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Настя Ивлеева сыграет в сериале Кинопоиска «Монастырь». Его режиссер — Александр Молочников

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На Кинопоиске выйдет драмеди-сериал «Монастырь», который станет актерским дебютом блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в драматическом жанре (до этого она снималась в комедиях). В проекте у Ивлеевой главная роль, она играет девушку Марию — тусовщицу, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она попадает в ночной клуб вместе с женой миллиардера, и вечеринка выходит из-под контроля. Теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Героиня решает бежать в Россию и укрывается в стенах монастыря.

Шоураннер и автор идеи проекта — Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»). Режиссером выступил Александр Молочников («Скажи ей»), а оператором — Сергей Трофимов («Нулевой пациент», «Вертинский»). Вместе с Настей Ивлеевой в сериале играют Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие. Производством занимались Плюс Студия и кинокомпания «Лунапарк», продюсировали проект Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Съемки проходили в Вологодской области.

Марк Эйдельштейн
Настя Ивлеева

Премьера сериала скоро состоится эксклюзивно на Кинопоиске. Перед этим «Монастырь» покажут на первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.

Что о сериале рассказывает его команда?

Настя Ивлеева

Исполнительница главной роли

Моя Мария — сложный, но не потерянный человек. Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя. Появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой, она совершенно другая.

Работа в телешоу или на съемках YouTube-форматов совсем не похожа на кинопроцесс, это совершенно разные вещи. Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приемы, потому что это в принципе невозможно: они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях. Так получалось правдивее и искреннее. Для меня «Монастырь» очень важен как дебют в драматическом проекте, как сериал с классной историей, как личный вызов. Надеюсь, зритель примет меня как актрису и позволит дальше раскрываться в этом направлении.

Александра Ремизова

Автор идеи и шоураннер

В основе сюжета — путь человека. И не только Марии, но и священника, отца Варсофония в исполнении Филиппа Янковского, и его сына Юры, сыгранного Марком Эйдельштейном. За сезон все в их жизнях круто изменится, и показать трансформацию — важнейшая актерская задача. Настю Ивлееву к роли готовил Саша Молочников, и она оказалась точным выбором на эту роль. У нее очень подходящая психофизика. Настя попадает в образ современной девушки, и они вместе с Сашей вытаскивали наружу всю глубину и боль персонажа. Могу сказать, что она справилась на тысячу процентов!

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Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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