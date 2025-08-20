Как смотреть «Миссия: невыполнима»? Гид по фильмам, трюкам и истории главной франшизы Тома Круза

Шпион Итан Хант (Том Круз) — участник сверхсекретного отряда под предводительством Джима Фелпса (Джон Войт). Во время задания в Праге гибнет вся команда, за исключением Итана и Клэр (Эммануэль Беар), жены Фелпса; подозрение падает на Ханта, которого американские спецслужбы в лице Юджина Китриджа (Генри Черни) отныне считают предателем. Итан решает очистить свое имя, для этого ему нужно будет выкрасть диск из штаб-квартиры в ЦРУ, чтобы вывести настоящего «крота» на чистую воду. В самоубийственной миссии принимают участие взломщик Франц Кригер (Жан Рено) и хакер Лютер Стикелл (Винг Реймз).

В финале герои оказываются на скоростном поезде Лондон — Париж. Итан выводит на чистую воду Джима Фелпса, который и был предателем, а позже симулировал свою смерть. Фелпс убивает свою жену, а вскоре погибает. Ханту удается очистить свое имя.