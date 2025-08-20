Как смотреть «Миссия: невыполнима»? Гид по фильмам, трюкам и истории главной франшизы Тома Круза

Состоялся цифровой релиз — «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Восьмой фильм шпионской кинофраншизы с Томом Крузом, который каждый раз выдает все более безумные трюки. Если вы успели запутаться в хронологии серии (после третьей части нумерация исчезла из заголовков), то рассказываем, в каком порядке нужно следить за приключениями Итана Ханта. А если хотите освежить воспоминания перед просмотром нового фильма, то можете прочитать пересказы сюжетов предыдущих. Про подборку лучших трюков мы тоже не забыли.
Как появилась и развивалась шпионская франшиза
Не все знают, но первоначально «Миссия: невыполнима» — это сериал, который семь сезонов с 1966 по 1973 год был в эфире американского канала CBS. В центре внимания находился отряд «Миссия невыполнима» (или же ОМН), его сотрудники занимались типичными шпионскими делами во время холодной войны, то есть боролись преимущественно с коммунистами. «Миссия: невыполнима» настолько старое шоу, что даже успело пережить реюнион, до того как это стало мейнстримом: в 1988 году оно вернулось в эфир с двумя новыми сезонами.
В контексте нашего материала этот сериал не очень важен, и вот почему. В 1990-е компания Paramount Pictures, которая владела правами на оригинальную «Миссию», задумала киноверсию сериала. Проектом живо заинтересовался фанат телешоу Том Круз — как продюсер и как актер; важно заметить, что тогда он еще не был героем боевиков. В качестве режиссера позвали Брайана де Пальму (хотя первоначально Круз работал с Сидни Поллаком), а над сценарием в разное время работали Дэвид Кепп, Стивен Зеллиан, Роберт Таун, Глория Кац и Уиллард Хайк. Что же осталось от телесериала? Совсем немного. Например, герой Джима Фелпса, но, правда, в фильме его сыграл не Питер Грейвз, а Джон Войт; к тому же персонаж стал предателем, что вызывало неудовольствие у некоторых актеров оригинальной «Миссии». Однако Фелпс появился и умер в первой же части. А вот знаменитая музыкальная тема Лало Шифрина осталась — она звучала как в сериале, так и до сих пор украшает каждый следующий фильм (современную аранжировку для перезапуска сочинили участники группы U2).
Фильм 1996 года стал началом новой франшизы, пусть он и не вызвал большого воодушевления критиков, зато собрал приличную кассу в 457 млн долларов при бюджете в 80 миллионов. А Итан Хант со временем стал еще одним иконическим киношпионом наряду с Джеймсом Бондом и Джейсоном Борном (он появился в 2002-м).
В каком порядке смотреть фильмы
«Миссия: невыполнима» — «Миссия: невыполнима 2» — «Миссия: невыполнима 3» — «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“» — «Миссия невыполнима: Племя изгоев» — «Миссия невыполнима: Последствия» — «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» и «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2»
Эволюция серии (с чего лучше начать) — Лучшие трюки серии — Кто есть кто
«Миссия: невыполнима» (1996)
Шпион Итан Хант (Том Круз) — участник сверхсекретного отряда под предводительством Джима Фелпса (Джон Войт). Во время задания в Праге гибнет вся команда, за исключением Итана и Клэр (Эммануэль Беар), жены Фелпса; подозрение падает на Ханта, которого американские спецслужбы в лице Юджина Китриджа (Генри Черни) отныне считают предателем. Итан решает очистить свое имя, для этого ему нужно будет выкрасть диск из штаб-квартиры в ЦРУ, чтобы вывести настоящего «крота» на чистую воду. В самоубийственной миссии принимают участие взломщик Франц Кригер (Жан Рено) и хакер Лютер Стикелл (Винг Реймз).
В финале герои оказываются на скоростном поезде Лондон — Париж. Итан выводит на чистую воду Джима Фелпса, который и был предателем, а позже симулировал свою смерть. Фелпс убивает свою жену, а вскоре погибает. Ханту удается очистить свое имя.
«Миссия: невыполнима 2» (2000)
Шпион Шон Амброуз (Дугрей Скотт) в маске Итана убивает ученого Владимира Нехорвича (Раде Шербеджия) и похищает опасный вирус «Химера». Амброуз планирует заработать на акциях фармацевтических компаний, шантажируя весь мир биологической угрозой. Остановить его берется Итан вместе с воровкой Найей Нордофф-Холл (Тандиве Ньютон), которая должна втереться в доверие к злодею.
Ханту удается выполнить и эту сложную миссию: он спасает и Найю, в теле которой оказалась «Химера», и убивает Амброуза в схватке один на один.
«Миссия: невыполнима 3» (2006)
Итан ушел на заслуженный отдых и живет спокойной жизнью вместе со своей невестой Джулией Мид (Мишель Монахэн), которая ничего не подозревает о прошлом Ханта. Но оно дает о себе знать: загадочный преступник Оуэн Дэвиан (Филип Сеймур Хоффман) похитил бывшую ученицу Итана. Хант вместе с Лютером пытаются спасти девушку, но безуспешно. Тогда он решает отомстить, и в этом ему помогут новые коллеги, среди которых есть и хакер Бенджи Данн (Саймон Пегг). Хант и компания похищают Дэвиана в Ватикане, но в Америке преступник сбегает и берет в заложники Джулию. Итана пленит ЦРУ, но шпиону удается сбежать. Чтобы спасти девушку, Хант должен раздобыть для Дэвиана некую «Кроличью лапку».
В конце концов Ханту удается победить. Дэвиан в результате драки попадает под грузовик, Джулия спасена, а цэрэушник Джон Масгрейв (Билли Крудап), оказавшийся предателем, застрелен возлюбленной Итана. В финале Хант отправляется в медовый месяц вместе со своей теперь уже женой.
Итан сбегает из российской тюрьмы и вместе с Бенджи проникает в Московский Кремль. Их задача — обезвредить террориста по кличке Кобальт (Микаэл Нюквист), который планирует выкрасть секретные данные. Шпионы терпят неудачу, а в Москве происходит разрушительный теракт. Российский офицер Анатолий Сидоров (Владимир Машков) преследует Ханта, которого считает виновником взрыва. Тем временем к команде Ханта, в которой состоят Лютер, Бенджи и Джейн Картер (Пола Пэттон) присоединяется аналитик ЦРУ Уильям Брандт (Джереми Реннер). Они должны остановить Кобальта, который хочет получить коды к управлению ядерными ракетами. Попутно выясняется, что Брандт якобы виновен в смерти Джулии, жены Ханта.
Команда в попытке остановить террориста отправляется в Дубай, а затем в Индию. Кобальт все же запускает ракеты и гибнет сам, чтобы не дать Итану добраться до чемоданчика. Но Ханту удается предотвратить ядерный апокалипсис. Брандт в конце получает прощение — оказывается, смерть Джулии была подстроена, чтобы обеспечить ей безопасность.
Правительство пытается закрыть отряд Ханта, считая, что он придумывает сведения о секретной террористической группировке «Синдикат». Итан не является на слушания и вынужден прятаться от ЦРУ, никак не могущего поймать его. Он вызывает Бенджи в Венскую оперу, где готовится покушение на канцлера, которое удается предотвратить, но вскоре политик все равно гибнет. А Хант знакомится с Ильзой Фауст (Ребекка Фергюсон), сотрудницей британской разведки, внедрившейся в ряды «Синдиката», которым руководит бывший шпион MИ-6 Соломон Лейн (Шон Харрис). В Марокко Хант ныряет в подводный бункер «Синдиката», чтобы раздобыть секретные данные, но расшифровать их можно только при помощи британского премьер-министра (Том Холландер).
И еще одна миссия оказывается выполненной. В результате спецоперации глава британской разведки (Саймон Макберни) признается, что «Синдикат» — это их неудачный проект, Соломон Лейн отправляется в тюрьму, а покровитель отряда Ханта, директор ЦРУ Алан Ханли (Алек Болдуин), отстаивает права агентов на специальной комиссии. Итан и его коллеги оказываются оправданы.
«Апостолы», остатки недобитого «Синдиката», похищают три шара из плутония. Террористы хотят продать компоненты бомбы некоему Джону Ларку. Хант, Бенджи и Лютер пытаются сорвать сделку, но безуспешно. Тогда директор ЦРУ Эрика Слоун (Анджела Бассетт) навязывает им своего человека Августа Уокера (Генри Кавилл), который будет присматривать за Хантом. Итан решает выдать себя за Ларка и связывается с преступницей Белой Вдовой (Ванесса Кирби); чтобы получить плутоний, он вызволяет на свободу Соломона Лейна. Настоящий Ларк находится ближе к финалу. Оказывается, им все это время был Уокер, который угрожает бывшей жене Итана, чтобы остановить Ханта.
Но супершпион не привык сдаваться. Итану удается расправиться с Уокером-Ларком, который погибает при падении с обрыва, а еще он спасает Джулию. Благодаря Белой Вдове Ханту удается вернуть Лейна обратно за решетку.
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» (2023) и «Смертельная расплата. Часть 2» (2024)
Новый фильм серии будет разделен на две части — это стало известно еще в январе 2019 года. Съемочный процесс пришелся на пандемию и был тяжелым, однако производство удалось закончить в сентябре 2021 года. Первая часть выйдет в прокат 12 июля 2023-го, вторая — 28 июня 2024-го. Сюжетные подробности пока неизвестны, но злодея сыграет Эсай Моралес. А к уже привычному актерскому составу (Круз, Реймз, Пегг, Фергюсон, Кирби) присоединяется ряд новичков. Среди них — Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и Ник Офферман. Также в фильме появится Генри Черни, который сыграл Юджина Китриджа в самом первом фильме франшизы и с тех пор в ней не появлялся.
Эволюция серии
С чего лучше начать
Самый логичный ответ — разумеется, с первого фильма. И двигаться в хронологическом порядке, который мы указали выше. Но если вам вдруг лень, то предлагаем сразу три точки входа, ведь серию можно условно разделить на три эпохи.
В поисках идентичности
«Миссия: невыполнима», «Миссия: невыполнима 2»
Первый фильм снимал интеллектуал Брайан де Пальма, и получился шпионский триллер в духе его любимого Хичкока («На север через северо-запад»). Продолжение вышло не менее авторским: в режиссерское кресло сел Джон Ву, гуру гонконгского экшена, поэтому бал правит рапид, а в кадре постоянно появляются голуби (любимый образ постановщика). Сегодня первые две «Миссии» выглядят устаревшим, но в этом есть своя прелесть. Впрочем, зрителям с острой аллергией на ретро можно их спокойно пропустить.
Переизобретение франшизы
«Миссия: невыполнима 3», «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»
Авантюрный дух 1990-х выветрился в нулевые, в моду вошла насупленная серьезность, тренд задал Борн, а вскоре и Бонд тоже стал более человечно-уязвимым (крен франшизы с появлением Дэниэла Крэйга). Итан Хант тоже изменился, и за эволюцию ответственен Джей Джей Абрамс, один из создателей «Остаться в живых», который дебютировал как режиссер кино с «Миссия: невыполнима 3». Абрамс начал фильм со сцены-наживки из финала фильма (Джулия в плену злодея), а потом рассказал, как же так случилось — прием вполне в духе цепкой сериальной драматургии. Хант в третьей «Миссии» уже был человеком уязвимым, потому что на кону оказалась жизнь его невесты. А еще в роли злодея блеснул Филип Сеймур Хоффман — выразительный настолько, что при словосочетании «Кроличья лапка» почти не тянет засмеяться. Находки Абрамса в следующем фильме, «Протокол „Фантом“», закрепил Брэд Бёрд, автор культовой анимации вроде «Стального гиганта» и «Суперсемейки».
Боевик-аттракцион
«Миссия невыполнима: Племя изгоев» и далее
Впрочем, если совсем невтерпеж, то можно пропустить и третий с четвертым фильмом, начав сразу с пятого — «Племя изгоев». Именно там формируется актуальный актерский костяк (Том Круз, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон — все они будут и в новых фильмах) и появляется постоянный режиссер, крепкий ремесленник Кристофер Маккуорри (до этого он был сценаристом нескольких фильмов с Крузом: «Операция „Валькирия“», «Джек Ричер», «Грань будущего»). Круз окончательно перенимает эстафету Бастера Китона и Джеки Чана, превращая свое тело в главный аттракцион. «Миссия» при Маккуорри — это прекрасно поставленный боевик, в котором идеально сбалансирован как и мрачноватый саморефлексивный сюжет (Хант постоянно находится в контрах с правительством и частенько удивляет безумствами даже верных товарищей), так и головокружительные трюки (о них чуть ниже).
Топ-5 трюков франшизы
Именно Том Круз является главным двигателем франшизы «Миссия: невыполнима», причем не только в качестве центральной звезды, но и как продюсер. Если в первых фильмах все было более-менее стандартно, то со временем франшиза «оджекичанизировалась»: Круз явно подсел на опасные трюки, которые предпочитает выполнять сам. Получается рискованно, но зрелищно. Вот как выглядят наши любимые эпизоды серии.
Покорение «Бурдж-Халифа»
«Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»
Одна из самых знаковых сцен франшизы — Круз карабкается по самому высокому зданию в мире. Актер действительно висел с той стороны «Бурдж-Халифа» (его страховали тросы, затертые на постпродакшене), а снимали все операторы с вертолетов. Съемки, к слову, заняли несколько рабочих смен.
Полет на самолете
«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
Еще один эпизод, который впечатляет, особенно если знать, как он был снят. Круз действительно схватился за дверь взлетающего самолета и висел снаружи несколько минут. Да, его, конечно, страховал небольшой трос, но представить себя на месте актера трудно. А еще все в том же «Племени изгоев» были другие впечатляющие трюки — например, подводные съемки с задержкой дыхания на шесть минут, для которых Круз и Фергюсон несколько месяцев тренировались с военными водолазами.
Прыжок с горы на мотоцикле
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Этот трюк стал легендарным еще до выхода «Смертельной расплаты» и использовался как мощное промо блокбастера. Актер, разогнавшись на мотоцикле, прыгает со скалы, находится в состоянии свободного падения, а затем раскрывает парашют. Комментарии излишни.
Прыжок HALO
«Миссия невыполнима: Последствия
HALO — это специальный военный маневр, когда люди прыгают в большой высоты, но раскрывают парашют достаточно близко к поверхности (аббревиатура так и расшифровывается — «High Altitude Low Opening»). Это позволяет незаметно проникнуть на территорию, за которой ведется наблюдение. Круз выполнил прыжок самостоятельно, без дублеров. А еще все в тех же «Последствиях» он пилотирует вертолет (актер получил лицензию) и затем какое-то время висит на раме того же вертолета.
Опасное скалолазание
«Миссия: невыполнима 2»
При этом страсть Круза к трюкам началась не в последних частях франшизы, а намного раньше. В «Миссия: невыполнима 2» актер лазает по скалам с минимальной страховкой. Круз консультировался со специалистами, тренировался и в итоге сделал открывающую сцену блокбастера самой запоминающейся во всем фильме.
Кто есть кто
Итан Хант
Главная звезда ОМН (отряд «Миссия: невыполнима»). Любит риск и экстремальные ощущения. Ни разу не отворачивался от родины, хотя американские власти неоднократно объявляли его предателем или пытались откреститься от его действий.
Гениальный хакер с хорошим чувством юмора и холодной головой. Единственный постоянный персонаж серии, кроме Ханта. Впервые появился в самом первом фильме и с тех пор не пропускал ни одного (хотя в «Протоколе „Фантом“» у него была совсем небольшая роль).
Джулия Мид
Медсестра, которая влюбилась в Ханта, не зная о его работе. Девушка Итана, затем жена, а впоследствии — бывшая супруга. После расставания находится под прикрытием, переезжает с места на место с новым партнером (Уэс Бентли), который ничего не знает об ОМН.
Бенджи Данн
Нервный компьютерщик, один из постоянных участников ОМН, присоединившийся к Ханту в третьем фильме (с тех пор не пропускал ни одной части). Рад, когда выдается возможность поработать под прикрытием, а не просто сидеть наедине с монитором.
Ильза Фауст
Загадочная британская шпионка, которая долгое время была двойным агентом в «Синдикате». Симпатизирует Итану, он испытывает к ней ответное чувство, но романа между ними нет. Дебютировала в фильме «Племя изгоев» и с тех пор появляется в каждом фильме.
Алан Ханли
Директор ЦРУ, который затем становится новым покровителем ОМН. Появляется в фильме «Племя изгоев» и, предположительно, погибает в «Последствиях».
Соломон Лейн
Бывший британский шпион, который откололся от разведки и создал террористическую организацию «Синдикат». Главная цель — создать новый мировой порядок, заменив все действующие коррумпированные политические силы. Единственный постоянный антагонист франшизы. Появляется в фильмах «Племя изгоев» и «Последствия».
Белая Вдова
Состоятельная интригантка, которая лавирует между преступниками и спецслужбами. Дочь торговки оружием Макс (Ванесса Редгрейв) из первой «Миссия: невыполнима». Дебютировала в фильме «Последствия» и вернется в «Смертельной расплате».
Эрика Слоун
Директриса ЦРУ, сменившая на посту Алана Ханли. Первоначально настроена против ОМН, но, после того как ее собственный агент Август Уокер оказывается членом «Синдиката», проникается уважением к команде Ханта. Появилась в «Последствиях».
Август Уокер
Один из «Апостолов», известный также как Джон Ларк. Террорист и подчиненный Соломона Лейна, скрывается под личиной жесткого агента ЦРУ, но выдает себя и погибает в схватке с Хантом. Главный злодей «Последствий».
Уильям Брандт
Аналитик ЦРУ, который является частью ОМН в фильмах «Протокол „Фантом“» и «Племя изгоев». Корит себя за смерть Джулии, но затем узнает, что это была инсценировка. Неожиданно пропадает из франшизы.
Курт Хендрикс
Российский ученый, который становится террористом по кличке Кобальт. Главный злодей «Протокола „Фантом“». Планирует развязать ядерную войну между США и Россией, но погибает в финале фильма, проиграв Ханту.
Анатолий Сидоров
Суровый российский агент из «Протокола „Фантом“», который преследует Итана по всему миру, подозревая его в террористической атаке на Москву. В финале понимает, что Хант пытался остановиться Кобальта.
Оуэн Дэвиан
Торговец оружием, антагонист из «Миссия: невыполнима 3». Охотился за таинственным предметом «Кроличья лапка», но проиграл Итану и погиб в финале фильма.
Джон Масгрейв
Сотрудник ЦРУ и один из начальников ОМН в «Миссия: невыполнима 3». Оказался предателем, который работал вместе с Дэвианом. Был застрелен Джулией.
Шон Амброуз
Главный злодей «Миссия: невыполнима 2». Бывший американский спецагент, который стал террористом. Погиб в финале фильма во время схватки с Хантом.
Найя Нордофф-Холл
Профессиональная воровка и бывшая девушка Амброуза. Помогла Итану обезвредить Шона, также у нее завязался роман с Хантом. Но их отношения не получили развития. Найя не появлялась нигде, кроме «Миссия: невыполнима 2».
Джим Фелпс
Глава отряда ОМН в первой «Миссии», оказавшийся предателем. Погибает в финале фильма. Это единственный значимый персонаж из одноименного сериала (там его сыграл Питер Грейвз), который переместился в кинофраншизу.
Клэр Фелпс
Жена Джима Фелпса и любовный интерес Итана. Погибает в финале первого фильма от рук мужа.
Франц Кригер
Взломщик, которого Итан нанимает, чтобы проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ. Оказывается человеком Фелпса и умирает в конце «Миссия: невыполнима».
Юджин Китридж
Сотрудник ЦРУ, подозревавший Итана в предательстве. Появился в первом фильме, а затем спустя много лет возвращается в «Смертельной расплате».
Этот текст вышел в июле 2023 года, мы обновляем его в связи с появлением новых фильмов
Автор: Марат Шабаев
Иллюстрации: Александр Черепанов