Карьера Марго Робби: От секс-символа до успешного продюсера

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ВидеоКарьера Марго Робби: От секс-символа до успешного продюсера

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Харли Квинн и Тоня Хардинг, две номинации на «Оскар» и успешная продюсерская карьера, работа с Мартином Скорсезе и роль Шэрон Тейт в «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино — Марго Робби уже к тридцати годам стала звездой мирового уровня, и в новом видеоэссе мы разбираем короткую, но насыщенную карьеру актрисы.

Какие роли Марго Робби исполняла в Австралии? За что актриса сначала ненавидела свою героиню в «Волке с Уолл-стрит»? Почему она перешла к продюсированию фильмов? И как Марго смогла вырваться из образа красивой блондинки и секс-символа и доказать, что она умная и разноплановая актриса?

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