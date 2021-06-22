«Это мой новый любимый фильм»: Что пишут иностранные зрители про «Серебряные коньки»

16 июня на Netflix вышел приключенческий экшен «Серебряные коньки». Спустя пять дней фильм Михаила Локшина поднялся на пятое место по просмотрам на сервисе во всем мире. В нескольких регионах, включая Мексику, Румынию, Грецию, Венгрию и Чили, картина оказалась на второй строчке, а в Бразилии «Коньки» один раз даже заняли первую позицию в чарте.

«Серебряные коньки» переносят зрителя в 1899 год в дореволюционный Петербург. Главный герой — сын бедного фонарщика Матвей (Федор Федотов), который вступает в банду карманников, орудующую на новогодних ярмарках. Позже Матвей встречает Алису (Софья Присс), дочь крупного чиновника, и влюбляется в нее.

Иностранные зрители остались довольны фильмом. Они отмечают сюжет, игру актеров, визуальный ряд и место действия, исторический Петербург.

Перевод: «Всем, кто любит романтический сказочный эскапизм и окутанный морозом Санкт-Петербург на рубеже XIX и XX веков, рекомендую посмотреть „Серебряные коньки“. Фильм потрясающе снят».

Перевод: «Посмотрела „Серебряные коньки“, и это мой новый любимый фильм. Актерский состав, сюжет, романтическая атмосфера — все блестяще. Это нужно видеть».

Перевод: «Скорее смотрите на Netflix „Серебряные коньки“. Это романтический фильм о богатой девушке и воришке на коньках, действие которого происходит в 1900 году в Санкт-Петербурге».

Перевод: «„Серебряные коньки“ — очень красивое кино. И оно потрясающе снято. Это достойно наград. Рекомендую посмотреть его в холодную субботу в компании любимого человека».

Перевод: «„Серебряные коньки“ — невероятное приключение, и я очень довольна». Перевод: «Очень рекомендую посмотреть „Серебряные коньки“». Перевод: «Кстати, вы смотрели „Серебряные коньки“? Они вышли на Netflix, и это очень красивое кино. Мне понравились история, сюжет, герои, пейзажи и слоу-мо-сцены».

Несколько зрителей похвалили работу художников и атмосферу новогоднего Петербурга.

Перевод: «Мне очень понравились „Серебряные коньки“, вышедшие на Netflix. Операторская работа и декорации просто прекрасны, меня словно перенесли в Россию XX века».

Перевод: «Только что посмотрела „Серебряные коньки“. В фильме очень красивые костюмы, а история напоминает сказку, которая идеально подходит для Рождества или Нового года». Перевод: «„Серебряные коньки“ — 10/10! Если вам нравится романтика в историческом кино, обязательно посмотрите. Сеттинг, актеры и костюмы просто феноменальны».

Перевод: «„Серебряные коньки“ на Netflix очень милые и крайне предсказуемые, но это не так уж и важно. Костюмы, катание на коньках и локации стоят того, чтобы вы посмотрели фильм. Не ожидал, что получу от него столько удовольствия». Перевод: «У фильма клишированная история с предсказуемым финалом, но молодые и красивые актеры, захватывающие пейзажи Санкт-Петербурга, чудесные костюмы и музыка достойны похвалы».

Другие отметили игру Федора Федотова и Юры Борисова.

Перевод: «Посмотрел на Netflix „Серебряные коньки“ — романтический эпик, действие которого происходит в России в конце XIX века. И я без ума от Федора Федотова».

Перевод: «Этот парень [Борисов] сыграл идеально, отлично изобразив холодного и прагматичного героя».

После выхода на Netflix зрители начали оставлять отзывы в Instagram-профилях создателей. «Я полюбила фильм всем сердцем. До этого я не смотрела российское кино, но „Серебряные коньки“ теперь один из моих любимых фильмов. Надеюсь, на Netflix будет больше российских картин с такими актерами, как вы», — обратилась к Федотову подписчица из Мексики. Под тем же постом есть отзывы зрителей из Бразилии, Уругвая, Чили, Пакистана и других стран.

Фильм также хвалят зарубежные СМИ. В итальянской версии сайта Russia Beyond выбрали пять причин, по которым стоит посмотреть «Серебряные коньки». Среди них — рождественская атмосфера, экшен-сцены, костюмы и социальный подтекст. «Где-то в середине мы понимаем, что это не просто новогодняя сказка. Матвей — бедный курьер, которого обманывают на работе. И его единственный способ зарабатывать деньги — выполнять приказы группы революционеров, которые промышляют воровством, чтобы обеспечить себя. За линию феминизма и равенства в фильме отвечает Алиса. Общество твердит ей, что женщинам не нужно образование, а их единственное счастье — это брак. <...> В дореволюционной России общество поделено на классы: для богатых петербуржцев здесь могут перекрыть целый проход, а сосульки-сталактиты на домах удаляют лишь в том случае, если они могут упасть на голову чиновника», — отмечает автор статьи.

О том, что Netflix купил права на «Коньки», стало известно в марте. Фильм вошел в раздел Netflix Originals. Ранее под этим брендом вышли сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Позже Netflix объявил, что покажет российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» и фильм Данилы Козловского «Чернобыль».