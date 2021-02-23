«Монастырь», «Похожий человек» и третий сезон «Харли Квинн»: 22 премьеры Кинопоиска в ноябре

Драматический дебют Анастасии Ивлеевой, новый фильм режиссера «Человека из Подольска» и возвращение бесшабашной антигероини комиксов DC — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Даты премьер могут меняться.
Главные премьеры
«Монастырь», 1-й сезон
Премьера: 19 ноября
Режиссер Александр Молочников («Скажи ей») и шоураннер Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент») придумали напряженную драму с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Она сыграла московскую тусовщицу Марию, которая не привыкла работать и любит красивую и беззаботную жизнь. На очередной вечеринке в Эмиратах дело принимает скверный оборот, и героиня вынуждена скрываться от опасных людей, притом что все ее счета оказались заблокированы. Убежище она находит на родине — не в дорогой столичной квартире, а в стенах монастыря, где ей придется радикально изменить образ жизни. Компанию Ивлеевой составили Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.
«Наследие», продолжение 4-го сезона
Премьера: ноябрь
Хоуп Майклсон (Даниэль Роуз Расселл) — дочь вампира и оборотня — учится в школе для подростков с необычными способностями. Там они изучают магические искусства и учатся общаться с людьми и себе подобными. Сериал сочетает подростковую мыльную оперу и мрачное фэнтезийное шоу про монстров и темную изнанку реального мира. Создательница «Наследия» — Джули Плек, она же придумала «Дневники вампира» и «Древних», действие которых происходит в одной вселенной.
Вселенная DC
«Харли Квинн», 3-й сезон
Премьера: 10 ноября
Продолжение хулиганского мультсериала про самую яркую антигероиню DC. Эксцентричная Харли Квинн наконец-то разрывает отношения с Джокером и находит себе новую любовь — злодейку Ядовитый Плющ. В третьем сезоне безумный дуэт встретится с Королем Акул и самим Джеймсом Ганном — режиссер блокбастера «Отряд самоубийц: Миссия навылет» исполнил роль самого себя.
«Флэш», продолжение 8-го сезона
Премьера: ноябрь
Приключения самого юркого супергероя DC продолжаются и выходят на финишную прямую (следующий сезон должен завершить историю). Судмедэксперт Барри Аллен (Грант Гастин) приобрел сверхспособности после трагического инцидента и стал самым быстрым человеком. Он борется с преступностью и успел сделать немало: несколько раз спас родной Централ-Сити, сражался и дружил с другими супергероями. В новом сезоне Аллен пытается поймать Обратного Флэша.
«Супермен и Лоис», продолжение 2-го сезона
Премьера: ноябрь
Безукоризненный супергерой Кларк Кент aka Супермен (Тайлер Хэклин) и его жена Лоис Лейн (Битси Таллок) пытаются придерживаться размеренного семейного быта в Смолвиле. Но покой им только снится: суперзлодеи не дремлют, а воспитывать детей не так уж и просто. К тому же на их жизни активно влияют альтернативные вселенные.
«Старгёрл», 3-й сезон
Премьера: ноябрь
Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) узнает, что ее отчим Пэт Дуган (Люк Уилсон) когда-то был помощником супергероя Стармена. Сама Кортни тоже случайно приобретает суперспособности и берет себе имя Старгёрл. Девушка решает возродить Общество справедливости Америки в новом составе, чтобы противостоять злодеям.
Российское кино и сериалы
«Трудные подростки», 4-й сезон
Премьера: ноябрь — more.tv
Продолжение популярной подростковой драмеди. Герои взрослеют, но все так же попадают в неприятности — например, поджигают стриптиз-клуб и теперь должны отработать урон. А еще в их жизни стремительно врывается мир вебкама.
Новый сезон сериала «Трудные подростки» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе Мульти c more.tv.
«Похожий человек»
Премьера: ноябрь
Экранизация пьеса Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Следователь пытается выяснить, почему человек покончил с собой, и опрашивает его знакомых. Все они описывают покойного по-разному. Фильм снял Семен Серзин, его режиссерский дебют «Человек из Подольска» также был основан на пьесе Данилова. Сам Серзин сыграл главную роль. Кроме него, в «Похожем человеке» снялись Виктория Исакова, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова.
«Дополнительный урок»
Премьера: ноябрь
Патрульная Вера Седова (Юлия Александрова) во время дежурства героически останавливает перестрелку в колледже, но один из студентов все-так погибает. Седова уверяет, что у него было оружие, однако оно таинственным образом пропадает. Адвокат Илья Нестеров (Кирилл Кяро) берется за дело Веры и понимает, что она невиновна.
Драмы и мелодрамы
Премьера: 18 ноября
Франко-бельгийская драма по мотивам романа «В ожидании Божанглза» Оливье Бурдо. Камилла (Виржини Эфира) и Жорж (Ромен Дюрис) — влюбленные, которые быстро вступили в брак. Они живут полной жизнью и стремятся избежать рутины, но вскоре их иллюзорный мир пошатнется от слишком реальной болезни.
«Американская „мечта"»
Премьера: 27 ноября
Никки (Селин Хелд) борется с зависимостями и нищетой. Она живет в туннеле нью-йоркского метро вместе со своей дочкой Литтл (Жайла Фармер), отец девочки Джон (Фэтлип) настаивает, что ребенок должен ходить в школу. Сама Литтл практически не видела нормального мира, но вскоре ей и маме придется оставить подземку. Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале в 2020 году.
«Землетрясение»
Премьера: ноябрь
Китайская драма о последствиях одной из главных катастроф ХХ века. Таншаньское землетрясение 1976 года унесло жизни четверти миллиона людей. Ли Юаньни (Сюй Фань) вынуждена выбирать между спасением сына и дочери. Последствия этого выбора будут мучать ее долгие десятилетия.
Комедии
«Поехали!»
Премьера: 2 ноября
Французская комедия о панической атаке и ее последствиях. Луиза (Марина Фоис) оцепенела от мелких и крупных неурядиц в личной жизни и теперь просто боится выйти из собственной машины. Но так случилось, что ее автомобиль вместе с ней угоняет обаятельный преступник Поль (Бенжамен Вуазен). Так начинается их причудливое путешествие.
«Дедушка нелегкого поведения»
Премьера: 30 ноября
Комедия со звездным актерским составом. Несносный пенсионер Эд (Роберт Де Ниро) переезжает в дом к своей дочери, прямо в комнату внука Питера (Оакс Фигли), которого переселяют на чердак. Мальчик решает объявить войну нежеланному деду. В фильме также снялись Ума Турман, Кристофер Уокен, Чич Марин и другие.
«Нечестных прошу не беспокоить»
Премьера: ноябрь
Сорокалетний холостяк Цинь Фэнь (Гэ Ю) долгое время жил в Америке, а теперь возвращается в Китай, чтобы найти себе жену. Он начинает поиски через сайт знакомств, но все претендентки оказываются для него слишком современными. Однажды мужчина влюбляется красивую стюардессу, которая, к сожалению, влюблена в глубоко женатого обманщика.
Дорамы
«Добиться искренности», 1-й сезон
Премьера: 1 ноября
Карьера актрисы О Юн-со (Ю Ин-на) переживает не лучшие времена. Но вот ей подворачивается шанс снова вернуться в строй: популярный сценарист хочет, чтобы она сыграла секретаря адвоката в его новой дораме. Юн-Со решает максимально вжиться в роль и стать помощницей настоящего адвоката.
«Единственный», 1-й сезон
Премьера: 8 ноября
Замкнутая Пхе Ин-сук (Ан Ын-джин) узнает о смертельном диагнозе, жить ей осталось совсем недолго. Она решает воспользоваться шансом и заняться чем-то новым. Девушка оказывается в хосписе и вскоре знакомится с детективом, вместе с которым будет расследовать преступления.
«Хороший доктор», 1-й сезон
Премьера: 20 ноября
Пак Щи-он (Чу Вон) — гениальный хирург, который превосходит многих других врачей. Но он испытывает трудности в общении с людьми из-за расстройства аутистического спектра. По мотивам этой дорамы был снят одноименный американский ремейк с Фредди Хаймором в главной роли.
Для всей семьи
«Команда МАТЧ», 1-й сезон
Премьера: 1 ноября
Российский мультсериал про команду зверей, которые увлекаются нетипичными для них видами спорта. Под руководством тренера Льва Борисовича они будут достигать успехов и получат славу в профессиональном сообществе.
«Вински и порошок-невидимка»
Премьера: 2 ноября
Финское фэнтези для всей семьи. Десятилетний тихоня Вински (Куура Росси) встречает таинственного человека, который вручает ему магический порошок. Благодаря ему мальчик обретает дар невидимости и даже может проходить сквозь препятствия. Свою новую силу он использует, чтобы бороться с преступностью.
«Смешарики. Дежавю»
Премьера на Кинопоиске: 11 ноября
Полнометражное приключение героев любимого мультсериала. День рождения Копатыча идет не по плану: Крош обратился в агентство «Дежавю», которое организует путешествия во времени, но получается так, что все смешарики оказываются в разных эпохах. Спасать ситуацию придется Крошу в компании Шорка, взрослой версии самого себя.
«Девушки с Олимпа», 1-й сезон
Премьера: 17 ноября
Итальянский мультсериал по мотивам одноименной серии книг Елены Кедрос. Главные героини — три девушки, которые посещают одну и ту же школу (и даже родились в один тот же день). У каждой из них есть своя особенность: Хоон обладает гениальным интеллектом, Люси повелевает сердцами, а Сид мастерски фехтует. Вместе им суждено спасти мир.
Автор: Марат Шабаев