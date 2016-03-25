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Как приготовить сэндвич с яйцом для Харли Квинн? Рассказывает актер из «Хищных птиц»

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После выхода «Хищных птиц» внимание зрителей захватил сэндвич с яйцом, о котором весь фильм мечтает главная героиня. Бутерброд даже рассматривали как метафору для исправления Харли. Подобное отношение очень удивило Бруно Оливера, исполнителя роли Сэла, который на экране готовит тот самый сэндвич. Он совершенно не ожидал, что еда сыграет в истории столь важную роль.

«На пробах сказать сложно, и актеры постоянно волнуются, что их сцены вырежут, — признался Оливер. — Я реально не понимал место сэндвича с яйцом в фильме, пока не посмотрел его».

В честь выхода «Хищных птиц» на стриминг-платформах Оливер показал, как приготовить тот самый сэндвич. Для него требуются бекон, яйца, сыр и хлеб. Актер отметил, что лучше всего подходит чиабатта, в которой есть множество пустот, куда может затечь аппетитный яичный желток.

Перед съемками сцены Оливер тщательно подготовился — провел всю ночь на кухне, снова и снова собирая сэндвич. При этом Оливер в сцене только на общих планах, а для крупных планов готовки использовали профессионального повара, который среди прочего способен одной рукой разбить сразу два яйца.

«Я много читал, что сэндвич — метафора для восстановления Харли. Читал, что Сэла считают единственным мужчиной в фильме, который не использует ее», — добавил Оливер.

В центре сюжета «Хищных птиц» — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн, которая переходит дорогу харизматичному и неуравновешенному криминальному боссу Роману Сайонису. Чтобы спасти себя, она берется найти карманницу Кассандру Кейн, стащившую ценный бриллиант. В итоге путь Харли пересекается с несколькими женщинами Готэма, у каждой из которых есть свои счеты с Романом.

Источник: Variety

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