Вампиры и пионерская эстетика: Что показали в первых эпизодах «Пищеблока»

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ПодкастВампиры и пионерская эстетика: Что показали в первых эпизодах «Пищеблока»

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылкой для прослушивания подкаста в Яндекс.Музыке).

Мы запускаем специальный подкаст с обсуждением сериала «Пищеблок», который стартовал 19 мая на КиноПоиск HD. Главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров делятся впечатлениями от каждой серии, строят теории и помогают разобраться, что же там произошло.

В этом выпуске мы обсуждаем первые две серии «Пищеблока». Почему этот сериал не столько о советском пионерлагере, сколько о детстве вообще? Как создатели связывают вампирскую эстетику и иконографию СССР? Чем «Пищеблок» напоминает классические фильмы ужасов 1980-х и какую роль в сюжете занимают страшилки? И чего ждать от следующих серий?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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