Кевин Файги подтвердил связь фильмов Marvel с сериалами Disney+

Глава студии Marvel Кевин Файги вновь повторил ранее озвученное заявление, что сериалы Disney+ будут сюжетно связаны с событиями киновселенной Marvel. Таким образом, чтобы оставаться в курсе всего происходящего в популярной супергеройской франшизе, фанатам придется оформить подписку на новый стрим-сервис.

Главным примером взаимодействия между сериалами и фильмами станет «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем. По словам Файги, ключевым персонажем сиквела станет Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен, которая параллельно с полнометражной картиной появится вместе с Полом Беттани в проекте «Ванда/Вижн». При этом с «Доктором Стрэнджем 2» будет каким-то образом связан и сериал «Локи», чей релиз также состоится весной 2021 года.

«Не уверен, что мы раньше об этом говорили, но это будет», — заметил Файги.

Файги отказался обсуждать бюджеты сериалов (по информации источников, на отдельные эпизоды будет потрачено в районе 25 млн долларов), но отметил, что все участники проектов Disney+ с радостью ухватились за возможность рассказать новые истории о своих персонажах. Больше всего Файги нервничал, когда обсуждал сериал «Соколиный Глаз» с Джереми Реннером, которому студия до этого обещала сольный фильм о Клинте Бартоне. Как быстро выяснилось, Реннер оказался совершенно не против изменений в планах и моментально согласился взяться за лук и стрелы для сериала Disney+.

Стрим-сервис Disney+ начнет работу 12 ноября. На данный момент для стриминг-платформы заявлено пять сериалов по киновселенной Marvel: игровые «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Ванда/Вижн», «Соколиный Глаз» и анимационный «Что, если… ?». Релиз всех проектов запланирован на лето-весну 2021 года, но точные даты релизов пока не сообщались.

Источник: Bloomberg

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