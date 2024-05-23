Феминистская повестка, собачий бум и торжество фильма про русских: размышляем, кто победит в Каннах

77-й Каннский фестиваль подходит к концу, и единственный вопрос, который волнует журналистов, синефилов и кинодеятелей на Лазурном Берегу, — кто получит заветную «Золотую пальмовую ветвь». Киножурналист Тома Ходова с места событий рассказывает, почему в этом году все помешались на собаках и какие фильмы ходят в фаворитах у журналистов. А еще мы пробуем проверить интуицию Станислава Зельвенского!
Тома Ходова
Киножурналист, автор Forbes Russia
Опасения о скандалах
В этом году смотр начался очень нервно, на фоне угрозы секс-скандала. Авторитетное независимое расследовательское издание Mediapart пригрозило прямо к открытию Канн выпустить экспозе на десять неназванных французских деятелей кино с обвинениями в сексуальных домогательствах. Фестиваль создал специальную группу реагирования, чтобы принять оперативные меры, когда статья станет достоянием общественности. Также в программу дополнительно включили короткометражку французской актрисы, сценаристки и режиссера Жюдит Годреш «Я тоже», в которой рассказываются истории жертв сексуализированного насилия. В итоге статью так и не опубликовали, а об инциденте напоминают лишь расклеенные во всех туалетах объявления о горячей линии фестиваля, предназначенной для жертв.
Еще одной угрозой для смотра стали забастовки фестивальных работников, которые планировалось проводить все 12 дней смотра. Однако этого тоже не случилось, в итоге Канны проходили как по накатанной — с красными дорожками, звездами, громкими премьерами и долгими овациями. Фестиваль прошел ровно и, может быть, даже слишком ровно, поэтому более или менее явный фаворит появился у критиков только к середине фестиваля.
Расклады в прессе
Критики оставались холодны очень долго. В таблице оценок международной кинопрессы журнала Screen ни один фильм не мог пересечь порог в 3 балла (высшая оценка — 4), что само по себе сигнализировало о слабости основного конкурса в этом году. Завоевать сердца вредных журналистов удалось только фильму «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Картина посвящена стриптизерше Аноре в исполнении Майки Мэдисон, которая знакомится с молодым сыном русского олигарха Ваней и решает использовать его как социальный лифт в мир богатых.
Фильм Бэйкера оказался чуть ли не главным фильмом Канн с российским присутствием — большую часть ролей сыграли русскоязычные актеры. Так, богатого оболтуса с куражом и легкостью исполнил Марк Эйдельштейн. Западная пресса вслед за российской окрестила его «русским Тимоти Шаламе». Снялся в фильме и вездесущий Юра Борисов, для которого это не первый фильм в Каннах. Он приезжал на фестиваль два года назад с «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена. Питер Дебрюж из Variety назвал «Анору» неограненным алмазом этих Канн с явным влиянием братьев Сэфди, по сравнению с которым «Красотка» смотрится как диснеевский мультфильм. В рейтинге Screen фильм Бэйкера набрал больше всего баллов — 3,3 из 4.
Французская пресса тоже высоко оценила работу американца. Сразу три издания присудили ему «Золотую пальмовую ветвь», однако главным фаворитом оказался яркий мексиканский мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара, в котором брутальный глава наркокартеля с помощью Зои Салданы становится женщиной и пытается начать новую жизнь. Как отметил Рафаэль Абрахам из The Financial Times, новая работа Одиара — это «крутой кровавый триллер о картелях с трансгендерным твистом»: «А, да, и еще это мюзикл». Сразу пять французских изданий из пятнадцати присудили фильму «Пальмовую ветвь». Однако настолько благосклонны оказались к картине Одиара только французы — в рейтинге Screen картина получила 2,5 балла из 4. Российская пресса отнеслась к фильму прохладно и оценила его в 6,7 балла из 10.
Главным фаворитом россиян оказался хулиганский боди-хоррор француженки Кароли Фаржа — фильм получил самую высокую оценку в 8,5 балла из 10. В международной таблице Screen жуткий фильм ужасов с Деми Мур и Маргарет Куэлли занял почетное второе место с 2,7 балла. Николас Барбер из BBC назвал работу Фаржа «потрясающе безвкусным» сатирическим хоррором о шоу-бизнесе, а Дэвид Эрлих из IndieWire — «исступленно извращенной сказкой о женской ненависти к себе». При этом соотечественники режиссера дали картине преимущественно негативные оценки.
Насчет других фильмов основного конкурса мнения журналистов тоже сильно разделились. Так, международная пресса полюбила новый фильм китайца Цзя Чжанкэ «В плену прилива», где он в очередной раз размышляет над драматичными преобразованиями в Китае за последние 20 лет, а также «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса. Последний вне зависимости от оценок вызвал бурную реакцию у зрителей. «Все те, кто наслаждается тем, как Лантимос прихлопывает своих людей как мух, получит от него (фильма) странное удовольствие», — отметил Дэйв Калун из Time Out. При этом французам полюбился «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, который показали в начале фестиваля, а россиянам — тот же Лантимос и «Ученик» Али Аббаси, где Себастиан Стэн перевоплотился в молодого Дональда Трампа.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Во-первых, прогнозы на фестивалях — гиблое дело. Во-вторых, я думаю, что победит либо фильм Мохаммада Расулофа, либо «Эмилия Перес». Расулофа еще не показали, поэтому это чисто политическая ставка (хотя кино, скорее всего, неплохое): учитывая все обстоятельства, включая побег режиссера перед самым фестивалем, жюри будет трудно удержаться от соблазна показать фигу из названия фильма иранскому режиму. Что касается «Эмилии», то это образцовый победитель: яркий, хорошо сделанный фильм; и авторский, и вполне зрительский, и развлекательный, и на серьезные темы. Гервиг точно любит мюзиклы, в жюри двое французов, Байона — испанец, так что оценил песенки. Единственная проблема, что Одиар не так давно получал «Пальму» за куда менее интересный «Дипан», но, как показывает опыт Эстлунда, это не смертельно.
Главное, что пространства для маневра не так много — конкурс довольно слабый. Впрочем, только что показали индийский «Все, что мы представляем, как свет», и его победа меня тоже ни на секунду не удивит. Очень неплохой фильм, и у него есть то очевидное преимущество, что и режиссер, и героини — женщины.
В любом случае, оценки критиков могут совершенно не совпадать с мнением жюри, и гадать о победителе на основе рейтингов бессмысленно. Жюри разделяло мнение журналистов в новейшей истории фестиваля всего несколько раз. Например, с «Титаном» Жюли Дюкурно в 2021 году и с «Паразитами» Пон Джун-хо в 2019 году. Однако в остальном мысли жюри покрыты завесой тайны. В то же время есть надежда на то, что председательница Грета Гервиг, известный синефил и гик, будет подталкивать остальных членов жюри к оригинальному выбору.
Про женщин и животных
Программа фестиваля показала, что даже если во время открытия все-таки выпустили бы скандальную статью про домогательства, то даже без дополнительной короткометражки на тему кураторы были полностью готовы к подобному повороту событий. Большинство картин фестиваля, за исключением нескольких, сосредотачиваются на женских персонажах и их проблемах.
Так, «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна рассказывает о жутких условиях, в которых должны были существовать женщины и их дети после Первой мировой войны, и настаивает на том, что кошмар, с которым они столкнулись в тылу, не уступает кровавым ужасам на фронте. В «Диком бриллианте» Агаты Ридингер главная героиня, молодая девушка из дисфункциональной семьи, учится принимать свое тело и пытается сбежать от бедной жизни в мир шоу-бизнеса, который ее уничтожает. Невероятно смелая роль Деми Мур в «Субстанции» тоже анализирует то, как женщины могут довести себя до исступления ради принятия и любви общества.
Неожиданным фаворитом под самый конец фестиваля стал первый за более чем 20 лет кандидат от Индии — «Все, что мы представляем как свет» Паял Кападиа. В дебютном фильме она рассказывает про жизнь нескольких женщин в Мумбаи: одна только нашла свою любовь, но боится, что родители не одобрят ее выбор; вторую выдали замуж по расчету; а третья потеряла мужа и вынуждена выживать самостоятельно. В хороший год фильм идеально вписался бы в программу «Особый взгляд», но в этом из-за слабой программы иностранная пресса прочит скромному и хрупкому фильму Кападиа «Золотую ветвь». И можно вполне представить, что жюри отдаст предпочтение этой картине.
Еще один любопытный тренд фестиваля, который он подхватил у прошедшего Берлинале, — фильмы про животных. На открытие пришел пес Месси, звезда победителя прошлого года, «Анатомии падения» Жюстин Трие. Затем премьеру «Черной собаки» китайского режиссера Гуань Ху в «Особом взгляде» тоже посетил черный пес из фильма. Картина рассказывает об одиноком герое, который возвращается в родной город, после того как отсидел в тюрьме за убийство. Действие происходит накануне Олимпийских игр в Пекине, поэтому государство пытается избавиться от бездомных собак на улицах. Герой начинает дружить с самой опасной из них, и вскоре эта дружба преображает весь город.
Другой фильм с собачьей тематикой в «Особом взгляде» — «Процесс над собакой» Летиции Дош, в котором она показывает первый судебный процесс над животным в современной истории Швейцарии. Картина основана на реальных событиях и получилась очень зрительской, смешной и трогательной. В той же программе латвийский режиссер Гинтс Зильбалодис в анимационном фильме «Течение» показывает зрителю поток жизни, в котором каждому из нас приходится принимать череду непростых решений, через историю о животных, пытающихся выжить во время потопа.
Чтобы отдать честь дог-френдли-тренду, группа российских журналистов создала канал в Telegram «Каннские псы», где в режиме реального времени можно было наблюдать за жизнью киноиндустрии в Каннах. Также ежегодно на Лазурном Берегу вручают неофициальную награду Palm Dog лучшему собачьему перформансу в конкурсе. Хотя в этом году так много отличных четвероногих актеров в «Особом взгляде», что жюри стоило бы расширить список претендентов.
Верим в Мохаммада Расулофа
В то же время не стоит забывать, что чисто технически фестиваль еще не закончился. Журналистам и гостям предстоит отсмотреть два фильма основного конкурса — «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и анимационный «Самый ценный товар» Мишеля Хазанавичуса. С Расулофом на протяжении фестиваля случилась драма, достойная отдельного фильма. Режиссер не мог лично приехать на Лазурный Берег, потому что был осужден иранскими властями на восьмилетний тюремный срок. Однако уже во время фестиваля стало известно, что режиссер сбежал из Ирана и находится в Европе. Это уже само по себе повышает его шансы на получение приза и на пристальное внимание публики к его работе.
При этом «Самый ценный товар» Хазанавичуса тоже нельзя сбрасывать со счетов. Главные герои картины — семья французских евреев, которых высылают в Освенцим во время Второй мировой войны. По пути в лагерь отец выбрасывает одного из детей прямо в снег в надежде, что тому удастся спастись. Его обнаруживает польская пара, которая забирает ребенка себе.
Фильмам, которые показывают в последний день фестиваля, сложнее победить — и жюри, и публика уже устали, многие и вовсе уезжают из Канн. Но это, конечно, не означает, что у них совсем нет шансов получить хоть какой-то приз. В любом случае, перед главным событием Канн, церемонией закрытия и оглашением победителей, остается только ждать, досматривать фильмы программы и надеяться на то, что на красную дорожку не обрушится гроза.