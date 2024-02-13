Стриминговые тарифы растут и в мире, и в России. Что дальше будет с ценами и рекламной моделью?

За прошедшие четыре года онлайн-кинотеатры кратно нарастили создание собственных сериалов. По данным J’son & Partners Consulting, количество выпущенных originals в 2021 году составило 87 проектов, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 годом, а в 2022-м этот показатель увеличился до 89 тайтлов. По подсчетам Кинопоиска Pro, в 2023 году видеоплатформы выпустили уже 112 игровых сериалов. По итогам первого квартала 2023 года аналитики оценивали объем расходов на производство originals онлайн-кинотеатров на уровне 54 млрд рублей (+29% год к году). Объем производственных затрат за полный год тогда оценивался примерно в 207 млрд рублей (+33%), и рост во многом связывался с увеличением ставок актеров, режиссеров и других членов команд, а также с подорожанием технического оборудования. Гонорары некоторых актеров и режиссеров за последние полтора года выросли на 60–70%. А когда множество команд одновременно начнут съемки проектов, стоимость производства может подниматься также из-за дефицита кадров.

Тенденция роста затрат усилит коллаборацию платформ с телеканалами, которые выступают партнерами в производстве или лицензируют контент партнеров, а также приведет к большему количеству новых партнерских проектов видеосервисов друг с другом. Например, НТВ и «Иви» несколько лет назад заключили стратегическое партнерство, одним из результатов которого стал сериал совместного производства «Страх над Невой». Проект вышел в феврале 2024 года сначала на «Иви» и через две недели стартовал на НТВ. На этом канале весной также выйдет «Слово пацана», показанное в прошлом году на Wink и Start. Еще один пример сериального проекта, созданного несколькими компаниями, — «Постучись в мою дверь в Москве», над которым работали холдинг «Газпром-Медиа» и видеосервис Okko. Релиз адаптации турецкого хита состоялся на Premier и Okko, позднее его покажут на НТВ. В среднем стоимость сериала может варьироваться от 100 млн до 300 млн рублей за сезон от восьми эпизодов, а суммы выше обычно требуют привлечения сторонних компаний.