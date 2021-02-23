«Монастырь», «Похожий человек» и третий сезон «Харли Квинн»: 22 премьеры Кинопоиска в ноябре

Продолжение популярной подростковой драмеди. Герои взрослеют, но все так же попадают в неприятности — например, поджигают стриптиз-клуб и теперь должны отработать урон. А еще в их жизни стремительно врывается мир вебкама.

Новый сезон сериала «Трудные подростки» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе Мульти c more.tv.