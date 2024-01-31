«Мадам Паутина»: лучше «Морбиуса», но хуже, чем вы себе можете представить

В мировом прокате с грохотом проваливается еще один комикс, на этот раз условный спин-офф «Человека-паука», origin story ясновидящей Кассандры Вебб (Дакота Джонсон). Ясно увидел это безобразие Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В 1973 году в джунглях Перу глубоко беременная исследовательница Констанция Вебб (Керри Бише) разыскивает паука, обладающего волшебными свойствами. Когда паук уже сидит в баночке, ее предает и смертельно ранит компаньон с не менее звучным именем Иезекиль Симс (Тахар Рахим). Однако мифическое местное племя лас-араньас успевает принять у умирающей роды.

Спустя 30 лет Кассандра Вебб (Дакота Джонсон) работает в нью-йоркской скорой помощи вместе со своим другом Беном Паркером (Адам Скотт). Едва не погибнув (или все же погибнув) на работе, она начинает иногда видеть небольшими фрагментами ближайшее будущее. Один из таких флешфорвардов сводит ее с тремя старшеклассницами (Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед), которых пытается убить Симс, поскольку ему годами снится кошмар, в котором они в паучьих костюмах убивают его самого.

Когда главный вопрос насчет твоего фильма — хуже он или все-таки чуточку лучше, чем «Морбиус», дела официально плохи. И именно в этой ситуации оказалась сейчас Sony, чья альтернативная околопаучья вселенная (она симпатично называется SSU) даже на фоне последних провалов DC и Marvel выглядит печально. Не надо быть ясновидящим, чтобы заподозрить студию в пессимизме: из фильма старательно вымараны любые упоминания Питера Паркера, и нет ни одной сцены во время или после титров. «Мадам» — полнометражный дебют англичанки С. Дж.Кларксон, прежде снимавшей на телевидении; крупнейшая ее работа, что интересно, — зарубленный 30-миллионный пилот приквела «Игры престолов», который все вспоминали на прошлой неделе из-за всплывших в сети непритязательных кадров с Наоми Уоттс.

Селеста О’Коннор

Фильм рисует чрезвычайно странную, если вдуматься, картину мира, в котором все немножко пауки. Главная героиня по праву рождения получила от пауков дар ясновидения — допустим. Главный злодей из того же источника научился бегать по стенам и жалить ядом — предположим. Но по какому совпадению ближайший друг Кэсси заодно является будущим дядей Человека-паука (если имя Бен Паркер вас не насторожило, извините за спойлер)? И каким образом случайно встреченные старшеклассницы оказываются будущими паучихами? Почему они снятся бедолаге Иезекилю? Возможно, зритель, вооруженный фундаментальным знанием комиксов, разберется, что происходит, но в рамках самого фильма понять энтомологическую логику сюжета очень трудно, притом что персонажи имеют ужасную привычку подробно рассказывать в камеру свои биографии и чаяния.

Если задаться целью непременно найти в «Мадам» светлое пятно, им может с натяжкой считаться Дакота Джонсон: ей идет красная кожанка, и в центре автокатастрофы (это не только метафора) актрисе удается сохранять что-то вроде иронии, словно она заодно с нами, а не с ними. Кроме нее голливудские nepo babies представлены Эммой Робертс, играющей невестку Бена (и, стало быть, маму Того-Кого-Нельзя-Называть), и Зашей Мэмет в образцово служебной роли помощницы Иезекиля, которая круглосуточно сидит перед стеной мониторов. Если бы дело происходило не в 2003 году, а в 2023-м, ее звали бы Сири. У заслуженных Скотта и Рахима, двух мужчин в этом преимущественно женском фильме, роли не многим более сложные, хотя последнему было трудно, наверное, не смеяться в сцене, где он, как Мата Хари, соблазняет в оперном театре сотрудницу АНБ, чтобы узнать у нее какой-то пароль.

Но ничто не сравнится с очередным мискастом 26-летней Сидни Суини, которую нарядили в юбочку и очки и предложили играть застенчивую школьницу; разумеется, героиня всю дорогу выглядит так, словно только что вышла со съемок порно или в лучшем случае клипа Бритни Спирс (чья «Toxic» тут уместно звучит). В целом тинейджерское трио, с которым мы проводим очень много времени (или так кажется), производит по-настоящему обескураживающее впечатление. Какие-то категории населения точно должны оскорбиться, но какие — непонятно. Возможно, все.

Дакота Джонсон

Из непреднамеренно смешного еще выделяются визиты в перуанские джунгли, особенно второй. Вместо медведей, которые любят мармелад, там обнаруживаются импозантные мужчины, которые то бегают по деревьям, то, натянув дизайнерские рубахи, на хорошем английском гонят какую-то пургу про прошлое и будущее.

Мастера визуальных эффектов, явно вдохновлявшиеся «Квантоманией» и «Флэшем», этими сияющими вершинами их профессии, нарисовали для видений Кассандры фантастическое пространство, которое напоминает, как водится, внутренности дискошара. Также невозможно не упомянуть обильный, словно в былинные времена в фильмах Тимура Бекмамбетова, продакт-плейсмент Pepsi, которая, как выясняется, не только спасает, но и убивает.

Однако возвращаясь к вопросу про «Морбиуса»: «Мадам» все-таки чуточку лучше.