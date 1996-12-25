Лучшие сериалы 2019-го и другие итоги года

«Чернобыль», «Дрянь», «Эйфория», «Пацаны» и «Игра престолов» — главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, какими сериалами нам запомнится уходящий год. А еще говорят о важных трендах в сериальной индустрии и рассказывают, что будут смотреть на каникулах.

В этот раз сериалы мы обсуждаем без спойлеров, так что если вы что-то из этого не видели и тоже хотите выбрать, что посмотреть на праздниках, то смело включайте выпуск.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Кстати, «Чернобыль», «Эйфорию», «Игру престолов» и другие проекты HBO можно смотреть прямо на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск+Амедиатека».