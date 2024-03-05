Рост числа подписчиков, смена киностратегии и локальный контент: что происходит с Netflix

Кинопоиск внимательно читает последний отчет компании и рассказывает о новых назначениях и планах платформы, ее проблемах и способах их решения.

Весь контентный рынок, включая ближайших конкурентов, пристально следит за действиями Netflix, который был пионером стриминга, а сейчас считается самой передовой и мощной компанией среди платформ. Ее решения определяют, что и как будут делать другие, и каждый отчет руководителей перед инвесторами становится обсуждаемым событием.