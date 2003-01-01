Слух дня: Демон Кошмар станет главным злодеем сиквела «Доктора Стрэнджа»

Источники внутри, знакомые с производством студии Marvel, подтвердили, что противником главного героя в фильме «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» выступит демон Кошмар — повелитель измерения снов. Предполагается, что именно он станет источником элементов хоррора, о которых говорил режиссер картины Скотт Дерриксон.

Кошмар дебютировал летом 1963 года и с тех пор регулярно возникает в качестве антагониста на страницах комиксов Marvel. Демон похищает астральные формы спящих людей, уносит в свое измерение снов, где мучает их кошмарами. Является одним из постоянных противников Доктора Стрэнджа, хотя за долгие годы существования сталкивался и с другими супергероями.

Согласно источникам, по сюжету фильма Стрэндж узнает об угрозе со стороны Кошмара, который охотится на людей в снах. Стрэндж пытается остановить демона при поддержке Алой Ведьмы, но Кошмар берет верх и насылает на героев безумные видения. Инсайдеры также утверждают, что на роль злодея студия рассматривает звезду «Короны» и «Доктора Кто» Мэтта Смита.

Напоминаем, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» вернется и Мордо в исполнении Чиветеля Эджиофора, но в качестве второстепенного злодея. Полноценным антагонистом он станет в третьем фильме, где объединится с Дормамму.

Источник: We Got This Covered

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.