Что посмотреть: «Пищеблок» — пионерская мистика про вампиров

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про «Пищеблок» — мистический сериал, снятый по одноименному роману Алексея Иванова.

В разгар Олимпиады-80 в пионерском лагере «Буревестник» происходят загадочные события: дети исчезают по ночам, а затем возвращаются, но уже не такими, как прежде. Взрослые не осознают или не хотят осознавать, что по лагерю ходит болезнь гораздо хуже кори и краснухи вместе взятых. Выяснять, откуда на Волге взялись вампиры и как с ними бороться, придется пионеру Валерке (Петр Натаров) и его вожатому Игорю (Даниил Вершинин).

Какую роль в сериале играют детские страшилки? Как пионерская символика в «Пищеблоке» связана с вампирской? И какими визуальными средствами создатели сериала показывают одиночество среди коллектива?

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