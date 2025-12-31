Хотите встретить 2026-й с поющим Николасом Кейджем или Милошем Биковичем? Собрали 9 фрагментов из фильмов под бой курантов

На случай, если «Ирония судьбы» засмотрена до дыр, нашли вам девять картин для вечера 31 декабря — классические и современные, российские и зарубежные, сказочно-семейные и музыкальные. А еще указали время, когда их лучше включить, чтобы под бой курантов на экране вылупился Горыныч, Николас Кейдж запел, а Павел Прилучный серфил в пустыне. С наступающим!
«Серебряные коньки»
Когда включить: 21:59:39
Что произойдет: Юрий Колокольников в образе великого князя подкидывает меховую шапку, потому что наступил новый, 1900 год
В 2021-м новогоднюю приключенческую мелодраму тепло приняли на Netflix (мы даже собирали комментарии зарубежных зрителей), так что Юра Борисов был знаком иностранцам еще до «Аноры». С тех пор «Серебряные коньки» заняли почетное место на полке праздничного кино.
1899-й. Петербург готовится встречать Новый год и новый век. Матвей (Фёдор Федотов) и Алиса (Соня Присс) разделены классовым неравенством в поздней Российской империи. Он — курьер, рассекающий по каналам на коньках, она — запертая в золотой клетке невеста, которую хотят выдать замуж, вопреки ее воле (сама же Алиса хочет обучаться химии). Их случайная предновогодняя встреча, а также небольшое вмешательство банды карманников под предводительством слегка полоумного Алекса (Юра Борисов), меняет судьбы молодых людей навсегда.
Наш ответ «Титанику», как можно было бы назвать ретромелодраму, — работа режиссера Михаила Локшина и сценариста Романа Кантора, позже укрепивших свой статус триумфальными «Мастером и Маргаритой». Атмосферой, переносящей в предзакатную Российскую империю, занимались художники Александр Загоскин («Адмиралъ»), Татьяна Патрахальцева («Пётр I: Последний царь и первый император») и Галина Солодовникова («Мастер и Маргарита»).
«Семьянин»
Когда включить: 23:55:07
Что произойдет: Николас Кейдж в трусах станцует под арию из «Риголетто»
Классика американского праздничного кино с Николасом Кейджем в роли человека, который не сразу понял, чего хочет. Обеспеченный нью-йоркский бизнесмен Джек (собственно Кейдж) в рождественскую ночь попадает в параллельную реальность. Там у него нет ни карьеры, ни достатка, зато рядом жена и двое детей. В попытке обжиться в новой реальности, от которой когда-то сам улетел на престижную стажировку в Лондон, Джек понимает, что для него по-настоящему важно. Режиссер Бретт Ратнер уже после премьеры «Семьянина» стал известен триллерами («Выживший», «Час пик»), и не зря: в попытках Джека привязаться хотя бы к одной из версий своей жизни проглядывает нешуточное экранное напряжение. А захватывающую музыку создал классический голливудский композитор Дэнни Элфман («Дракула», «Уэнздей»). Танец Кейджа — самое начало фильма, так что если у вас нет особых планов после боя курантов, то наслаждайтесь философским кино.
«Алиса в Стране чудес»
Когда включить: 23:10:25
Что произойдет: в Стране чудес пойдет снег
«Алиса в Стране чудес», в которой снялся весь цвет российского кино, от Сергея Бурунова до Ирины Горбачёвой, базируется на советском радиоспектакле с песнями Владимира Высоцкого. Правда, все аранжировки в фильме переписаны, а сюжет изменен. Теперь это история о 15-летней московской школьнице Алисе (Анна Пересильд), которая не сдала ОГЭ и от расстройства сбежала из дома на свидание в парк. Там-то ее и настиг Белый кролик (Андрей Федорцов), украл часы и прыгнул в трубу детской горки, исчезнув без возврата. Последовав за ним, Алиса оказалась в Стране чудес, где все жители похожи на ее родителей, учителей, одноклассников, но вот беда: никто девочку не узнает. Впрочем, к финалу все наладится, и окончание фильма для зрителей станет одним из новогодних чудес.
«Горыныч»
Когда включить: 23:48:03
Что произойдет: Горыныч вылупится!
Добродушный, но не очень дисциплинированный моряк Алексей Алёхин (Александр Петров) прямо со службы попадает в сказку. Оказывается, подводное существо, которое он должен был зафиксировать в ходе научной миссии, — очаровательный ящер с повадками щенка и суперспособностью дышать огнем (прозванный Горынычем дракончик с аппетитом поглощает уголь). В сказочном мире завсегдатаи народного фольклора в виде наивного, но доброго князя (Сергей Маковецкий) и его прекрасной дочери (Виктория Агалакова) с порога вовлекают Алёхина в невероятные приключения. Сценарий истории написал Александр Архипов, уже набивший руку на заметных представителях жанра («По щучьему велению», «Огниво»), а срежиссировал «Горыныча» Дмитрий Хонин, постановщик приключенческого «Кислорода».
«Карнавальная ночь»
Когда включить: 23:17:06
Что произойдет: огромные часы на сцене пробьют полночь, и герои встретят Новый год под звон бокалов
Эльдару Рязанову не было еще и 30 лет, когда он снял «Карнавальную ночь» и мгновенно прославился на весь СССР. Стране, переживавшей период оттепели, очень понравилась комедия о молодых людях, которые готовились весело встретить Новый год и боролись с занудным и глупым чинушей Огурцовым (Игорь Ильинский). Правда, никто из зрителей, стоявших в огромных очередях за билетами в кинотеатры, не подозревал, что картина могла вовсе не выйти на экраны. Старшим коллегам Рязанова, входившим в худсовет «Мосфильма», кино очень не нравилось: эпитеты типа «пошлый» и «глупый» были самыми мягкими. Молодой режиссер отстаивал свое детище как мог, и лишь поддержка режиссеров Ивана Пырьева и Михаила Ромма позволила ему довести съемки до конца. Это все стоило Рязанову седых волос и бессонных ночей, зато теперь у нас есть песня про 5 минут героини Людмилы Гурченко, шутка про пять звездочек и главное новогоднее кино Советского Союза (до появления «Иронии судьбы», конечно).
«Приключения Паддингтона»
Когда включить: 23:30:40
Что произойдет: волна вынесет Паддингтона из ванной на лестницу дома Браунов (он как раз успеет к столу, правда не совсем новогоднему)
Поклонники медвежонка Паддингтона признавались, что боялись идти в кино: вдруг режиссер и сценарист Пол Кинг превратил их любимца в пугающий цифровой симулякр? Страхи оказались напрасными. Первая часть «Приключений Паддингтона» (как, впрочем, и следующие две) оказалась похожа на долгое теплое объятие. В ней медвежонок попадает из дремучего Перу в шумный Лондон, где пытается обрести дом, а помогает ему в этом дружное семейство Браун.
Кинг хотел снять хорошее, а не звездное кино, и подошел к экранизации знаменитой детской книги со всей ответственностью. Он даже заменил абсолютную звезду Колина Фёрта, который должен был озвучивать Паддингтона, на гораздо менее известного Бена Уишоу, чей голос подходил лучше (фильм, кстати, доступен в оригинале). Старания режиссера и всей команды зрители оценили по достоинству: во всем мире «Приключения Паддингтона» — часть рождественской и новогодней кинопрограммы. Собственно Рождества там совсем немного, зато чудес и доброты хоть отбавляй.
«Папины дочки. Новогодние»
Когда включить: 22:36:34
Что произойдет: Тамара доест бутерброд, и все пойдут смотреть салют, а потом загадывать желания
Первый полнометражный спецэпизод новых «Папиных дочек» — новогоднее кино, посвященное настоящему обретению семьи. Васильевы, едва отметив праздник, получают от Аллигатора (Александр Олешко) предложение провести каникулы на Мальдивах. Веник (Филипп Бледный), руководствуясь принципами, не принимает дорогой подарок и вместо этого везет дочек на пару дней в подмосковный отель all inclusive, с которым все оказывается не так просто. Вместе с семейством в мини-путешествие отправляются Маша (Мирослава Карпович), Тамара (Татьяна Орлова) и Боря (Алексей Демидов).Режиссура спешела, как и основного сериала, на счету Дмитрия Грибанова, который работал над «Двумя холмами» и «Вампирами средней полосы». В прежнем составе и остальная команда ситкома, которой удалось создать атмосферное зимнее приключение с выходом за рамки привычных декораций.
«Письмо Деду Морозу»
Во сколько включить: 23:03:30
Что увидим: Адвокат Пётр (Антон Филипенко) начинает танец с Натальей Орейро под ее хит «Cambio Dolor» (ровно в полночь она протянет «Камбио до-ло-о-р»)
Маленький Петя был непоседой, изобретателем и верил в чудеса. Взрослый Петя (Филипенко) стал скучным адвокатом и забыл все свои мечты. В канун Нового года дети находят письма, которые их отец когда-то писал Деду Морозу, и опускают их в почтовый ящик. Они понятия не имеют, что в результате уже утром их папа женится на Наталье Орейро, на дедушку (Иван Охлобыстин) нападет дементор, из крана пойдет кока-кола… Но все, конечно, кончится хорошо, потому что «Письмо Деду Морозу» — новогодняя сказка-притча о том, как сильно детям нужна не столько вера в деда Мороза, сколько надежные и добрые отцы.
«Мажор в Дубае»
Когда включить: 22:59:04
Что произойдет: Игорь Соколовский (Павел Прилучный) серфит по пустыне на двери от машины
В полнометражном продолжении «Мажора» Игорь отправляется спасать друга в столицу роскоши — в солнечный Дубай. Чтобы раздобыть денег, Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв) ввязывается в сомнительную авантюру с криптовалютой и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Там-то его и находит Игорь, которому предстоит по-мажорски эффектно расправиться с местными финансовыми воротилами и их головорезами.
Настолько эффектно, что в выбранной сцене Игорь серфит по пустыне на отвалившейся двери от машины, пока по нему стреляют враги. Съемки, кстати, проходили в реальной пустыне, Прилучный сам стоял на двери и серфил по барханам. А еще шутил, что после этой смены так наелся песка, что можно было не обедать. Видео со съемкой эпизода можно найти в нашем материале о том, как создавали «Мажора в Дубае».
Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice), Клара Хоменко (@klara_chitinka)