Сериалы ноября: «Корона», «1899» и «Уэнсдэй» Тима Бёртона

В ноябре королева Елизавета II будет переживать развод сына Чарльза и принцессы Дианы, плывущие к лучшей жизни мигранты наткнутся на таинственный корабль, а девочка Уэнсдэй из семейки Аддамс попадет в школу, где учатся дети со сверхспособностями.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главное
«Корона», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 ноября (премьера всех серий)
Пятый сезон о жизни британской королевской семьи посвящен скандальным 1990-м: дети Елизаветы II разводятся один за другим, в Виндзорском замке случается пожар, в стране — кризис монархии. Актерский состав вновь сменится: роль Елизаветы II сыграет Имельда Стонтон, ее младшую сестру Маргарет — Лесли Мэнвилл, а мужа — Джонатан Прайс. В ролях принцессы Дианы и принца Чарльза — Элизабет Дебики и Доминик Уэст.
«Черная весна», 1-й сезон
Где смотреть: Start — с 16 ноября
В небольшом приморском городке 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья создают дуэльный клуб, чтобы с помощью поединка на пистолетах XIX века решать проблемы всех тех, кто не может за себя постоять. Компания готовится к первой дуэли: Мел против взрослого режиссера (Артем Ткаченко), который провел ночь с его подругой Анжелой (Анастасия Красовская), пообещав ей роль в фильме. В сериале снялись Александр Яценко, Анатолий Белый, Сергей Гилев и Николай Фоменко. Режиссеры и сценаристы «Черной весны» — снявшие драму «Зимний путь» Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
«1899», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 ноября (премьера всех серий)
Мистический хоррор-сериал Барана бо Одара и Янтье Фризе, создателей немецкого хита «Тьма». В 1899 году группа мигрантов отправляется на пароходе из Лондона в Америку в поисках лучшей жизни. В океане они сталкиваются с кораблем, который уже несколько месяцев считается пропавшим, а у загадочных пассажиров есть жуткая тайна. В сериале снялись Антон Лессер («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Мигель Бернардо («Элита»), Эмили Бичем («Круэлла») и Мацей Мусял («Ведьмак»). По задумке авторов актеры говорят на родных языках — испанском, польском, датском и других.
«Монастырь», 1-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — с 19 ноября
Сериал создателей «Триггера» и «Пищеблока» и режиссера Александра Молочникова («Скажи ей») с Настей Ивлеевой в роли тусовщицы Марии, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она втягивает жену российского миллиардера в неприятности и теперь вынуждена скрываться от разгневанного богача. Спрятаться удается лишь в глубинке, в монастыре, но и здесь Марию подстерегают опасности. Батюшку Варсонофия, помогающего Марии, сыграл Филипп Янковский. Роль его юного сына Юры, который увлекается приезжей девушкой, исполнил Марк Эйдельштейн («Смычок»), а роль настоятельницы женского монастыря — Наталья Кудряшова («Герда»).
«Уэнсдэй», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 23 ноября (премьера всех серий)
Дебютный сериал Тима Бёртона, снятый по комиксам о семейке Аддамс. В шоу нашлось место фирменной мистической атмосфере Бёртона, черному юмору и одиноким героям, которым сложно вписаться в общество. Уэнсдэй (Дженна Ортега), дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, из-за своего непростого характера сменила уже восемь школ и наконец оказалась в академии Nevermore, где учатся дети со сверхспособностями. Там девушке предстоит найти общий язык с одноклассниками, остановить местного маньяка и разгадать семейную тайну. Роли ее родителей исполнили Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. В сериале появится и Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдэй в фильмах 1990-х, однако кто ее персонаж, пока неизвестно.
Что еще посмотреть
«Шпион среди друзей», мини-сериал
Где смотреть: Britbox — с 1 ноября
Драматический сериал о жизни Кима Филби (Гай Пирс) — реального сотрудника МИ-6, который в 1930–60-е передавал секретные сведения советской разведке. В 1963 году, когда Филби заподозрили в шпионаже, его близкий друг, офицер британской разведки Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис), вызвался поговорить с ним один на один и добиться признания. Шоу снято по одноименной книге историка и колумниста The Times Бена Макинтайра. Режиссер сериала — Ник Мерфи («Последнее королевство»).
«Пансион», мини-сериал
Где смотреть: ИВИ — 1 ноября (премьера всех серий)
Герметичный триллер Святослава Подгаевского («Пищеблок»), действие разворачивается в начале прошлого века. 19-летняя Полина (Стася Милославская) приезжает в женский пансион, расположенный на таинственном острове. Под видом воспитанницы она расследует исчезновение своей сестры и замечает, что ученицы сходят с ума одна за другой. Теперь перед Полиной стоит еще одна задача — выбраться с безумного острова, сохранив рассудок. Роль властной наставницы исполнила Виктория Толстоганова.
«Аксентьев», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — с 1 ноября
События этой детективной истории разворачиваются в провинциальном городке. Двое полицейских находят на остановке странного человека с мешком на голове. Это Рома Аксентьев (Евгений Серзин), ему 30 лет, он полгода лежал в больнице — и это все, что он помнит. Еще у Ромы есть дар: он может видеть будущее человека, прикоснувшись к его руке. Полиция решает использовать способности Аксентьева для раскрытия преступлений, тем более что в городе орудует таинственный маньяк по кличке Водяной, который топит девушек. Каждый эпизод этого мистического детектива будет посвящен раскрытию конкретного дела, а сквозной линией станет поимка Водяного и поиски информации о том, кто же такой Аксентьев на самом деле. Режиссер сериала — Андрей Либенсон («Агеев»), в ролях также снялись Филипп Янковский, Марина Ворожищева, Сергей Яценюк, Даниил Воробьев и другие.
«История финансов России», мини-сериал
Где смотреть: Start — c 1 ноября
Четырехсерийный документальный проект о становлении российской финансовой системы. События в сериале разворачиваются от первого упоминания казны в 1328 году до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля. Зритель увидит уникальные архивные данные XVIII–XIX веков, ранее не публиковавшиеся нигде, и узнают о влиянии на благосостояние бюджета налогов, заимствований, введения и отмены золотого стандарта, о пути развития страны в 90-е, о том, можно ли было избежать «черного вторника» в 1998 году и как вообще была построена финансовая система России. Среди спикеров сериала — министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Блокбастер», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 ноября (премьера всех серий)
Синефильская комедия Пэймэна Бенца и Дэвида Каспе (оба — «Черный понедельник») о сотрудниках последнего в Америке магазинчика видеопроката, которые пытаются сохранить исчезающий бизнес, снимают кино на коленке, мечтая стать новыми Тарантино, и влюбляются в своих коллег. В главных ролях — Рэндалл Пак («Трудности ассимиляции»), Тайлер Альварес («Американский вандал») и Мелисса Фумеро («Бруклин 9-9»).
«Переговорщик», 1-й сезон
Где смотреть: Kion — с 3 ноября
Детективный триллер с Кириллом Пироговым в роли переговорщика Саши, который после семейной трагедии перешел в службу психологической помощи. Однако загадочный организатор школьного теракта, где погибла дочь Саши, втягивает мужчину обратно в профессию. Теперь переговорщику необходимо освободить заложников в банке. Роль его бывшего коллеги исполнил Владимир Мишуков. Сериал поставил режиссер «Алиби» и «Азазель» Нурбек Эген.
«Сны», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 3 ноября
Девушка Женя обладает способностью видеть пророческие сны в местах, где кто-то умер. Капитан Макаров решает использовать Женин дар и начинает возить ее по местам преступлений, чтобы она помогала ему находить убийц. Сама Женя не может отделаться от призраков, которые ее преследуют, и не знает, может ли она доверять Макарову, к которому у нее появляются чувства. Главные роли в детективном сериале с элементами мистики исполнили Лиза Моряк и Павел Прилучный, которые уже играли вместе в «Жизни по вызову» и «Предпоследней инстанции».
«Лопес против Лопеса», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock, NBC — с 4 ноября
Продолжение ситкома нулевых «Джордж Лопес» о мужчине, который вечно попадает в передряги. В новом сериале у него уже взрослая дочь, которой он все время дает непрошеные советы по воспитанию сына. К главной роли вновь вернется комик Джордж Лопес.
«Невероятные», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 4 ноября (премьера всех серий)
Комедийная мелодрама Ким Джон-хёна («Хваюги») о компании молодых людей, которые строят карьеру в индустрии моды. Среди главных героев — ретушер (Минхо), который хорош в своей работе, но совсем не увлечен ею, и сотрудница агентства по продвижению люксовых брендов (Чхэ Су-бин), которая с детства мечтала работать в этой сфере.
«Лукизм», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 ноября (премьера всех серий)
Драматичная корейская анимация о пухлом парне Паке, который терпит издевки в школе и не пользуется успехом у одноклассниц. Однажды он открывает глаза и обнаруживает, что стал юношей с безупречным телом атлета. Теперь у молодого человека есть сонм поклонниц. Осталось понять, откуда взялась эта сверхспособность.
«Опасные связи», 1-й сезон
Где смотреть: Starz — с 6 ноября
Переосмысление классического романа Шодерло де Лакло, снятое Оливером Блэкберном («Виктория»). Молодых любовников, которые живут в парижских трущобах XVIII века, строят козни, манипулируют друг другом и поднимаются до высот французской аристократии, сыграли Элис Энглерт и Николас Дентон.
«Звоните моему агенту», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 ноября (премьера всех серий)
Корейская комедия, основанная на французском сериале «Десять процентов». Сотрудники компании Method Entertainment помогают капризным звездам решать их проблемы и параллельно пытаются наладить свою личную жизнь. Сериал снял Пэк Сын-нён, режиссер комедии «Магазин уцененных товаров „Чхоллима“».
«Зверополис+», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 9 ноября
Сериал по оскароносному мультфильму «Зверополис». Каждая из шести серий будет посвящена отдельному персонажу. Среди них — медлительный ленивец-клерк Флэш, певица-антилопа Газель и землеройка Фру Фру. Режиссер сериала Джози Тринидад работала над оригинальным мультфильмом.
«Месть от третьего лица», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 9 ноября
Девушка, которая в школе занималась стрельбой, ищет убийцу своего брата-близнеца. Главную роль в детективе исполнила Щин Е-ын из сериала «Психометрик».
«Призвание», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 10 ноября
Драма Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») и Барри Левинсона («Человек дождя»), снятая по детективному роману израильского писателя Дрора Мишани. Религиозный нью-йоркский детектив Авраам (Джефф Вильбуш) расследует новое дело, которое заставляет его усомниться в собственных принципах. Его коллегу сыграла Джулиана Кэнвилд из «Наследников».
«Англичанка», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 11 ноября
1890 год. Британская аристократка Корнелия Лок (Эмили Блант) вместе с бывшим разведчиком (Чэск Спенсер) и представителем народа пауни (Киран Хайндс) путешествует по Дикому Западу в поисках убийцы своего сына. Вестерн о жажде мести поставил Хьюго Блик, снявший номинированную на «Эмми» «Благородную женщину». В сериале также снялись Тоби Джонс и Рейф Сполл.
«Король Талсы», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 13 ноября
Криминальная драма, в которой Сильвестр Сталлоне играет осужденного нью-йоркского мафиози по прозвищу Генерал. Когда спустя четверть века он выходит на свободу, босс отправляет его в глушь — в Талсу, штат Оклахома — для организации там криминальной сети. Генерал берется за дело со всей серьезностью и начинает создавать новую криминальную империю. Мартин Старр играет сотрудника магазина, который Генерал решает крышевать против его воли. Над сериалом работали создатели «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи».
«Телепузики», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 ноября (премьера всех серий)
Возвращение Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По. В перезапуске знаменитого британского детского шоу роль рассказчика исполнит Титус Берджесс из «Несгибаемой Кимми Шмидт».
«Санта-Клаусы», мини-сериал
Где смотреть: Disney+ — с 16 ноября
Ностальгическое продолжение рождественской семейной трилогии «Санта-Клаус». Главный герой, которого вновь сыграет Тим Аллен, готовится уйти на пенсию и сообщает эльфам, что ищет преемника. Пока маленькие помощники паникуют, Санта собеседует возможных кандидатов. К роли эльфа Бернарда вернется Дэвид Крамхолц («10 причин моей ненависти»). Создатели сериала — Джейсон Уайнер и Джек Бёрдитт, уже работавшие вместе над «Американской семейкой».
«Флейшман в беде», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 17 ноября
Разведенный Тоби (Джесси Айзенберг) ходит на свидания и пытается вести активную сексуальную жизнь, однако внезапное исчезновение бывшей жены Рэйчел (Клэр Дэйнс) рушит его планы. Теперь переживающий кризис среднего возраста мужчина вынужден в одиночку заботиться о детях, работать и гадать, куда пропала Рэйчел. Сюжет основан на книге американской писательницы и журналистки Тэффи Бродессер-Акнер. Над сериалом работали создатели «Наследников» Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини и режиссеры «Маленькой мисс Счастье» Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис. В сериале снялись Лиззи Каплан («Мастера секса»), Кристиан Слэйтер («Мистер Робот»), Адам Броди («Шазам!»), а также звезда «Как я встретил вашу маму» Джош Рэднор.
«Кто-то», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 18 ноября (премьера всех серий)
Режиссер мелодрамы «Музыкальный альбом» Чон Джи-у дебютирует в сериальном формате. Его детективный триллер посвящен двух подругам (Кан Хэ-рим и Ким Су-ён), которые расследуют убийство, связанное с приложением, созданным одной из них. Особенное внимание девушек привлекает обаятельный и загадочный архитектор (Ким Ён-гван).
«Добро пожаловать в Чиппендейлс», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 22 ноября
В 1970-х выходец из Индии Сомен Банерджи (Кумэйл Нанджиани) работал в американском супермаркете и однажды, увидев вдохновляющий ролик по телевизору, решил, что достоин большего. Ему в голову пришла революционная по тем временам идея — открыть первый в США стриптиз-клуб для женщин. Банерджи собрал труппу, нанял хореографа Ника Де Нойю (Мюррэй Бартлетт) и разработал стиль, который актуален до сих пор — воротники и галстуки-бабочки, надетые на голое тело. Невероятный успех затеи омрачало лишь то, что харизматичный Ник Де Ной из соратника превратился в конкурента. Тогда Банерджи решает избавиться от бизнес-партнера и разрабатывает новый план. Сериал по реальным событиям снят Ричардом Шепардом («Необыкновенный плейлист Зои») и Мэттом Шекманом («Пацаны»).
«Казино», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 23 ноября
Сериал от режиссера корейского боевика «Криминальный город» Кан Юн-сона. Главный герой — «король казино», который возвращается в мир азартных игр после сокрушительного поражения. Эту роль исполнил Чхве Мин-сик («Олдбой»), который не играл в сериалах с 1994 года.
«Первая любовь», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 24 ноября (премьера всех серий)
Мелодрама, вдохновленная одноименной песней японской певицы Хикару Утады. Главные герои — парень Намики (Такэру Сато) и девушка Ногучи (Хикари Мицусима), которые знакомятся в 1990-х и продолжают любить друг друга в течение нескольких десятилетий. Сериал сняла Юри Кантику («Мои дождливые дни»).
«Крапополис», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 27 ноября
Анимационный ситком Дэна Хармона, создателя «Рика и Морти». Действие разворачивается в Древней Греции, где семья, состоящая из богов, людей и монстров, пытается без кровопролития управлять одним из первых городов в мире. Сериал уже продлен на второй сезон. Одним из актеров озвучки стал британский комик и режиссер Ричард Айоади («Субмарина»). Прометея, который принес огонь людям, озвучил Бен Стиллер.
«Уиллоу», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 30 ноября
Сиквел фильма «Уиллоу», который в 1988 году создали Джордж Лукас и Рон Ховард. Кино, задуманное как франшиза, было посвящено фермеру и волшебнику Уиллоу из народа нелвинов, нашедшему новорожденную девочку, которой суждено разрушить власть колдуньи-императрицы. В сериале Уиллоу (к этой роли вернется Уорвик Дэвис) спустя годы отправляется в путешествие по миру, населенному домовыми, троллями и магами, чтобы найти похищенного принца. Исполнительным продюсером выступил Рон Ховард.
«Без почтения», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 30 ноября
Американский преступник Мак (П. Дж. Бирн) бежит в австралийскую глушь и выдает себя за священника, чтобы избежать наказания. Эта отчаянная авантюра помогает Маку найти новый дом и близких людей. Режиссер драмы — Джонатан Теплицки («Убийство на пляже»).
«Йешильчам», 1-й сезон
Где смотреть: BluTV, Амедиатека — ноябрь
Турция, 60-е годы. Молодой амбициозный продюсер Семих Атес (Чагатай Улусой) работает на киностудии «Йешильчам», основанной еще во времена Османской империи. Но его карьере приходит конец из-за предательства делового партнера, и теперь герою придется все начинать с нуля. Он открывает собственную компанию, чтобы снять блокбастер и вернуть себе свое имя и успех. Параллельно Атес пытается вернуть и красавицу жену, знаменитую актрису студии «Йешильчам» (Селин Шекерджи). Режиссер сериала — Чаган Ырмак («Шепни, если забуду», «Королек — птичка певчая»).
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«Менудо: Вечно молодые», мини-сериал
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека — ноябрь
Документальный сериал из четырех серий о взлете и падении Menudo, одного из самых популярных бойз-бендов Латинской Америки. Полные стадионы, толпы фанатов, нескончаемые интервью и роскошная жизнь — так все выглядело со стороны. Но позже выяснилось, что менеджер команды Эдуардо Диаз чудовищно обращался со своими подопечными. Молодые пуэрториканцы прошли через сексуальное насилие и абьюз, работу на износ и унижения.
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«Первый и последний», 1-й сезон
Где смотреть: BluTV, Амедиатека — ноябрь
Турецкая романтическая драма о любви Дениз и Барыша. Их отношения начались со страсти, которая в итоге задушила обоих и привела к разрыву. Или же это рутина и быт погубили все? Анатомия отношений охватывает 14 лет жизни героев, препарируя и самые солнечные счастливые моменты, и самые мрачные и скучные. В главных ролях — Озге Озпиринчджи («Фи, Чи, Пи») и Салих Бадемджи («Любовь напрокат»).
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
«Обещание дьявола», мини-сериал
Где смотреть: Shahid VIP, Амедиатека — ноябрь
Египетская фэнтези-драма, снятая номинантом на премию BAFTA Колином Тигом («Демоны Да Винчи», «Торчвуд», «Белая королева»), а сценаристом выступил британец Тони Джордан («Жизнь на Марсе»). Ибрагим (Амир Юссеф) занимается безопасностью реконструкции каирских трущоб. Однажды он узнает, что у его жены Дженнифер (Пола Пэттон) — неизлечимая опухоль мозга. Чтобы спасти Дженнифер, герой решается на сделку с Иблисом, дьяволом: его душа взамен на здоровье любимой женщины. Ибрагим верит, что дьявол заберет душу тогда, когда он умрет, а значит, у него еще есть время на счастливую семейную жизнь. Но после чудесного исцеления жены коварный Иблис требует возвращения долгов раньше срока.
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
«Рашаш», мини-сериал
Где смотреть: Shahid VIP, Амедиатека — ноябрь
Еще один совместный проект Колина Тига и Тони Джордана. В сериале рассказывается реальная история Рашаша Аль-Отайби — саудовского бандита, наркоторговца и убийцы, орудовавшего в 1970-х. Долгое время ему удавалось избегать правосудия, ловко заметая следы преступлений, но полиции все же удалось собрать достаточно доказательств и засадить его за решетку. Съемки проходили в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах.
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
«С нуля», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — ноябрь
Действие сериала Василия Бархатова («Атомный Иван») разворачивается в двух временных линиях. В 2008 году двоюродные сестры Лена и Наташа (Маруся Фомина и Надежда Калеганова), студентки экономического факультета, живут в квартире Наташи с ее родителями, мечтают заработать много денег и обзавестись богатыми и успешными поклонниками. Спустя 12 лет сестры — непримиримые враги. Наташа вышла замуж за Павла, отца Лены, и руководит крупной фирмой по грузоперевозкам, а Лена пережила наркозависимость и после рехаба живет в Америке с подругой. Сестрам приходится встретиться на похоронах Павла, погибшего в автокатастрофе, и Лена подозревает, что отца кто-то убил. В детективном триллере также сыграли Павел Табаков, Виктория Клинкова, Максим Виторган, Сергей Чонишвили и Виталий Кищенко.
Остальное
«Манифест», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 ноября (премьера всех серий)
Продолжение сай-фая о пассажирах таинственного рейса 828, которые после посадки обнаружили, что мир постарел на пять с половиной лет, а их близкие уже смирились с тем, что больше никогда не увидят пропавших. В четвертом сезоне герои узнают новые подробности о рейсе 828.
«Берег москитов», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 4 ноября
Сериал по бестселлеру Пола Теру, в котором американский изобретатель Элли (Джастин Теру) вместе с семьей бежит от преследования властей в Мексику. В новых сериях между Элли и его женой Марго (Мелисса Джордж) будет еще больше разногласий.
«Молодой Скала», 3-й сезон
Где смотреть: NBC — с 4 ноября
В третьем сезоне ситкома о детстве и юности Дуэйна Джонсона мы узнаем, как в 1990-х рестлер под именем Рокки Майвиа превратился в Скалу.
«Онлайф», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — с 10 ноября
Пять героинь продолжают следить за жизнью друг друга в социальной сети. Но если в первом сезоне их жизнь строилась вокруг притворства, то в продолжении они начнут слушать себя и осуществлять свои желания. Вика, Ира, Оля, Алена и Даша примут участие в марафоне счастья, задания которого — постить истории о любви и дружбе. Проблемы возникнут снова: где настоящая жизнь, если каждую минуту нужно придумывать для нее хештег и выкладывать инстафото?
«Мистический квест: Пир ворона», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 11 ноября
Продолжение комедии Роба МакЭлхенни, играющего эксцентричного разработчика видеоигр. Вместе с командой он создает удивительные игровые миры и время от времени принимает неудачные решения, которые могут их разрушить.
«Йеллоустоун», 5-й сезон
Где смотреть: Paramount Network — с 13 ноября
Микс вестерна с семейной драмой, в котором клан Даттон во главе с героем Кевина Костнера пытается спасти свое ранчо Йеллоустоун.
«Прощай навсегда», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 ноября (премьера всех серий)
Черная комедия о двух женщинах (Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини), которые пытаются справиться со вспышками гнева с помощью терапии. В финальном сезоне героиням предстоит разбираться с последствиями совершенных преступлений.
«Банды Лондона», 2-й сезон
Где смотреть: AMC+ — с 17 ноября
Продолжение истории о конфликте между криминальными группировками британской столицы. После убийства местного авторитета расстановка сил изменится, и это только усугубит войну между бандами.
«Сексуальная жизнь студенток», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека — с 18 ноября
Комедия о счастливых и не очень буднях соседок по студенческому общежитию — Кимберли, Уитни, Лейтон и Белы. Во втором сезоне девушки попытаются организовать в универе мужской стриптиз, разобраться с долгами по учебе и, конечно же, продолжат исследовать собственную сексуальность.
«Секс в другом городе: Поколение Q», 3-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 20 ноября
Комедийно-драматический сериал о жизни квир-женщин в современной Америке. Известно, что в новых сериях Энджи (Джордан Халл) будет наслаждаться свободой в колледже, а Элис (Лейша Хейли) — размышлять, суждено ли ей когда-нибудь встретить любовь.
«Мой питомец — псих», 2-й сезон
Где смотреть: Fox — с 20 ноября
Продолжение анимационного ситкома с участием Лизы Кудроу, в котором домашние питомцы проходят групповую психотерапию.
«Идеальный голос: Бампер в Берлине», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 23 ноября
Спин-офф франшизы «Идеальный голос», в котором Бампер Аллен (Адам Дивайн) уезжает в Германию, а его песня становится там хитом. Шоураннер музыкального сериала — Меган Амрам («В лучшем мире»).
«Трудные подростки», 4-й сезон
Где смотреть: more.tv — 10 ноября
В новом сезоне герои продолжат искать общий язык с близкими и попадать в разные неприятные истории. Но их приключения становятся все опаснее. Так, они случайно поджигают стриптиз-клуб местного авторитета и теперь вынуждены отрабатывать урон вместе со своим наставником.
Автор: Сабрина Карабаева