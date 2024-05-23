Феминистская повестка, собачий бум и торжество фильма про русских: размышляем, кто победит в Каннах

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Во-первых, прогнозы на фестивалях — гиблое дело. Во-вторых, я думаю, что победит либо фильм Мохаммада Расулофа, либо «Эмилия Перес». Расулофа еще не показали, поэтому это чисто политическая ставка (хотя кино, скорее всего, неплохое): учитывая все обстоятельства, включая побег режиссера перед самым фестивалем, жюри будет трудно удержаться от соблазна показать фигу из названия фильма иранскому режиму. Что касается «Эмилии», то это образцовый победитель: яркий, хорошо сделанный фильм; и авторский, и вполне зрительский, и развлекательный, и на серьезные темы. Гервиг точно любит мюзиклы, в жюри двое французов, Байона — испанец, так что оценил песенки. Единственная проблема, что Одиар не так давно получал «Пальму» за куда менее интересный «Дипан», но, как показывает опыт Эстлунда, это не смертельно.

Главное, что пространства для маневра не так много — конкурс довольно слабый. Впрочем, только что показали индийский «Все, что мы представляем, как свет», и его победа меня тоже ни на секунду не удивит. Очень неплохой фильм, и у него есть то очевидное преимущество, что и режиссер, и героини — женщины.