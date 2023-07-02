Что смотреть дома: «Стражи Галактики: Часть 3», 2-й сезон «Пищеблока» и «Магической битвы»

Джеймс Ганн прощается с киновселенной Marvel, а вампирское ретро Алексея Иванова начинает жить собственной жизнью. Медведь пытается стать свадебным фотографом, а японский старшеклассник — помешать нечистой силе поработить Японию. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Пионер-вампир недели: «Пищеблок», 2-й сезон
Кровососы теперь в Москве
Где смотреть: Кинопоиск — с 8 июля
1983-й. Вернувшийся из лагеря «Буревестник» вампиром Валерка Лагунов (Пётр Натаров), отличник и староста, уже три года борется с жаждой крови при поддержке экс-вожатого Игоря Корзухина (Даниил Вершинин) и первой любви Анастасийки (Мария Абрамова). Однако грядут перемены: в класс приходит новая девочка Рита (Ксения Трейстер), а в городе объявляется могущественный вампир, намеренный устроить пищеблок небывалого масштаба.
Если первый сезон, который делал Святослав Подгаевский, опирался на одноименный роман Алексея Иванова, то второй уже придумывался на волне успеха. За сценарий отвечал Сергей Калужанов («Мажор», «Мерзлая земля»), за режиссуру — Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие»). Из новых действующих лиц — директриса в исполнении Равшаны Курковой, а также Александра Ревенко и Риналь Мухаметов.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
- Чего фанаты «Пищеблока» ждут от нового сезона
- Хлыст, кровь, камера, мотор: как снимали второй сезон «Пищеблока»
- Подкаст • Обсуждаем финал «Пищеблока». В гостях — писатель Алексей Иванов
- Видео • Что посмотреть: «Пищеблок» — пионерская мистика про вампиров
- Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов
- Подкаст • Вампиры и пионерская эстетика: что показали в первых эпизодах «Пищеблока»
- Сериал «Пищеблок»: опасное лето-80
Трудоголик недели: «Маша и Медведь: Скажите „Ой!“»
Житель леса подрабатывает фотографом на свадьбе, девочка усиленно помогает
Где смотреть: Кинопоиск
Медведь (Борис Кутневич) мечтает о путешествии к морю, но личных накоплений кот наплакал. Маша (Юлия Зуникова) решает помочь косолапому с трудоустройством и пиарит его на улицах города как мастера свадебной фотографии (а еще кулинара и чуть ли не тамаду). Дело за малым: провести торжество и не облажаться.
Скоро популярнейшему мультсериалу студии Animaccord исполнится 15 лет, а пока комедия положений для всей семьи продолжает наращивать хронометраж: «Скажите „Ой!“» — целые 24 минуты неловких и травматичных ситуаций для Медведя, придуманных юной помощницей.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Художник недели: «Быть Сальвадором Дали»
Бен Кингсли в байопике гения от постановщицы «Американского психопата»
Где смотреть: Кинопоиск
1974 год. Сальвадор Дали (Кингсли) должен готовиться к выставке в Нью-Йорке, но его больше привлекают буржуазные вечеринки со звездами Бродвея и молодыми моделями. Жена, муза и распорядительница Гала (Барбара Зукова) больше волнуется о финансовом положении и размере чеков. Напоминать гению о холсте доверено юному ассистенту Джеймсу (Кристофер Брини), чья ангельская наивность вызывает симпатию у всего бомонда.
О том, каково быть гением на закате лет, решила снять Мэри Хэррон, у которой за плечами, помимо «Американского психопата», основанные на реальных событиях «Я стреляла в Энди Уорхола», «Анна Николь» и «Так сказал Чарли» о Мэнсоне.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Брюс Ли недели: «Воин», 3-й сезон
Разборки в Китайском квартале продолжаются
Где вышло: Амедиатека
Конец XIX века, Сан-Франциско. А Сам (Эндрю Кодзи) — молодой релокант из Китая, хорошо владеющий боевыми искусствами. Оказавшись в Америке, он становится наемником одной из банд (тонгов) в Чайна-тауне, что сулит ему не только славу местного героя, но и многочисленные потасовки с другими обитателями криминального мира.
После масштабной разборки с ирландцами в кульминации второго сезона настало время политики: глава конкурирующего тонга Мэй Линг (Дайян Доан) укрепляет отношения с властями, а банда Сама ищет новых союзников. Шоураннером сериала по идее Брюса Ли остается Джонатан Троппер, один из создателей «Банши».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Супергероика недели: «Стражи Галактики. Часть 3»
Джеймс Ганн прощается с киновселенной Marvel
Где вышло: Disney+ — с 7 июля
Потеряв Гамору (Зои Салдана) в схватке с Таносом, Стражи Галактики зализывают раны на черепоподобной планете Нигде. Питер Квилл (Крис Пратт) убирается космическими горячительными напитками, пока на него с друзьями не сваливается золотистый Уорлок (Уилл Поултер). Он намерен вернуть Ракету (Брэдли Купер) жестокому создателю — Верховному Эволюционеру (Чукуди Ивуджи).
Несмотря на скандал с увольнением и занятость на строительстве конкурентной киновселенной DC, Джеймсу Ганну все-таки удалось завершить супергеройскую трилогию под брендом Disney. Чтобы это прощание зрители точно не забыли, он снял душераздирающий боди-хоррор, посвященный еноту Ракете и тем жутким опытам, которые над ним ставили.
Подробнее о фильме:
- Подкаст • «Стражи Галактики. Часть 3». Лучший фильм Marvel?
- «Стражи Галактики 3»: что показали в сценах после титров и какое будущее у героев Джеймса Ганна
- «Стражи Галактики. Часть 3»: бесконечный видеоклип, который невозможно не полюбить
- Как Джеймс Ганн помог Стражам Галактики стать популярными, а они помогли ему сохранить карьеру
- Плейлист «Стражей Галактики»: как слушать и понимать музыку из плеера Звездного Лорда и Джеймса Ганна
Жан Дюжарден недели: «Шрамы Парижа»
Напряженный триллер, основанный на реальных событиях
Где смотреть: Кинопоиск
13 ноября 2015 года. Почти 500 человек пострадали в результате серии терактов в Париже, за которые взяла ответственность группировка ИГИЛ (в РФ признана террористической и запрещена). В стране объявлено чрезвычайное положение, а полиция во главе с Фредом (Дюжарден) разыскивает двух подозреваемых, скрывающихся в столице.
Триллер по мотивам одного из крупнейших терактов в Европе («11 сентября для Франции») снял Седрик Жименес, известный по фильмам «Северный бастион», «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом» и «Французский транзит». Компанию Дюжардену составили Жереми Ренье, Сандрин Киберлен, Седрик Кан и Лина Кудри.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Аниме недели: «Магическая битва», 2-й сезон
Возвращение школы волшебников и сражений с проклятиями
Где вышло: Crunchyroll
Старшеклассник Юдзи Итадори, обладающий недюжинной силой, узнает о существовании проклятий — сущностей, возникающих в местах людских страданий. Самое могущественное из них, Сукун Рёмэн, оказывается в теле юноши, но тот, к удивлению магов из профильного университета, способен контролировать короля проклятий. Колдун-виртуоз Сатору Годзё берется тренировать Юдзи, чтобы тот боролся со злом.
Продолжение «Магической битвы» сначала расскажет о юности Годзё и его ссоре с лучшим другом Сугуру Гэто, который теперь хочет истребить человечество, а во второй половине нового сезона на авансцену снова выйдет Юдзи Итадори. Производством по-прежнему занимается студия MAPPA («Атака титанов», «Адский рай», «Человек-бензопила»).
Финал недели: «Укрытие»
Ребекка Фергюсон не хочет жить под землей
Где смотреть: Apple TV+
10 000 человек живут в подземном бункере, считая, что мир снаружи уничтожен и непригоден для обитания. Как человечество докатилось до жизни такой — неизвестно; все летописи якобы уничтожило во время неудачного восстания столетней давности. Разобраться, как дела обстоят на самом деле, предстоит Джульетте Никс (Фергюсон), которая заступает на должность местного шерифа. В (анти)утопическом сериале Грэма Йоста («Правосудие») по мотивам цикла Хью Хауи 144 этажа тайн, которые касаются не только жизни в бункере, но и мира за его пределами. Первый сезон, как и положено, обрывается на самом интересном месте.
Подробнее о сериале:
Финал недели — 2: «Кумир»
Скандальная сатира на мир шоу-бизнеса с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
Где вышло: Max
Молодая поп-звезда Джоселин (Депп) возвращается в свет софитов после нервного срыва. Пока она разбирается в себе, обнажая тело и скрывая душу, нелегкая сводит девушку с энигматичным продюсером Тедросом (Эйбел Тесфайе), увлеченным собственным культом.
«Кумир» — закономерный шаг Сэма Левинсона в попытках стать главным бичом современного общества: вслед за обывателями («Нация убийц»), подростками («Эйфория») и кинематографистами («Малкольм и Мари») он добрался до шоу-бизнеса в целом. Говорит, это страшное, бездуховное дело.
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Франшиза недели: «Дилер»
Криминальная трилогия Рефна с Кимом Боднией и Мадсом Миккельсеном
Николас Виндинг Рефн снова поработает со сценаристом своего дебюта Дженсом Далем над экранизацией детской серии книг «Великолепная пятерка». Первый выступит продюсером, а режиссером назначен Тим Киркби («Вальдо», «Дрянь»). Трилогия «Дилер» посвящена криминальному подполью Копенгагена: неудачливому наркоторговцу Франку (Бодния), его корешу Тони (Миккельсен), который после отсидки узнает о рождении ребенка, а также авторитету Мило (Златко Бурич из «Треугольника печали»).
Смотрите трилогию «Дилер» на Кинопоиске в Плюсе.
Инфоповод недели 2: «Панчо Вилья»
Умер Алан Аркин. Среди его ролей — ветеран мексиканской революции
Начало XX века. Панчо Вилья (Антонио Бандерас) — пламенный лидер повстанцев-крестьян, борющихся с диктатурой Порфирио Диаса. Его революционную деятельность осложняют финансовые трудности и негатив, распространяемый в американских СМИ. С последним Вилья решает бороться при помощи фильма о собственных подвигах, который продюсирует Дэвид Уорк Гриффит (Колм Фиор), а руководит проектом Фрэнк Тайер (Эйон Бэйли). Среди других героев — будущий режиссер Рауль Уолш (Кайл Чандлер) и американский наемник Сэм Дребен (Аркин), выступавший на стороне революционеров.
Смотрите этот фильм в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Встреча выпускников недели: «Райцентр», сериал
Сельская комедия с Кристиной Асмус, Дмитрием Чеботарёвым и метеоритом
Встреча одноклассников через 20 лет после окончания школы меняет тональность, когда в соседней речке вылавливают автомобиль с трупом и куском метеорита внутри. Городок Вармалей тут же превращается из места, откуда все стремятся уехать, в центр притяжения странных личностей и событий, в том числе фейкового следователя из Москвы Мушина (Игорь Грабузов). Бывшие школьники в исполнении Асмус, Чеботарёва, Ивана Добронравова и Карины Разумовской параллельно выясняют отношения и припоминают старые обиды.
Смотрите этот сериал «Иви» на Кинопоиске в Плюсе с 8 июля.
Автор: Алексей Филиппов