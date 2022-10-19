О «Мадам Паутине» снимают фильм с Дакотой Джонсон. А что это за героиня в комиксах?

Осенью 2022 года в сети то и дело появлялись фотографии со съемок фильма «Мадам Паутина», посвященного героине комиксов Marvel. Главную роль в ленте играет Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого», «Незнакомая дочь»). Кадры широко обсуждаются фанатами, которые бросились строить теории о будущем вселенной Человека-паука от Sony и новых сольных картинах о врагах дружелюбного соседа. Мы собрали все, что известно о Мадам Паутине по комиксам и о фильме, чей релиз запланирован на февраль 2024 года.

Кто был Мадам Паутиной в комиксах?

В актуальных комиксах Мадам Паутина — титул, который занимали несколько персонажей. Последняя из них — Джулия Карпентер, и именно ее будет играть Дакота Джонсон в фильме Sony. Но прежде скажем несколько слов о ее предшественнице.

Первую Мадам Паутину звали Кассандра Уэбб, она появилась на страницах «Amazing Spider-Man, # 210» в 1980 году. Родилась мутантом со способностями к ясновидению и определению будущего (хотя сама была слепой). У дара Уэбб оказалась и обратная сторона: Кассандра болела миастенией, из-за чего была подключена к системе жизнеобеспечения и не могла совершать сложных физических действий. Поэтому в комиксах Мадам Паутина неоднократно искала чужой помощи в героях с паучьими способностями. Она считала себя хранителем Паутины судьбы и направляла паучьих супергероев, предостерегая их об опасности.

Комикс «Amazing Spider-Man, # 210», 1980

Поскольку Кассандра была мутантом, во время событий Дня М (когда Алая Ведьма пожелала, чтобы «больше не было никаких мутантов») она потеряла свои силы. Но, имея дар предвидения, Мадам Паутина смогла передать свои способности Джулии Карпентер. Та стала новой носительницей титула и вместе с ясновидением получила слепоту. История Уэбб закончилась трагически: ее убила жена Крэйвена-охотника, пытавшаяся использовать кровь Человека-паука для воскрешения на тот момент погибшего мужа. К слову, об Охотнике тоже готовится фильм. Героя сыграет Аарон Тейлор-Джонсон. Выйдет фильм в октябре 2023-го.

Джулия Карпентер тоже появилась в комиксах достаточно давно — в 1984 году на страницах «Secret Wars, # 6» как Женщина-паук. Впоследствии она несколько раз меняла титулы. В 2006 году стала Арахной, а в 2010-м — Мадам Паутиной. Подобно Питеру Паркеру, девушка получила паучьи способности в результате неудачного эксперимента с ядами членистоногих.

Карпентер часто появлялась в комиксах о Человеке-пауке, но в основном на втором плане в качестве помощницы Питера Паркера, а иногда, наоборот, он выручал ее. От дружелюбного соседа Джулию отличало то, что она часто принимала не самые популярные решения в супергеройском сообществе. Например, была тайным агентом Щ.И.Т., у нее были отношения с суперзлодеем Плащом, а во время гражданской войны супергероев из-за Акта регистрации, вынуждающего раскрыть личность правительству, Карпентер публично поддержала Тони Старка и зарегистрировалась. Но, на самом деле, она сделала это, чтобы втайне помочь людям избежать регистрации.

Комикс «Spider-Woman, # 3», 1993

Карпентер не была в полной мере готова к способностям Мадам Паутины и однажды впала в кому из-за сбоя суперсил. Это совпало с тем, что Отто Октавиус (Доктор Осьминог), находясь при смерти, поменялся сознаниями с Питером Паркером и завладел его телом. Во время кроссовера «Паучьи миры» («Spider-Verse») Джулии пришлось найти в себе силы остановить охотников на Пауков, путешествующих по мультивселенной, а также Октавиуса, который благодаря Паукам из других миров добрался до Паутины судьбы.

Какой Мадам Паутину показывали в анимации?

Фанатам мультсериалов о Человеке-пауке Мадам Паутина Кассандра Уэбб хорошо знакома в первую очередь по легендарному «Человеку-пауку» 1994 года, где начиная с третьего сезона она в озвучке Джоан Ли (жены Стэна Ли) появлялась как наставница Человека-паука. По сюжету она испытывает Питера Паркера, чтобы понять, достоин ли он защитить мультивселенную. В итоге Мадам включает его в состав команды Людей-пауков, призванных спасти все миры от Карнажа-паука, чей разум поработил симбиот. С Мадам Паутиной связаны самые любопытные линии в мультсериале. Он заканчивается тем, что она помогает Паркеру. В благодарность за спасение мультивселенной вместе с Питером Мадам отправляется на поиски утерянной Мэри Джейн Уотсон. Образ Мадам Паутины в мультсериале очень близок к канону: она не может ходить, слепа, но благодаря дару ясновидения видит будущее и предостерегает Человека-паука о грядущей опасности.

Другая версия Мадам Паутины — Джулия Карпентер — была в четвертом сезоне мультсериала «Великий Человек-паук», вышедшем в 2016 году. Мадам представили как агентку Щ.И.Т., которая предсказывала будущее для Ника Фьюри благодаря своей связи с Паутиной судьбы. Сериал — адаптация кроссовера «Паучьи миры», во второй его части Джулия помогла собрать фрагменты артефакта, открывающего порталы в другие миры. Ее костюм в мультсериале — это что-то промежуточное между образом Мадам Паутины и образом Арахны, который был у Джулии до приобретения суперсил Кассандры Уэбб.

«Человек-паук», 1994 «Великий Человек-паук», 2016

Кстати, увидеть Карпентер можно и в мультсериале «Железный человек» 1994 года. Она появилась во многих эпизодах, но не как Мадам Паутина, а как Женщина-паук.

Что известно о фильме «Мадам Паутина»?

Главная роль досталась Дакоте Джонсон, а компанию ей составят Сидни Суини («Эйфория»), Селеста О’Коннор («Охотники за привидениями: Наследники»), Изабела Мерсед («Дора и затерянный город»), Эмма Робертс («Оторва», «Ирония судьбы в Голливуде»), Адам Скотт («Разделение») и Тахар Рахим («Пророк»).

Планируется, что фильм выйдет в 2024 году (дату перенесли с октября 2023-го). В последние месяцы о фильме появляется все больше слухов, частично подкрепленных фотографиями со съемок. Например, сразу несколько инсайдеров утверждают, что сюжет будет построен вокруг родителей Питера Паркера. Они же раскрыли, кто кого сыграет в фильме:

Дакота Джонсон — Кассандра Уэбб;

Сидни Суини — Джулия Карпентер;

Селеста О’Коннор — Мэтти Франклин, одна из Женщин-пауков;

Изабела Мерсед — Аня Коразон, Девушка-паук;

Адам Скотт — молодой Бен Паркер, дядя Питера;

Эмма Робертс — Мэри Паркер, мать Питера, будущего Человека-паука.

Дакота Джонсон, Сидни Суини Изабелла Мерсед и Селеста О’Коннор на съемках фильма «Мадам Паутина» Адам Скотт на съемках фильма «Мадам Паутина» Тахар Рахим и Селеста О’Коннор на съемках фильма «Мадам Паутина»

И если вокруг первых двух персонажей фанаты еще спорят (на фото со съемок Дакоту Джонсон видели в красной кожаной куртке, а это часть фирменного стиля Джулии, а не Кассандры), то последние два пункта подтверждены снимками. В частности, на площадке можно было увидеть Эмму Робертс с накладным животом, ее героиня предположительно на позднем сроке вынашивает мальчика Питера.

Судя по фотографиям со съемок, действие фильма происходит в начале 2000-х. Историю Бена Паркера изменят: в этой версии он предстанет врачом скорой помощи, где и познакомится с героиней Дакоты Джонсон. Самое трогательное, что некоторые инсайдеры утверждают, будто в какой-то момент Мадам Паутина скажет Бену: ему придется защищать племянника и однажды даже отдать жизнь за него. Фанаты Человека-паука хорошо понимают, о какой великой силе и ответственности идет речь.

По словам инсайдеров, фильм посвящен становлению Кассандры Уэбб как Мадам Паутины. Ей придется объединиться с другими Женщинами-пауками, чтобы спасти еще не родившегося Питера Паркера. В будущем он станет защитником Паутины судьбы, поэтому его хотят убить до рождения, напав на его мать.

Тахар Рахим на съемках фильма «Мадам Паутина»

А кто тогда антагонист в фильме? Официального подтверждения не было, но фанаты делают вывод на основе фотографий со съемок, где Тахар Рахим появился в образе, сильно напоминающем Иезекииля Симса. На это намекает общий внешний вид, совпадающий с персонажем, включая седину и отсутствие обуви (на съемках актер в чешках, имитирующих вид голых ног). В комиксах Симс — богатый бизнесмен старше пятидесяти, который в молодости благодаря магическому ритуалу получил силы, аналогичные Человеку-пауку. Со временем он перестал их использовать, сконцентрировавшись на карьере. Когда Питер Паркер начал геройствовать в Нью-Йорке, Симс нанял детективов, чтобы следить за ним и узнать тайну личности героя.

Именно Иезекииль рассказал Паркеру теорию, что он стал супергероем не из-за радиоактивного паука, а из-за звериного тотема. Паук сам передал свои силы Питеру, потому что он часть сверхъестественной пищевой цепи, в которой звериные способности то и дело передаются от животных к людям (что не раз исследовалось в комиксах). Иезекииль — неоднозначный злодей. В комиксах он многократно помогал Человеку-пауку, но также испытывал его на прочность, намеренно сталкивая с суперзлодеями. Он хотел проверить, действительно ли он звериный тотем или самозванец. В комиксах Иезекииль также спас Человека-паука от Наследников — энергетических вампиров, путешествующих между мирами и питающихся паучьими тотемами. Фанаты предполагают, что эту линию в каком-то виде адаптируют в «Мадам Паутине», а еще не родившийся Питер Паркер станет сильнейшим тотемом за долгие годы, и потому его будут защищать от угрозы.

Но, возможно, Симс и сам будет угрозой — на это намекают фотографии со съемок, на которых он или его дублер в темном паучьем костюме сражается на мосту с героиней Селесты О’Коннор. Причем у героини, похоже, еще нет паучьих способностей. И получит ли она их вообще в фильме?

Как «Мадам Паутина» связана с другими «паучьими» фильмами Sony?

«Веном» «Морбиус»

«Мадам» входит во вселенную Человека-паука от Sony, и это, пожалуй, самая запутанная киновселенная. В ней числятся оба вышедших «Венома» и «Морбиус». А благодаря «Человек-паук: Нет пути домой» франшиза теперь связана и с киновселенной Marvel. Вот только строить теории о развитии будущих фильмов очень трудно.

Долгое время в сети ходили слухи, что Sony хочет пойти по пути Мстителей, представив по отдельности членов команды антигероев из числа антагонистов Человека-паука, а затем они соберутся в команду. Сцена после титров «Морбиуса» намекает, что в их число войдет также и Стервятник из киновселенной Marvel. Помимо Мадам Паутины, которая потенциально свяжет все разрозненные «паучьи» фильмы Sony воедино, в ближайшем будущем нас ждет «Крэйвен-охотник», «Эль Муэрто» об одноименном рестлере с рэпером Бэд Банни, а также пока безымянный третий «Веном» с Томом Харди.

Поскольку киновселенная Sony меняется прямо на ходу и стройного плана у ней нет, в сети можно найти сообщения об отправленных в производство, анонсированных и отмененных картинах. Это и кроссовер «Зловещей шестерки», и сериал о девушке Шелк с паучьими способности (ее в комиксах укусил тот же паук, что и Питера Паркера), и фильм о Женщине-пауке, отданный Оливии Уайлд. Статус этих картин неизвестен.

Sony давно хочет включить свою версию Человека-паука в собственную киновселенную, и, скорее всего, через «Мадам Паутину» нам представят эту новую итерацию Питера Паркера. Кто его сыграет, пока загадка. Вероятнее всего, тизер взрослого Человека-паука мы увидим лишь в сцене после титров. А может быть, его и вовсе приберегут для сиквела. Одно можно сказать точно: после сделки Sony и Marvel Studios на новую трилогию Человека-паука с Томом Холландом эта версия дружелюбного соседа вряд ли появится в киновселенной Sony.