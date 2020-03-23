У сольного сериала о Харли Квинн вышел третий сезон. Вспоминаем, как менялась героиня в анимации, комиксах и кино

Квинн стала одной из немногих героинь DC, которая изначально появилась не в комиксах. Первая печатная история с ее участием вышла годом позже анимационного дебюта — в «The Batman Adventures #12» 1993 года, где девушка в компании Ядовитого Плюща противостояла Бэтгёрл, а полноценная история ее происхождения появилась позднее в том же году на страницах знаменитого сюжета «Безумная любовь» (получившего впоследствии премию Айснера). В этой истории рассказывается, что девушка по имени Харлин Квинзель когда-то была талантливой гимнасткой и училась в Готэмском университете на факультете психологии, где получила докторскую степень (правда, добилась она этого, совратив декана). Это позволило девушке отправиться в лечебницу Аркхем и стать там психиатром. Одним из ее пациентов оказался Джокер, которого Харли посчитала «потерянным ребенком», нуждающимся в заботе и поддержке. Квинн влюбилась в злодея и помогла ему сбежать из Аркхема. Вот так она и стала верной помощницей клоуна. Девушка верила, что Джокер с годами полюбит ее, так же как она его, а потом согласится завести детей. Но клоуну это было неинтересно, он был слишком одержим противостоянием с Темным рыцарем.