Что происходит в прокате: «Мастер и Маргарита» собрали 2 миллиарда, «Лед 3» удерживает лидерство, в мире гремит «Дюна 2»

«Лед 3» продолжает удерживать лидерство в отечественном прокате, кинотеатр получил штраф за «Оппенгеймера», а Минкультуры поддержит десятки фестивалей. В мировые кинотеатры ворвалась новая «Дюна». Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

По итогам уик-энда 29 февраля — 3 марта лидером проката вновь стала мелодрама «Лед 3». Релиз заработал дополнительно 194 млн рублей, увеличив промежуточную суммарную кассу до 1,52 млрд рублей. Это больше, чем заработали первый и второй фильмы франшизы (1,44 млрд рублей и 1,47 млрд рублей соответственно), однако новинка пока что отстает от своих предшественников по числу зрителей.

Новые вершины покоряет и картина «Мастер и Маргарита»: за шесть недель она собрала в кинотеатрах страны порядка 2,064 млрд рублей — впечатляющий результат для релиза с возрастным рейтингом 18+. В прошедшие выходные «Мастер и Маргарита» пополнили свою копилку на 98,4 млн рублей.

Российский патриотический боевик «Командир» начал свой прокат с умеренных 92 млн рублей. Это скромнее, чем было на старте у фильмов «Балканский рубеж» (128,8 млн рублей) и «Крым» (159,2 млн рублей). По итогам двух уик-эндов проект заработал 141 млн рублей.

Отличный старт показал хоррор «Нечисть»: в премьерные выходные релиз собрал 42,8 млн рублей, что оказалось лучше результата «Два, три, демон, приди!» (39,2 млн рублей при большем количестве сеансов) и «Астрал: Потомство» (35 млн рублей). Общая касса релиза к концу второй недели в прокате составила 74,4 млн рублей.

В десятку также вошел фильм ужасов «Первая ведьма: Реинкарнация», заработавший в премьерные выходные 11 млн рублей.

Штраф за Голливуд

«Оппенгеймер»

В конце февраля кинотеатр сети Mori Cinema в Волгограде был оштрафован за показ «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения. Как отмечается в сообщении суда, показ состоялся 6 декабря 2023 года. При этом представитель кинотеатра просил прекратить производство по делу из-за отсутствия правонарушения, так как факт показа не установлен, но суд подчеркивает, что факт нарушения подтвержден. Размер штрафа составил 50 тыс. рублей. Ранее фильм Кристофера Нолана и «Барби» были признаны Минкультуры не соответствующими традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Господдержка фестивалей

Министерство культуры выделяет порядка 370 млн рублей на поддержку отечественных кинофестивалей. Об этом рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко. Сумма распределяется между 62 кинофестивалями, из которых 40 — международные. Для сравнения: в 2023 году ведомство поддержало 67 кинофестивалей — такие цифры в начале года приводила министр культуры Ольга Любимова.

Суммарный бокс-офис уик-энда 1–3 марта составил 113 млн долларов, что на 5% меньше результата аналогичных выходных прошлого года, когда прокат возглавляла спортивная драма «Крид 3».

«Дюна: Часть вторая» стартовала в американском прокате со впечатляющего результата в 81,5 млн долларов — почти в два раза лучше результата первого фильма (41 млн долларов). По итогам первого уик-энда мировой бокс-офис картины оказался на уровне 178,5 млн долларов. Напомним, что производственный бюджет второй «Дюны» составляет 190 млн долларов, на продвижение было потрачено еще 100 млн долларов.

«Дюна: Часть вторая»

Шествие в кинотеатрах продолжил религиозный сериал «Избранные». В уик-энд 1–3 марта были показаны седьмой и восьмой эпизоды, которые заработали 3,9 млн долларов. Это меньше, чем собрали первые три серии (6 млн долларов), но больше результата 4–6 эпизодов (3,4 млн).

В прошлые выходные начался прокат аниме «Истребитель демонов: Тренировка столпов», заработавшего 11,6 млн долларов. Для сравнения: аниме «Истребитель демонов: Собрание высших лун и деревня кузнецов» собрало на старте 10,1 млн долларов, а проект «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» — 21,2 млн долларов. К концу второго уик-энда касса проекта составляет 15,7 млн долларов.

Автор: Виолетта Палий