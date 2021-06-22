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«Это мой новый любимый фильм»: Что пишут иностранные зрители про «Серебряные коньки»

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16 июня на Netflix вышел приключенческий экшен «Серебряные коньки». Спустя пять дней фильм Михаила Локшина поднялся на пятое место по просмотрам на сервисе во всем мире. В нескольких регионах, включая Мексику, Румынию, Грецию, Венгрию и Чили, картина оказалась на второй строчке, а в Бразилии «Коньки» один раз даже заняли первую позицию в чарте.

«Серебряные коньки» переносят зрителя в 1899 год в дореволюционный Петербург. Главный герой — сын бедного фонарщика Матвей (Федор Федотов), который вступает в банду карманников, орудующую на новогодних ярмарках. Позже Матвей встречает Алису (Софья Присс), дочь крупного чиновника, и влюбляется в нее.

Иностранные зрители остались довольны фильмом. Они отмечают сюжет, игру актеров, визуальный ряд и место действия, исторический Петербург.

Перевод: «Всем, кто любит романтический сказочный эскапизм и окутанный морозом Санкт-Петербург на рубеже XIX и XX веков, рекомендую посмотреть „Серебряные коньки“. Фильм потрясающе снят».

Перевод: «Посмотрела „Серебряные коньки“, и это мой новый любимый фильм. Актерский состав, сюжет, романтическая атмосфера — все блестяще. Это нужно видеть».

Перевод: «Скорее смотрите на Netflix „Серебряные коньки“. Это романтический фильм о богатой девушке и воришке на коньках, действие которого происходит в 1900 году в Санкт-Петербурге».

Перевод: «„Серебряные коньки“ — очень красивое кино. И оно потрясающе снято. Это достойно наград. Рекомендую посмотреть его в холодную субботу в компании любимого человека».

Перевод: «„Серебряные коньки“ — невероятное приключение, и я очень довольна».

Перевод: «Очень рекомендую посмотреть „Серебряные коньки“».

Перевод: «Кстати, вы смотрели „Серебряные коньки“? Они вышли на Netflix, и это очень красивое кино. Мне понравились история, сюжет, герои, пейзажи и слоу-мо-сцены».

Несколько зрителей похвалили работу художников и атмосферу новогоднего Петербурга.

Перевод: «Мне очень понравились „Серебряные коньки“, вышедшие на Netflix. Операторская работа и декорации просто прекрасны, меня словно перенесли в Россию XX века».

Перевод: «Только что посмотрела „Серебряные коньки“. В фильме очень красивые костюмы, а история напоминает сказку, которая идеально подходит для Рождества или Нового года».

Перевод: «„Серебряные коньки“ — 10/10! Если вам нравится романтика в историческом кино, обязательно посмотрите. Сеттинг, актеры и костюмы просто феноменальны».

Перевод: «„Серебряные коньки“ на Netflix очень милые и крайне предсказуемые, но это не так уж и важно. Костюмы, катание на коньках и локации стоят того, чтобы вы посмотрели фильм. Не ожидал, что получу от него столько удовольствия».

Перевод: «У фильма клишированная история с предсказуемым финалом, но молодые и красивые актеры, захватывающие пейзажи Санкт-Петербурга, чудесные костюмы и музыка достойны похвалы».

Другие отметили игру Федора Федотова и Юры Борисова.

Перевод: «Посмотрел на Netflix „Серебряные коньки“ — романтический эпик, действие которого происходит в России в конце XIX века. И я без ума от Федора Федотова».

Перевод: «Этот парень [Борисов] сыграл идеально, отлично изобразив холодного и прагматичного героя».

После выхода на Netflix зрители начали оставлять отзывы в Instagram-профилях создателей. «Я полюбила фильм всем сердцем. До этого я не смотрела российское кино, но „Серебряные коньки“ теперь один из моих любимых фильмов. Надеюсь, на Netflix будет больше российских картин с такими актерами, как вы», — обратилась к Федотову подписчица из Мексики. Под тем же постом есть отзывы зрителей из Бразилии, Уругвая, Чили, Пакистана и других стран.

Фильм также хвалят зарубежные СМИ. В итальянской версии сайта Russia Beyond выбрали пять причин, по которым стоит посмотреть «Серебряные коньки». Среди них — рождественская атмосфера, экшен-сцены, костюмы и социальный подтекст. «Где-то в середине мы понимаем, что это не просто новогодняя сказка. Матвей — бедный курьер, которого обманывают на работе. И его единственный способ зарабатывать деньги — выполнять приказы группы революционеров, которые промышляют воровством, чтобы обеспечить себя. За линию феминизма и равенства в фильме отвечает Алиса. Общество твердит ей, что женщинам не нужно образование, а их единственное счастье — это брак. <...> В дореволюционной России общество поделено на классы: для богатых петербуржцев здесь могут перекрыть целый проход, а сосульки-сталактиты на домах удаляют лишь в том случае, если они могут упасть на голову чиновника», — отмечает автор статьи.

О том, что Netflix купил права на «Коньки», стало известно в марте. Фильм вошел в раздел Netflix Originals. Ранее под этим брендом вышли сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Позже Netflix объявил, что покажет российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» и фильм Данилы Козловского «Чернобыль».

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