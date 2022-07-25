«Убойный монтаж»: режиссер «Артиста» снял ремейк пародийного японского хоррора

В российский прокат вышел новый фильм Мишеля Хазанавичуса, открывший в этом году Каннский фестиваль. Автор «Артиста» и «Молодого Годара» переснял недорогую японскую хоррор-комедию «Зомби одним планом!» — уже с европейскими звездами и нормальным бюджетом. Но шутка не очень удалась.



Марат Шабаев Обозреватель Кинопоиска

Неубедительный зомби, размалеванный алой краской и зеленкой, делает вид, что кусает трепетную девушку. А через полминуты на них кричит разгневанный режиссер Хигураши (Ромен Дюрис), требуя правдоподобных эмоций. Пока труппа переводит дух в стенах заброшенной фабрики, гримерша Нацуми (Беренис Бежо) наводит жути байками, мол, когда-то японские ученые-изуверы пытали тут военнопленных, и замученные могут воскреснуть. Действительно, через пару минут на пороге появится сперва один, затем другой зомби, а потом и целая компания. Режиссер в восторге, требует продолжать играть и ни в коем случае не выключать камеры.

Рассказывать про «Убойный монтаж» без спойлеров невозможно да и попросту бессмысленно. Ведь после тридцати минут неловкий зомби-хоррор, снятый одним кадром, внезапно заканчивается, и начинается совсем другой фильм. Оказывается, что поделка категории Б, которую мы только что увидели, тоже инсценировка. Режиссера (все тот же Дюрис), на самом деле, зовут Реми, а странные имена — требование японских продюсеров, которые хотят снять в прямом эфире нехитрую короткометражку для нового стриминга. В следующие сорок минут «Убойный монтаж» превращается в несмешную производственную комедию: дочь главного героя (Симона Хазанавичус) фанатеет по Скорсезе и Копполе, сам он снимает слезодавильную рекламу, а один из актеров его будущего фильма (Финнегэн Олдфилд) кичится своей ролью у Ларса фон Триера и постоянно пытается интерпретировать зомби-фильм как метафору капитализма (что вообще-то не новость!). А завершающие полчаса показывают, что происходило за кадром того самого фильма в фильме, который мы видели в начале.

В общем, довольно затейливая конструкция. Снял фильм Мишель Хазанавичус — режиссер, построивший свою карьеру на стилизации. Самый громкий его фильм — оскароносный «Артист» — был снят под старое немое кино (кинокритики сломали копья в спорах о том, насколько вообще это кино можно считать имитацией фильма 1920-х) . В пародийной дилогии «Агент 117» Хазанавичус иронизировал над бондианой, а в байопике «Молодой Годар» поселил Годара образца 1968 года в декорации его тогдашних фильмов. В своем новом фильме он, по сути, пародирует метапародию: «Убойный монтаж» — это практически дословный ремейк малоизвестного, но лихого японского фильма «Зомби одним планом!», в котором была ровно та же трехсоставная структура: дешевый ужастик, флешбэк про подготовку к его съемке и бэкстейдж самого процесса. Хазанавичус добавляет ровно одну отстраняющую деталь к уже существующему концепту: режиссер в фильме сам снимает ремейк японского фильма.

Беренис Бежо и Ромен Дюрис

Постановщик оригинала Синъитиро Уэда не просто иронизировал над малобюджетным производством — его фильм одновременно был малобюджетным продакшеном. До этого Уэда снимал только короткометражки, а его полнометражный дебют «Зомби одним планом!» с актерами-любителями стоил всего 3 млн йен (примерно 25 тыс. долларов, как у самых независимых участников «Сандэнса»). А теперь сравним это с Хазанавичусом, у которого в копилке есть «Оскар», любовь Канн и доступ к французским звездам первой величины. Но вот задора инди-режиссера с дырой в кармане у него точно нет, и Хазанавичус никак не может заставить работать на полную мощь уже готовый, созданный предшественником механизм. В оригинале даже пародийный фильм в фильме выглядел интересно и аутентично: оператор заботливо протирал объектив от брызгов бутафорской крови, а дешевизна (и надуманная, и реальная) прямо-таки бросалась в глаза; с какого-то момента можно было подумать, что так и будет выглядеть вся картина, и это все равно было бы смешно. У Хазанавичуса спектакль сразу заявлен как пародия — уж слишком сильно Дюрис и Бежо пытаются сыграть плохо, так что подвох заподозрить нетрудно.

При этом «Убойный монтаж» имеет шансы понравиться неподготовленному зрителю за счет неожиданных сюжетных поворотов и незатейливых панчлайнов про трудности кинопроизводства. Но искушенным фанатам хоррора, смотревшим оригинальный «Зомби одним планом!», тут явно ловить ничего. В узкий зазор между ним и ремейком вглядываться в общем и незачем — там пусто.