривз

7. Крис Хемсворт

8. Канна Хасимото

9. Дженнифер Лопез

10. Марк Руффало

Источник: Variety



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