Сериалы ноября: «Корона», «1899» и «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Турция, 60-е годы. Молодой амбициозный продюсер Семих Атес (Чагатай Улусой) работает на киностудии «Йешильчам», основанной еще во времена Османской империи. Но его карьере приходит конец из-за предательства делового партнера, и теперь герою придется все начинать с нуля. Он открывает собственную компанию, чтобы снять блокбастер и вернуть себе свое имя и успех. Параллельно Атес пытается вернуть и красавицу жену, знаменитую актрису студии «Йешильчам» (Селин Шекерджи). Режиссер сериала — Чаган Ырмак («Шепни, если забуду», «Королек — птичка певчая»).

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