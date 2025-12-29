В мировой прокат вышел третий «Аватар» — сай-фай-боевик о борьбе инопланетных племен против землян-захватчиков. Его режиссер Джеймс Кэмерон вот уже почти полвека снимает первоклассный экшен и за это время подарил зрителям множество любимых с детства фильмов. «Терминатор» и «Чужие», «Титаник» и «Аватар» — все эти картины давно стали культовой классикой, столпами современной поп-культуры, а статус их автора непоколебим и поддерживается рекордными кассовыми сборами.
При этом удивительным образом популярность и технологическая революционность кэмероновского кино заслоняют для многих его дар рассказчика и гуманистический посыл. В этом видеоэссе мы постараемся не только разобрать, как устроены его экшен-сцены и зачем режиссеру нужны специальные и визуальные эффекты. Мы постараемся понять, какие главные темы его волнуют и почему истории Джеймса Кэмерона находят такой отклик у миллионов зрителей.
Василий Говердовский
автор сценария
Интересно, что героями Кэмерона обычно становятся представители самых приземленных профессий: официантки, рабочие и солдаты. Это позволило словенскому философу Славою Жижеку назвать Кэмерона голливудским марксистом, пусть и в качестве издевки. Впрочем, такая выборка продиктована не маркетологической циничностью, а личным опытом. Кэмерон и сам начинал как работяга, а его первой женой была официантка. Так что пролетарии ему ближе, чем белые воротнички из офисов и тем более богатеи-капиталисты. Примечательно, что самый богемный герой Кэмерона, бездомный художник Джек из «Титаника», в какой-то мере списан с самого режиссера: на первых порах карьеры Кэмерон тоже жил впроголодь. Любимый кэмероновский типаж — волевые женщины — тоже имеет биографическую основу. Таким человеком, судя по свидетельствам, была мать режиссера.
Авторы: Василий Говердовский, Анастасия Усанова
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images for 20th Century Studios