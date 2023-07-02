Что смотреть дома: «Стражи Галактики: Часть 3», 2-й сезон «Пищеблока» и «Магической битвы»

Медведь (Борис Кутневич) мечтает о путешествии к морю, но личных накоплений кот наплакал. Маша (Юлия Зуникова) решает помочь косолапому с трудоустройством и пиарит его на улицах города как мастера свадебной фотографии (а еще кулинара и чуть ли не тамаду). Дело за малым: провести торжество и не облажаться.

Скоро популярнейшему мультсериалу студии Animaccord исполнится 15 лет, а пока комедия положений для всей семьи продолжает наращивать хронометраж: «Скажите „Ой!“» — целые 24 минуты неловких и травматичных ситуаций для Медведя, придуманных юной помощницей.

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