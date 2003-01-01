«Игра престолов» стала самым обсуждаемым сериалом года в Twitter

Социальная сеть Twitter опубликовала списки самых обсуждаемых тем 2019 года. Согласно представленным данным, пользователи чаще всего реагировали на финалы «Игры престолов» и вселенной Marvel.
Так, четвертые «Мстители» лидируют по количеству твитов среди всех фильмов. Кроме них, в топ-10 попали шесть проектов Disney: «История игрушек 4», «Человек-паук: Вдали от дома», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Холодное сердце 2» и еще не вышедшие «Звездные войны».
Топ самых обсуждаемых сериалов открывают последний сезон «Игры престолов», вызвавший нешуточные споры в соцсетях, и третья глава «Очень странных дел». На десятом месте расположился «Нарко».
В десятку самых упоминаемых актеров попали сразу пять лиц вселенной Marvel, включая Марка Руффало и Криса Хемсворта. Примечательно, что Том Холланд обошел Криса Эванса и Роберта Дауни-мл. Вероятно, дело в резонансе, который вызвали новости об уходе и скором возвращении Человека-паука в Marvel.
На шестое место попал Киану Ривз, с которым связано несколько громких инфоповодов: «Джон Уик 3», участие в игре «Cyberpunk 2077», 55-летие актера и публичное появление с возлюбленной.
Самые обсуждаемые фильмы 2019 года в Twitter
3. «Джокер»
4. «Человек-паук: Вдали от дома»
5. «Король Лев»
8. «Оно 2»
9. «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Самые обсуждаемые сериалы 2019 года в Twitter
3. «Симпсоны»
6. «Остров любви» (британское реалити-шоу)
8. «Гриффины»
10. «Нарко»
Самые обсуждаемые актеры 2019 года в Twitter
1. Том Холланд
2. Крис Эванс
3. Зендея
5. Кэмерон Бойс
6. Киану Ривз
10. Марк Руффало
Источник: Variety
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