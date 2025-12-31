Хотите встретить 2026-й с поющим Николасом Кейджем или Милошем Биковичем? Собрали 9 фрагментов из фильмов под бой курантов

В 2021-м новогоднюю приключенческую мелодраму тепло приняли на Netflix (мы даже собирали комментарии зарубежных зрителей), так что Юра Борисов был знаком иностранцам еще до «Аноры». С тех пор «Серебряные коньки» заняли почетное место на полке праздничного кино.

1899-й. Петербург готовится встречать Новый год и новый век. Матвей (Фёдор Федотов) и Алиса (Соня Присс) разделены классовым неравенством в поздней Российской империи. Он — курьер, рассекающий по каналам на коньках, она — запертая в золотой клетке невеста, которую хотят выдать замуж, вопреки ее воле (сама же Алиса хочет обучаться химии). Их случайная предновогодняя встреча, а также небольшое вмешательство банды карманников под предводительством слегка полоумного Алекса (Юра Борисов), меняет судьбы молодых людей навсегда.

Наш ответ «Титанику», как можно было бы назвать ретромелодраму, — работа режиссера Михаила Локшина и сценариста Романа Кантора, позже укрепивших свой статус триумфальными «Мастером и Маргаритой». Атмосферой, переносящей в предзакатную Российскую империю, занимались художники Александр Загоскин («Адмиралъ»), Татьяна Патрахальцева («Пётр I: Последний царь и первый император») и Галина Солодовникова («Мастер и Маргарита»).

