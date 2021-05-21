Что посмотреть: «Пищеблок» — пионерская мистика про вампиров

КиноПоиск
Попробовать Плюс
КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «Пищеблок» — пионерская мистика про вампиров

Обсудить0

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про «Пищеблок» — мистический сериал, снятый по одноименному роману Алексея Иванова.

В разгар Олимпиады-80 в пионерском лагере «Буревестник» происходят загадочные события: дети исчезают по ночам, а затем возвращаются, но уже не такими, как прежде. Взрослые не осознают или не хотят осознавать, что по лагерю ходит болезнь гораздо хуже кори и краснухи вместе взятых. Выяснять, откуда на Волге взялись вампиры и как с ними бороться, придется пионеру Валерке (Петр Натаров) и его вожатому Игорю (Даниил Вершинин).

Какую роль в сериале играют детские страшилки? Как пионерская символика в «Пищеблоке» связана с вампирской? И какими визуальными средствами создатели сериала показывают одиночество среди коллектива?

Смотрите «Пищеблок» только на КиноПоиск HD в Плюсе

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео

Обсудить
Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов
Интервью

Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов

21 мая15
Вампиры и пионерская эстетика: Что показали в первых эпизодах «Пищеблока»
КиноПоиск HD

ПодкастВампиры и пионерская эстетика: Что показали в первых эпизодах «Пищеблока»

20 мая9
Как «Форсаж» сочетает экшен, библейские отсылки и традиции мыльных опер
Крупным планом

ПодкастКак «Форсаж» сочетает экшен, библейские отсылки и традиции мыльных опер

24 мая9
Почему все любят «Форсаж»

ВидеоПочему все любят «Форсаж»

22 мая43

Главное сегодня

КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «Пищеблок» — пионерская мистика про вампиров

29 мая6
Что посмотреть: «Пищеблок» — пионерская мистика про вампиров
Что смотреть дома: «Друзья. Воссоединение», финал «Метода Комински», «Ип Ман 4»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Друзья. Воссоединение», финал «Метода Комински», «Ип Ман 4»

28 мая1
«Лабиринту Фавна» — 15 лет. Как дель Торо придумал его монстров? Фрагменты из книги режиссера

«Лабиринту Фавна» — 15 лет. Как дель Торо придумал его монстров? Фрагменты из книги режиссера

28 мая7
Спецвыпуск «Друзей» подвергли цензуре в Китае. Но что именно из него вырезали?

Спецвыпуск «Друзей» подвергли цензуре в Китае. Но что именно из него вырезали?

28 мая14
Краткая история кино: 1950-е. Смотрим треш-фантастику и фильм, после которого Вуди Аллен стал одержим Бергманом

Краткая история кино: 1950-е. Смотрим треш-фантастику и фильм, после которого Вуди Аллен стал одержим Бергманом

28 мая27
9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

28 мая7
На HBO Max вышел спецэпизод «Друзей». Актеры рассказали про кастинг, а Леди Гага перепела «Драного кота»

На HBO Max вышел спецэпизод «Друзей». Актеры рассказали про кастинг, а Леди Гага перепела «Драного кота»

27 мая16
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт