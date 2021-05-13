Вампиры и пионерская эстетика: Что показали в первых эпизодах «Пищеблока»

Мы запускаем специальный подкаст с обсуждением сериала «Пищеблок», который стартовал 19 мая на КиноПоиск HD. Главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров делятся впечатлениями от каждой серии, строят теории и помогают разобраться, что же там произошло.

В этом выпуске мы обсуждаем первые две серии «Пищеблока». Почему этот сериал не столько о советском пионерлагере, сколько о детстве вообще? Как создатели связывают вампирскую эстетику и иконографию СССР? Чем «Пищеблок» напоминает классические фильмы ужасов 1980-х и какую роль в сюжете занимают страшилки? И чего ждать от следующих серий?