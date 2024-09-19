«Властелин колец»: как Питер Джексон снял лучшую экранизацию Толкина и что не получилось у «Хоббита» и «Колец власти»

Джексон также справился с еще одной, крайне важной проблемой экранизации. Дело в том, что Толкин у всех разный. Для тех, кто помнит, что Средиземье родилось на лазаретной койке близ Соммы, где будущий писатель мучился от траншейной лихорадки, Профессор — это еще один представитель потерянного поколения, пересказавший свой фронтовой опыт, только не в реалистической прозе, а в псевдоисторической саге. Для других он сентименталист, который с нежной тоской прозаика-деревенщика наблюдал за медленным умиранием сельской Англии, отдающей свои земли и ресурсы под нужды тяжелой промышленности. Для третьих он христианский наставитель, рассказывающий об искушениях властью, о победе смирения и жертвенной любви над силами зла. Наконец, Толкин — еще и талантливый компилятор, который не хуже будущих классиков постмодерна типа Умберто Эко строил многоуровневое произведение, пряча за остросюжетным фасадом ворох отсылок: проклятое кольцо, расколотый древний меч, дракон верхом на золоте — отовсюду торчат уши то «Беовульфа», то «Старшей Эдды», то других древних преданий.