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Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х

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Создатели фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» вдохновляются хоррорами и приключенческими боевиками 1980 годов, а особенно фильмами Стивена Спилберга — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Храм судьбы». Об этом глава Marvel Кевин Файги рассказал на встрече со студентами Нью-Йоркской киноакадемии.

Особенно Файги отметил возвращение в киновселенную Marvel режиссера «Доктора Стрэнджа» Скотта Дерриксона, который специализируется на хоррорах и снял такие фильмы ужасов, как «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Синистер». Глава Marvel подчеркнул, что новый «Доктор Стрэндж» будет не хоррором в привычном понимании, а скорее «большим фильмом MCU с пугающими моментами».

«В 1980-е Спилберг проделал впечатляющую работу. В „Поисках утраченного ковчега“ есть по-настоящему страшные моменты, на которых я, будучи ребенком, закрывал глаза, — например, когда лица плавятся. Или „Храм судьбы“, „Гремлины“ и „Полтергейст“. Это весело, когда тебя пугают таким способом, а не ужасным и мучительным», — рассказал студентам Файги. Он также добавил, что в «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» появятся несколько неожиданных героев комиксов.

Ранее глава Marvel рассказал, что фильмы киновселенной будут связаны с сериалами Marvel для стрим-сервиса Disney+. Ключевым персонажем сиквела станет Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен, которая параллельно с полнометражной картиной появится вместе с Полом Беттани в проекте «Ванда/Вижн». При этом с «Доктором Стрэнджем 2» будет каким-то образом связан и сериал «Локи», чей релиз также состоится весной 2021 года.

Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Стрэнджа. Остальные подробности «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия» не разглашаются. Мировая премьера картины состоится 5 мая 2021 года.

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