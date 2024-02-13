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Стриминговые тарифы растут и в мире, и в России. Что дальше будет с ценами и рекламной моделью?

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В январе 2024 года Amazon Prime Video убрал из рекламного тарифа возможность смотреть контент в форматах Dolby Vision HDR и Dolby Atmos. Еще раньше Disney+ поднял стоимость подписки, а Netflix пока продолжает наращивать рекламных подписчиков и бороться с шерингом паролей. Более осторожно действуют игроки российского рынка, хотя и тут не обошлось без повышения цены. Кинопоиск разбирается, из чего складывается стоимость подписки отечественных стримингов и станет ли она еще выше.

Сколько платит подписчик

За минувшие несколько лет отечественные онлайн-кинотеатры по разному старались привлекать и удерживать пользователей, в том числе расширяя контентное предложение спортивными и телевизионными трансляциями и создавая оригинальные проекты-события с многомиллионными бюджетами. Вызовом стал рост стоимости создания originals и лицензирования контента, в первую очередь российского.

Эта тенденция отразилась на пользовательских тарифах: за последний год изменилась месячная базовая цена подписки Start (499 рублей вместо 399 рублей), Kion (один месяц теперь стоит 249 рублей против 199 рублей ранее), Wink (299 рублей вместо 199 рублей) и Кинопоиска (ранее был доступен тариф за 199 рублей, теперь стоимость базового тарифа Яндекс Плюс, куда входит доступ к онлайн-кинотеатру, составляет 299 рублей). Отметим, что Okko, наоборот, сократил цену подписки — с 399 до 199 рублей.

СервисСтоимость базовой подписки в месяц (на март 2024 года)
Okko199 рублей
Kion249 рублей
Wink299 рублей
Кинопоиск299 рублей
Premier299 рублей
Иви399 рублей
Start499 рублей
Амедиатека599 рублей

По данным Telecom Daily на конец 2023 года, при выборе подписки пользователь обращает внимание в первую очередь на хорошее качество изображения и звука, только потом на доступную цену, минимум или отсутствие рекламы, выбор новинок, далее на стабильную и быструю работу приложения или сайта. Эксклюзивность контента вошла в топ-10 критериев, расположившись на восьмой строчке. Ключевым параметром при выборе его назвали 33% опрошенных.

Дополнительные опции

Как отмечают аналитики, среднее число подписок на одного россиянина по итогам 2023 года увеличилась до 3 с 2,5 годом ранее. Продолжает расти число подписчиков в абсолютных цифрах: в России видеосервисы насчитывают более 45 млн подписок, что на 23% больше, чем в середине 2023-го. По факту почти каждый третий россиянин подписан на онлайн-кинотеатр, однако это так немного, если сопоставить с цифрами в США. Согласно данным Kantar, 95% американских домохозяйств подписано на видеосервисы к декабрю 2023 года, или 123 млн домохозяйств (в России, по данным Росстата, суммарное число домохозяйств — 66,1 миллиона). Отечественный рынок вырос и в денежном эквиваленте: по итогам года выручка кинотеатров оказалась на уровне 85 млрд рублей (+34% год к году; для сравнения: американский рынок в 2023-м составил 69,5 млрд долларов).

Можно предположить, что зритель готов к повышению цен — такое мнение высказал гендиректор Wink Антон Володькин в рамках выставки CSTB.PRO.MEDIA. «Это подтверждается тем, что, по разным исследованиям, Wink — игрок с самым высоким чеком в отрасли (по Telecom Daily, 354 рубля в месяц за 2023 год. — Прим. ред.), при этом у нас далеко не самое последнее место на рынке», — добавил Володькин. Также руководитель Wink отметил, что отрасль при выручке в 85 млрд рублей тратит несколько больше, то есть по его предположению как минимум половина игроков рынка все еще работает в убыток.

Подписные тарифы обходятся пользователям дешевле, если платить сразу за три, шесть или двенадцать месяцев. Также видеосервисы предлагают разнообразные партнерские программы с другими платформами или, например, скидки на маркетплейсах. Рост интереса к онлайн-кинотеатрам в России отчасти можно объяснить появлением дополнительных услуг. В начале февраля Володькин заявил, что российская индустрия пока не научилась создавать из контента ценность, а пользователя, получившего онлайн-кинотеатр «в подарок» в рамках более обширного пакета услуг и скидок, нельзя назвать осознанным клиентом.

Директор по взаимодействию с индустрией в Яндексе Ксения Болецкая в своем выступлении подчеркнула, что дополнительные предложения в подписках позволяют увеличивать средний доход. «У Кинопоиска, помимо базовой подписки Плюс, есть несколько дополнительных опций, — сказала Болецкая. — Мы стремимся к тому, чтобы люди оценили не только семейную базовую подписку Плюса, но и начали пользоваться этими опциями». При этом стоимость подписок на отечественные онлайн-кинотеатры остается небольшой — настолько, что гендиректор Kion Алексей Иванов назвал текущий средний чек тупиком для дальнейших инвестиций и при этом «данностью, с которой индустрии придется мириться несколько ближайших лет».

Производство оригинального контента

За прошедшие четыре года онлайн-кинотеатры кратно нарастили создание собственных сериалов. По данным J’son & Partners Consulting, количество выпущенных originals в 2021 году составило 87 проектов, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 годом, а в 2022-м этот показатель увеличился до 89 тайтлов. По подсчетам Кинопоиска Pro, в 2023 году видеоплатформы выпустили уже 112 игровых сериалов. По итогам первого квартала 2023 года аналитики оценивали объем расходов на производство originals онлайн-кинотеатров на уровне 54 млрд рублей (+29% год к году). Объем производственных затрат за полный год тогда оценивался примерно в 207 млрд рублей (+33%), и рост во многом связывался с увеличением ставок актеров, режиссеров и других членов команд, а также с подорожанием технического оборудования. Гонорары некоторых актеров и режиссеров за последние полтора года выросли на 60–70%. А когда множество команд одновременно начнут съемки проектов, стоимость производства может подниматься также из-за дефицита кадров.

Тенденция роста затрат усилит коллаборацию платформ с телеканалами, которые выступают партнерами в производстве или лицензируют контент партнеров, а также приведет к большему количеству новых партнерских проектов видеосервисов друг с другом. Например, НТВ и «Иви» несколько лет назад заключили стратегическое партнерство, одним из результатов которого стал сериал совместного производства «Страх над Невой». Проект вышел в феврале 2024 года сначала на «Иви» и через две недели стартовал на НТВ. На этом канале весной также выйдет «Слово пацана», показанное в прошлом году на Wink и Start. Еще один пример сериального проекта, созданного несколькими компаниями, — «Постучись в мою дверь в Москве», над которым работали холдинг «Газпром-Медиа» и видеосервис Okko. Релиз адаптации турецкого хита состоялся на Premier и Okko, позднее его покажут на НТВ. В среднем стоимость сериала может варьироваться от 100 млн до 300 млн рублей за сезон от восьми эпизодов, а суммы выше обычно требуют привлечения сторонних компаний.

«Страх над Невой»
«Постучись в мою дверь в Москве»

Также не стоит забывать об увеличении затрат на маркетинг и его усложнение. В России с 2022 года недоступно продвижение через YouTube, TikTok и запрещенные главные мировые соцсети. Несмотря на сокращение каналов продвижения, по данным Mediascope, отечественные онлайн-кинотеатры увеличили рекламные расходы в первой половине 2023 года на 11,5% относительно аналогичного периода 2022-го. Лидером по рекламным вложениям тогда стал «Иви» (+315%), следом идут Wink (+142%) и Kion (+76%). Как отмечают аналитики, видеосервисы стали чаще выбирать продвижение на телевидении, далее в списке затрат идут интернет (в первой половине прошлого года кинотеатры нарастили расходы в этом сегменте почти на 10%) и наружная реклама.

В 2024 году рекламы будет больше, как и качественных оригинальных сериалов. Алексей Иванов отметил, что 70% пользователей, которые приходят на Kion, смотрят именно оригинальные проекты. Также на 70% год к году растет общее количество часов смотрения на платформе, и во многом это, конечно, обеспечивается ростом подписной базы, подчеркнул топ-менеджер. Схожие цифры анонсировал Антон Володькин в разговоре с РБК. По словам топ-менеджера, порядка 70% новой аудитории смотрит оригинальный контент Wink, но через несколько месяцев внимание смещается на библиотечные релизы, так как аудитория хочет смотреть массовое кино, новинки кинотеатров, фильмы и сериалы 2000–2010-х годов. «Важно не забывать, что оригинальные проекты онлайн-кинотеатров — это только 20–30% смотрения, — заявил Володькин, на чьем сервисе бюджет на производство originals и закупку контента делится примерно 50/50.

Закупка контента

В последние пару лет платформы активно закупали турецкие и корейские проекты. Согласно данным Wink, количество корейских тайтлов за первые девять месяцев 2023-го увеличилось на 35%, а турецких — на 15%. При этом уже в конце февраля заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Юлия Голубева отметила, что в 2023 году, как и в 2022-м, на проекты двух стран суммарно пришлось 11% смотрения на платформе Premier, и возможность заместить западное кино проектами из Турции и Кореи не реализовалась. А вот затраты на закупку российского контента в 2024-м превалируют над тратами на зарубежные фильмы и сериалы. Как отмечает наш собеседник, права на отечественные блокбастеры-миллиардники сейчас могут обходится стримингам в несколько сотен миллионов рублей. В целом с учетом накопленного за последние пару лет опыта по покупке западного и восточного контента и заметного роста инвестиций в российский контент стоит ожидать более избирательного отношения площадок к отбору зарубежных фильмов и сериалов.

«Зимородок»
«История девятихвостого лиса»

Телеканалы и видеосервисы не только производят собственный контент, но и активно закупают платформенные originals. Как отмечали «Ведомости», в 2022 году онлайн-кинотеатры Кинопоиск, «Иви», Start, more.tv и «Смотрим» заработали 5,1 млрд рублей от продажи 89 единиц контента собственного производства. Лидером продаж среди них был Start (2,25 млрд рублей), а аналитики предположили, что в 2023-м этот показатель как минимум удвоится. Пока аналогичных данных за прошлый год нет, однако исполнительный директор ИРИ Елена Лапина заявила, что во второй половине 2023-го в эфире федеральных каналов было показано 15 оригинальных стриминговых сериалов, созданных при поддержке ИРИ, а в 2024 году их станет 20. Лапина подчеркнула, что телеканалы быстро разбирают те сериалы, которые им подходят по формату, и число originals, которые будут показаны на ТВ в первой половине 2024-го, может увеличиться.

Можно дешевле

Зарубежные сервисы все чаще вводят рекламные тарифы и зачастую заменяют базовые тарифы подпиской с рекламными вставками. Сумма подписки не меняется, но, чтобы отключить рекламу, придется доплатить порядка 20% стоимости подписки. Так, Amazon Prime Video 29 января начал показывать рекламу подписчикам базового тарифа, а за ее отключение просит 2,99 доллара в месяц. По оценкам аналитиков, внедрение рекламы принесет компании еще порядка 2–5 млрд долларов выручки. Такие тарифы также есть у Netflix (появился в ноябре 2022 года), Disney+ (появился в декабре 2022 года), Hulu и Paramount (появился в июне 2021 года).

Эксперты рынка полагают, что в перспективе одного-двух лет один из крупных российских кинотеатров может начать экспериментировать с введением платных рекламных тарифов. В настоящий момент бесплатный контент для просмотра которого не нужна подписка, доступен на «Иви», Okko, Premier и Wink. Потенциально любой из этих игроков может стать запустить платный рекламный тариф. Это легче сделать тем видеосервисам, что являются частью корпораций и медиахолдингов, у которых существуют свои рекламные инструменты. В этом смысле «Иви» — площадка, которой потенциально сложнее будет начать продавать рекламу, так как этот онлайн-кинотеатр не является частью какой-либо экосистемы. При этом стоимость подписки на российские видеосервисы остается небольшой по сравнению с тарифами ведущих зарубежных платформ, и перспектива массового введения платных рекламных тарифов зависит от того, сколько людей сможет привлечь первый онлайн-кинотеатр, который введет такой тариф.

Автор: Виолетта Палий

Фото: Indranil Aditya / NurPhoto via Getty Images

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