Меньше — значит больше: как Netflix и другие стриминги меняют стратегию по производству контента

Вместе с тем недавнее исследование Boston Consulting Group показывает, что у рынка еще есть потенциал для роста. Согласно исследованию, среднестатистическое американское домохозяйство в месяц тратит на подписки 35 долларов, а готово — до 47 долларов. В идеале эти 12 долларов разницы в месяц способны принести стримингам до 12 млрд долларов в год. Но важно помнить, что лояльность пользователей сильно зависит от платформы, и если за доступ к Netflix многие будут готовы платить больше, то про некоторых из его конкурентов подобного уже не скажешь. К примеру, в марте 2024 года на долю Netflix пришлось 8% от общего времени, потраченного американцами на просмотр телевидения, а доля Peacock составила только 1,3%, причем лишь четверть даже платных подписчиков сервиса потребляли его контент на ежедневной основе.