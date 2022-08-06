«Преступления будущего», «Профиль» и «Продукты 24»: 18 премьер Кинопоиска в октябре

Возвращение Дэвида Кроненберга, screenlife-триллер Тимура Бекмамбетова и новаторская драма Михаила Бородина — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Даты премьер могут меняться.
Главные премьеры
«Преступления будущего»
Премьера: 7 октября
Современный классик Дэвид Кроненберг возвращается в жанр боди-хоррора. Действие его нового фильма разворачивается в недалеком будущем, когда тела людей начинают подвергаться странным изменениям. Художник Сол Тенсер (Вигго Мортенсен) выращивает новые органы внутри себя, и затем ассистентка Каприс (Леа Сейду) устраивает перформансы с их извлечением. Но вскоре опасный мир современного искусства и хирургии притягивает к себе внимание спецслужб, а особый интерес к Солу проявляет загадочная Тимлин (Кристен Стюарт).
«Вышка»
Премьера: 18 октября
Хантер, Бекки и ее муж Дэн обожают экстрим и вечно пропадают в горах. Но после того, как Дэн сорвался со скалы и разбился, Бекки страдает от депрессии и фобий. Спустя год после трагедии Хантер предлагает подруге побороть страхи, а заодно и почтить память погибшего самым экстремальным приключением — забраться на заброшенную телевышку B-67 высотой 610 м и развеять прах Дэна. Вышка находится в пустыне, и, когда восхождение, конечно же, пойдет не так, девушке некому будет помочь.
«Детективный синдром», мини-сериал
Премьера: 6 октября
Сериал Романа Волобуева («Последний министр»), несколько лет пролежавший на полке. Павел (Аристарх Венес) довольно давно живет без отца, который пропал без вести. Юноша уверен, что папа не мог просто бросить семью, поэтому придумывает разные теории о его исчезновении. Однажды он знакомится с криминальным авторитетом Германом (Федор Лавров) и становится его курьером. Жизнь эта богатая, но опасная: Павел теряет сумку с бандитскими деньгами. Чтобы вернуть ее, он проводит собственное стремительное расследование, которое приводит его в сумасшедший дом.
Российское кино
«Кэт»
Премьера: октябрь
Новый фильм Бориса Акопова («Бык»). Московская эскортница Кэт (Анастасия Кувшинова) недавно родила ребенка и теперь пытается вырваться из опасного криминального мира. Ей приходится вернуться к профессии из-за долгов своему менеджеру Алику (Дмитрий Карташов), разбираться с чиновниками, бандитами и певцом Майским (Николай Шрайбер), а также устраивать лучшую жизнь для своей дочери. Премьера состоялась на ММКФ-2022.
«Продукты 24»
Премьера: 1 октября
Нелегальная мигрантка Мухаббат (Зухара Сансызбай) работает в круглосуточном продуктовом магазине, у нее нет ни документов, ни денег, поэтому работодатели обращаются с ней как с рабыней. Новаторский фильм режиссера-дебютанта Михаила Бородина основан на реальной истории «гольяновских рабов»: в 2012 году выяснилось, что в одном из московских магазинов граждан Средней Азии содержат в рабских условиях. Премьера фильма состоялась на Берлинале-2022, где он получил приз Европейской конфедерации художественного кино. «Продукты 24» не выходили в широкий российский прокат, ограничившись серией спецпоказов.
«Лена и справедливость»
Премьера: 20 октября
Продавщица Лена (Анна Уколова) уже 10 лет сожительствует с Максудом (Парвиз Пулоди), который постоянно попадает в поле зрения местной полиции (Александр Обласов) из-за отсутствия паспорта. Этого же документа не хватает, чтобы Максуд мог наконец-то жениться на возлюбленной, с которой у него есть совместные дети. Поэтому суровая и отчаявшаяся Лена берет дело в свои руки.
«Родитель»
Премьера: 17 октября
Михаил (Михаил Пореченков) пытается спасти дочь от наркотической зависимости и вынужден познакомиться с криминальной стороной современного Санкт-Петербурга. Он объединяет усилия с другими родителями, чтобы покарать преступников, которые подсаживают детей на иглу. Кроме Пореченкова, в фильме снялись Мария Миронова, Мария Шукшина, Ангелина Стречина, Даниил Вахрушев и сам режиссер Влад Фурман.
Триллеры и хорроры
«Убойный монтаж»
Премьера: 5 октября
Неудачливый режиссер (Ромен Дюрис) и его команда (Беренис Бежо, Финнегэн Олдфилд и др.) приступают к съемкам дешевого зомби-хоррора. Вскоре на площадке внезапно появляются самые настоящие живые мертвецы. Киношники хотят просто выжить, а одержимый режиссер не разрешает ни на секунду останавливать камеры. Ремейк японского комедийного хоррора «Зомби одним планом!» снял Мишель Хазанавичус, режиссер оскароносного «Артиста».
«Профиль»
Премьера: октябрь
Еще один триллер Тимура Бекмамбетова в формате screenlife. Все действие разворачивается на экране ноутбука, герои переписываются в мессенджерах и общаются по видеосвязи. Британская журналистка Эми (Валин Кэйн) находит в интернете террориста Абу Билеля (Шазад Латиф), который вербует девушек и увозит их в Сирию, но во время онлайн-общения с ним проникается к нему симпатией. Премьера фильма состоялась на Берлинском фестивале в 2018 году, где он получил приз зрительских симпатий в программе «Панорама». В российский прокат «Профиль» не выходил.
Премьера: 6 октября
Продолжение хитового хоррора «Клаустрофобы». Зои (Тейлор Расселл), Бен (Логан Миллер) и еще четверо финалистов опасных испытаний вновь вынуждены играть ни на жизнь, а на смерть. В этот раз квесты стали еще жестче, а разобраться в них еще труднее. Но Зои и Бен стремятся разоблачить организаторов, которые стоят за кулисами представления. Фильм снял режиссер первой части Адам Робител.
Дорамы
«Клетки Ю-ми», 1-й сезон
Премьера: 1 октября
Ромком с элементами анимации. Обычная офисная сотрудница Ю-ми (Ким Го-ын) никак не может прийти в себя после предыдущих отношений. В ее мозгу перестала работать клетка, отвечающая за любовь. Теперь другие клетки должны починить Ю-ми и помочь ей снова поверить в себя.
«Дьявольский судья», 1-й сезон
Премьера: 1 октября
Антиутопическая Корея. Суровый судья Кан Е Хан (Чи Сон) превращает правосудие в реалити-шоу: присяжными выступают граждане, а наказание следует в прямом эфире. Противостоять злодею по прозвищу Дьявол будут чиновник и пара полицейских.
«Счастье», 1-й сезон
Премьера: 15 октября
Корейский зомби-хоррор про новую пандемию, которая превращает людей в пожирателей плоти. Сотрудница отдела по борьбе с терроризмом Юн Сэ-бом (Хан Хё-джу) и ее фиктивный супруг И-хен (Пак Хён-щик) оказываются забаррикадированными в новом жилом комплексе, который осаждают зараженные, а соседи оказываются не самыми приятными на свете людьми.
Для всей семьи
«Сезон охоты 3»
Премьера: 1 октября
Продолжение знаменитой анимационной франшизы. Медведь Буг ссорится с другом, оленем Элиотом, который больше времени уделяет своей семье. Вскоре косолапый отправляется в поход и натыкается на бродячий русский цирк, где немедленно влюбляется в медведицу. Буг меняется местами с местным гризли, который занимает его место в лесу. При этом медведь не подозревает, что вскоре цирк возвращается в Россию. Элиот и друзья должны успеть спасти Буга.
«Барбоскины Team»
Премьера: 6 октября
Полнометражный фильм по мотивам популярного мультсериала «Барбоскины». Собачья семья собирается добиться славы в интернете, приняв участие в танцевальном конкурсе. Вскоре рядом с ними селится звезда сети — Кошечка Кэт. Барбоскины вступают в противостояние, попутно попадая в забавные ситуации.
«SMASH! Юные супергерои», 1-й сезон
Премьера: 13 октября
Детский мультсериал про юных супергероев и их питомцев, наделенных сверхспособностями. Они отдыхают в летнем лагере SMASH, где учатся использовать свои силы, обзаводятся новыми друзьями и готовятся спасать мир.
«Железный человек: Приключения в броне», 1-й сезон
Премьера: октябрь
Экранизация марвеловских комиксов, сделанная для подростковой аудитории. Местному Тони Старку всего 16 лет, но другие важные составляющие его истории остались на месте. Гений и миллиардер создает высокотехнологичную броню, чтобы покарать Обадайю Стэйна, который причастен к смерти его отца. Компанию ему составляют Пеппер Поттс и Джеймс Роудс.
«Гринч»
Премьера: 20 октября
Анимационный ремейк одноименного фильма, созданный авторами «Миньонов». Угрюмый зеленый Гринч живет в пещере вместе с псом Максом вдали от Ктограда. Когда-то жители нанесли Гринчу смертельную обиду, издеваясь над его необычным внешним видом, и отныне тот закрыл свое сердце для всего хорошего и доброго. Особенно его бесит приближение Рождества, когда все ктошки веселятся, украшают город и готовят подарки. В отместку им Гринч решает похитить праздник. В основе и фильма с Джимом Керри, и этого мультфильма лежит книга Доктора Сюсса «Как Гринч украл Рождество».
Автор: Марат Шабаев