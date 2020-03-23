У сольного сериала о Харли Квинн вышел третий сезон. Вспоминаем, как менялась героиня в анимации, комиксах и кино

28 июля на HBO Max выходит третий сезон мультсериала «Харли Квинн» о попытке героини оставить отношения с Джокером позади, собрав собственную банду. Сама же история Квинн началась еще в 1992 году, и с тех пор суперзлодейка прошла долгий путь. О нем мы и поговорим в нашем материале.
С чего все начиналось
Появление Харли Квинн — заслуга создателей легендарного мультсериала «Бэтмен» (Batman: The Animated Series) Пола Дини и Брюса Тимма. В серии под названием «Услуга Джокеру», вышедшей в 1992 году, они хотели представить эпизод, где кто-то из сообщников Джокера выпрыгивает из торта перед полицейскими. Разрабатывая сцену, авторы решили, что будет иронично, если в торте будет девушка. И тут Пол Дини вспомнил, как во время болезни посмотрел эпизод из «Дней нашей жизни», где актриса и давняя знакомая сценариста Арлин Соркин играла Арлекина при королевском дворе. Он показал этот эпизод Тимму, и вместе они начали разрабатывать образ Харли Квинн. Красно-черный оттенок взяли от Сорвиголовы времен комиксов золотого века, колпак шута и рюши — от костюма Арлекина, а украшения на нем заменили ромбами. Имя девушке тоже подобрали, чтобы оно было созвучно с «Harlequin».
В процессе работы над сюжетом сцену с тортом изменили — из него выскочил сам Джокер. Но Харли так понравилась создателям, что ее решили оставить в мультсериале в качестве возлюбленной и помощницы готэмского клоуна. Они увидели потенциал в героине, которая была бы готова на все ради Джокера, но не чувствовала от него взаимности. Любопытно и то, что Дини также попросил Арлин Соркин озвучить Квинн.
Квинн стала одной из немногих героинь DC, которая изначально появилась не в комиксах. Первая печатная история с ее участием вышла годом позже анимационного дебюта — в «The Batman Adventures #12» 1993 года, где девушка в компании Ядовитого Плюща противостояла Бэтгёрл, а полноценная история ее происхождения появилась позднее в том же году на страницах знаменитого сюжета «Безумная любовь» (получившего впоследствии премию Айснера). В этой истории рассказывается, что девушка по имени Харлин Квинзель когда-то была талантливой гимнасткой и училась в Готэмском университете на факультете психологии, где получила докторскую степень (правда, добилась она этого, совратив декана). Это позволило девушке отправиться в лечебницу Аркхем и стать там психиатром. Одним из ее пациентов оказался Джокер, которого Харли посчитала «потерянным ребенком», нуждающимся в заботе и поддержке. Квинн влюбилась в злодея и помогла ему сбежать из Аркхема. Вот так она и стала верной помощницей клоуна. Девушка верила, что Джокер с годами полюбит ее, так же как она его, а потом согласится завести детей. Но клоуну это было неинтересно, он был слишком одержим противостоянием с Темным рыцарем.
Отдельно стоит отметить две важные вехи «Batman: The Animated Series»: первая — дружба Харли Квинн с Ядовитым Плющом, которая первой помогла ей выйти из абьюзивных отношений с Джокером, а вторая — эпизод «Харликвиниада», впервые поставивший вопрос о том, действительно ли Харли полностью подконтрольна Джокеру.
Харли Квинн в комиксах
Ироничная и яркая злодейка быстро полюбилась фанатам. Уже в 2000 году она получила свой первый сольный комикс, названный ее именем и просуществовавший до 2004-го.
Большинство сюжетов комиксов о Харли и Джокере построено вокруг драмы их отношений. Если в ранних историях девушка была очарована возлюбленным и не до конца осознавала, что ее используют, то с годами прозрела. Но от Джокера при этом она ушла не сразу. Джокер в комиксах не просто эксцентричный злодей, он в первую очередь убийца и садист (яркий пример — убийство Робина Джейсона Тодда), поэтому издательству было выгодно постепенно отдалять Харли от злодея и его влияния. Самое яркое исследование этой темы было в 2018 году в мини-серии «Харли любит Джокера» (Harley Loves Joker), где в подсознании Квинн с ней общалась доктор Харлин Квинзель, помогая разобраться в себе и понять, являются ли ее чувства к Джокеру «стокгольмским синдромом».
В 2009 году в серии «Готэмские сирены» (Gotham City Sirens) подробнее рассказали о прошлом Харлин Квинзель и ее родителях, которые отчасти и сформировали ее импульсивный нрав. Они живы до сих пор, но встреча с ними во взрослом возрасте не оставила девушке ничего, кроме боли и разочарования.
Кстати, белая кожа у Харли тоже возникла не сразу, а лишь в перезапуске вселенной DC в 2011 году. До этого ей приходилось пользоваться театральным гримом, а в новой версии происхождения героини Харли упала в чан с химикатами, отчего кожа и приобрела такой оттенок. Также Квинн сама начала посещать терапию, переехала в Бруклин, завела питомца в виде чучела бобра, а еще пробовала начать новые отношения, чтобы оставить Джокера позади.
Еще одной важной вехой стало членство Харли Квинн в Отряде самоубийц — спецподразделении правительства США под надзором Аманды Уоллер, состоящего исключительно из суперпреступников. Ей, как и остальным героям, пообещали амнистию прошлых преступлений. Для Квинн задания отряда — это, скорее, способ весело провести время в компании таких же чудаков, как она сама.
Если же вы смотрели только фильмы и мультсериал о Харли и задаетесь вопросом, когда начался роман Квинн с Ядовитым Плющом, то он возник достаточно поздно. В 2015-м девушки официально признались в чувствах друг другу и лишь в 2017 году впервые поцеловались на страницах комиксов.
Харли Квинн в анимации
Здесь можно встретить больше всего воплощений героини. За долгие годы девушка сильно изменилась не только внешне, но и в своем отношении к Джокеру. Вот несколько наиболее ярких образов.
Мультсериал «Бэтмен» (2004)
В этой версии образы всех персонажей изменены дизайнером Джеффом Мацудой, хотя конкретно образ Харли близок к оригинальному (за исключением сильно увеличенной головы и колпака). Квинн окончила онлайн-курсы психолога и вела телешоу «От сердца к сердцу с Харли», отвечая на вопросы зрителей и раздавая им бесполезные советы. Ее уволили после визита Брюса Уэйна, и утешить девушку вызвался Джокер. Вдохновившись фанатом своего шоу, Квинн решила стать его компаньонкой, чтобы вместе сеять хаос в Готэме.
Мультсериал «Бэтмен: Отвага и смелость» (2008)
В этой версии Харли Квинн —черно-серая, потому что вместе с Джокером увлеклась модой 1920-х при попытке ограбления Музея комедии.
Полнометражка «Бэтмен: Нападение на Аркхем» (2014)
Этот мультфильм — часть игровой вселенной «Batman: Arkham». Здесь Харли — часть Отряда самоубийц, который Аманда Уоллер отправляет на спецзадание в лечебницу Аркхем, чтобы усмирить Загадочника. Квинн в этой версии оставила Джокера позади и действует сольно. Но между ней и клоуном все же возникает конфликт в лечебнице, когда Джокер узнает, что у его бывшей подружки был роман с наемником Дэдшотом.
«DC девчонки-супергерои» (2015)
В подростковом мультсериале все девушки DC учатся в супергеройской школе вместе с Харли. В этой версии она добрая озорная девчонка, которая любит подкалывать подруг.
Полнометражка «Отряд самоубийц: Строгое наказание» (2018)
Этот мультфильм — часть анимационной вселенной DC, и ему предшествует ряд событий, например, экранизация Flashpoint об изменении вселенной по вине Флэша. В этой версии Харли Квинн — тоже часть Отряда самоубийц, но Джокер в сюжете не появляется. Она действует самостоятельно и пытается помочь команде выполнить задание, чтобы получить свободу от Аманды Уоллер.
«Бэтмен против Черепашек-ниндзя» (2019)
В кроссовере Темного рыцаря и подростков-мутантов герои столкнулись с Джокером, превратившим готэмских злодеев в мутантов. Харли Квинн стала антропоморфной гиеной, что неудивительно: это ее любимые животные.
Это далеко не все появления злодейки в анимации. Ее можно также встретить в мультфильмах с Lego, в анимационной адаптации серии файтингов Injustice, в Teen Titans Go! и даже в полнометражном аниме Batman Ninja.
Харли Квинн в сериалах и кино
Очевидно, что при такой большой любви фанатов девушка рано или поздно должна была получить игровую адаптацию. Первой Харли Квинн на большом экране сыграла актриса Миа Сара в мини-сериале «Хищные птицы» 2002 года, появившемся на волне популярности «Тайн Смолвиля». История основана на одноименной женской команде из комиксов, главными героинями которых стали Охотница Хелена Кайл, Оракул Барбара Гордон и Черная Канарейка Дайана Редмонд. По сюжету Бэтмен побеждает Джокера, но тот успевает перед этим лишить жизни его возлюбленную Селину Кайл. Не в силах пережить утрату Уэйн покидает Готэм, а дочь Хелену оставляет в поместье под надзором Альфреда. С годами девушка начинает посещать психиатра Харлин Квинзель, но не знает при этом, что врач одержима Джокером и хочет отомстить семье Брюса Уэйна за гибель возлюбленного. В классическом костюме Харли не появляется, зато Квинн жаждет власти в Нью-Готэме.
В сериале «Стрела» от The CW был кроссовер, посвященный местной версии Отряда самоубийц. В нем в камео появлялась Харли Квинн — ее сыграла Кэссиди Алекса. К сожалению, из-за сложностей с правами на героиню полноценно она так и не дебютировала.
В сериале «Готэм» было сразу две героини, вдохновленные Харли Квинн. Первая — помощница Джеремайи Валески, персонажа, основанного на образе Джокера. В четвертом и пятом сезонах у него была подруга по прозвищу Экко; в ее костюме были черные и красные цвета, она красилась как клоун и обращалась к другим людям, упоминая знаменитое «пудинг». Сыграла ее Франческа Рут-Додсон. Второй персонаж — Барбара Гордон (Эрин Ричардс), жена Джеймса Гордона. В сериале ее образ сильно изменен, и в четвертом сезоне поведение героини тоже напоминает Харли Квинн.
Самое известное игровое воплощение Харли Квинн принадлежит Марго Робби, которая исполнила эту героиню трижды: в «Отряде самоубийц» 2016 и 2021 годов и в «Хищных птицах» в 2020-м. В версии Робби важно отметить три важные вещи. Первая: героиня полностью ушла от образа Арлекина; в ее костюме красные и синие цвета, у нее двухцветные хвостики в волосах и есть фирменное оружие — бейсбольная бита (в прежних версиях это был непропорционально большой молоток); костюм Харли со временем тоже меняется от более открытых нарядов к более закрытым. Вторая веха: героиня за три фильма полностью отдаляется от Джокера и выступает самостоятельным персонажем. И третья: за эти картины создателям удалось показать изменение морального компаса Квинн. От эгоистичности и безбашенности она приходит к сдержанности и заботе о своих близких, к которым относит и товарищей по команде.
Чего ждать от третьего сезона «Харли Квинн»
Второй сезон «Харли Квинн» закончился на высокой ноте: Готэм разрушен, Лига справедливости разбита, как и сердце Кайтмена, узнавшего, что Ядовитый Плющ любит Харли, а не его. В финале девушки наконец признались друг другу в чувствах.
Логично, что в новом сезоне много внимания будет уделено отношениям пары, которую сценаристы прозвали Harlivy. Также в новом сезоне появятся Аманда Уоллер и ее Отряд самоубийц, Плющ попробует преобразовать разрушенный Готэм с помощью своих способностей, что привлечет внимание Болотной Твари, а Джокер вернется, чтобы баллотироваться в мэры Готэма, при этом он будет семьянином. А еще в новом сезоне обещают анимационное камео Джеймса Ганна!
В 2023 году должен выйти и первый спин-офф «Харли Квинн» — его посвятят бару для суперзлодеев Noonan’s, в котором будет работать Кайтмен после событий второго сезона.
Автор: Денис Варков