«Преступления будущего», «Профиль» и «Продукты 24»: 18 премьер Кинопоиска в октябре

Сериал Романа Волобуева («Последний министр»), несколько лет пролежавший на полке. Павел (Аристарх Венес) довольно давно живет без отца, который пропал без вести. Юноша уверен, что папа не мог просто бросить семью, поэтому придумывает разные теории о его исчезновении. Однажды он знакомится с криминальным авторитетом Германом (Федор Лавров) и становится его курьером. Жизнь эта богатая, но опасная: Павел теряет сумку с бандитскими деньгами. Чтобы вернуть ее, он проводит собственное стремительное расследование, которое приводит его в сумасшедший дом.